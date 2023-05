Vivo V27e 'ghi điểm' nhờ hiệu năng ấn tượng

Sở hữu ngoại hình cùng một loạt nâng cấp đáng giá về hiệu năng trong phân khúc tầm trung, vivo V27e nhận được đánh giá cao từ cộng đồng yêu công nghệ và người dùng.

Ngay từ khi ra mắt vào ngày 10/5 vừa qua, “tân binh” V27e của vivo đã liên tục nhận được những phản hồi tích cực đối với những cải tiến về hiệu năng sử dụng so với các phiên bản tiền nhiệm xoay quanh 3 yếu tố chính: Màn hình, công nghệ sạc và bộ nhớ.

Màn hình được nâng cấp

So với “người anh” vivo V25e, màn hình của của V27e đã có sự khác biệt khá rõ về kích thước, khi được tăng từ 6,44 inch lên 6,62 inch với thiết kế tràn viền. Sử dụng tấm màn Sunlight AMOLED cho màu sắc sống động cùng chiều sâu chân thực, kết hợp công nghệ chống ánh sáng xanh Eye Care Display, vivo V27 mang lại trải nghiệm thoải mái và ấn tượng cho người dùng khi xem phim hoặc chơi game trong thời gian dài.

V27e có thiết kế và phối màu mang tính cao cấp.

Cùng với đó, thiết bị cũng được vivo nâng tần số quét lên 120 Hz - thông số thường chỉ có thể bắt gặp trên các dòng flagship, giúp thao tác cảm ứng trở nên nhanh nhạy và chuyển động khung hình mượt mà hơn. Chiếc V27e còn sở hữu độ sáng tối đa của màn hình lên đến 1.300 nit. Nâng cấp này kết hợp cùng cảm biến ánh sáng giúp điều chỉnh độ sáng màn hình thông minh, qua đó người dùng thoải mái sử dụng điện thoại ở ngoài trời, xem phim cho trải nghiệm hình ảnh chất lượng cao tựa như ở rạp.

Màn hình vivo V27e có cảm biến thông minh để điều chỉnh ánh sáng theo điều kiện môi trường.

Chất lượng sạc hàng đầu phân khúc

Định hướng là smartphone dành cho người trẻ, vivo không ngừng cải tiến công nghệ để đáp ứng trọn vẹn nhu cầu ngày càng cao của người dùng, đặc biệt là Gen Z. Trong sự trở lại của sản phẩm dòng V mới nhất, vivo đã đưa công nghệ sạc của mình tiến thêm một bước mới để các bạn trẻ có thể sử dụng V27e lâu dài, an toàn.

Cụ thể, V27e có dung lượng pin 4.600 mAh đủ để bạn dùng cả ngày với các tác vụ thông thường mà không cần sạc. Trường hợp cần sử dụng điện thoại liên tục với các ứng dụng ngốn pin liên tục, bạn cũng không cần lo lắng khi vivo V27e được trang bị công nghệ Flash Charge với công suất 66 W, cho phép sạc nhanh 50% dung lượng pin trong 19 phút.

Tuổi thọ pin cũng được tính toán để tăng gấp đôi so với tiêu chuẩn, tức 1.600 chu kỳ sạc so với tiêu chuẩn thông thường là 800 chu kỳ sạc. Bên cạnh đó, vivo V27e còn có hệ thống tản nhiệt diện tích lớn với 24 lớp bảo vệ phủ khắp máy. Đây chính là điểm đặc biệt mà nhiều dòng smartphone tầm trung gặp khó khăn khi phải cân bằng giữa dung lượng pin lớn, thời gian sạc và tính an toàn cho người dùng.

Viên pin lớn cùng công nghệ sạc dẫn đầu phân khúc cho phép V27e đồng hành với bạn liên tục.

Có mặt ngay trong ngày vivo V27e ra mắt, anh Trung Kiên (27 tuổi, Nhân viên văn phòng, quận 7) cho biết bản thân rất ấn tượng với viên pin cùng công nghệ sạc của sản phẩm.

Anh chia sẻ: “Dung lượng pin lớn, khả năng sạc ‘thần tốc’ cùng lớp bảo vệ đa tầng giúp vivo V27e phù hợp cho đối tượng người dùng trẻ như tôi - những người thường xuyên sử dụng điện thoại cho việc chơi game và giải trí. Đặc biệt, tôi còn hứng thú với hệ thống làm mát hợp kim nhôm lên đến 18 lớp mà vivo mang đến trên V27e. Đây là ‘chiếc chìa khóa’ ấn tượng mà hãng mang đến, giúp giảm thiểu tình trạng nóng máy khi sử dụng thời gian dài”.

Nâng cấp dung lượng toàn diện

Đi kèm màn hình cao cấp và công nghệ pin chất lượng, khả năng xử lý mượt mà và lưu trữ tối ưu cũng là những yếu tố đáng giá của vivo V27e. Chip MTK G99 kết hợp RAM 16 GB (bao gồm 8 GB mở rộng) cho phép người dùng thao tác đa nhiệm dễ dàng. Bạn có thể mở cùng lúc đến 27 ứng dụng trong cùng thời điểm mà không phải lo lắng tình trạng giật lag.

Song song đó, vivo V27e cũng sở hữu ROM 256 GB tạo không gian lưu trữ thoải mái cho mọi nội dung, thông tin cần thiết của bạn. Kế thừa định hướng “Dẫn đầu xu hướng nhiếp ảnh” của V-series, dung lượng ROM này cũng chính là điểm nhấn giúp bạn tự tin, thỏa sức lưu trữ hàng trăm nghìn khung hình yêu thích và vô vàn những khoảnh khắc đặc biệt trong cuộc sống.

Ẩn sau thiết kế trang nhã của V27e là hiệu năng mạnh mẽ, ấn tượng.

Màn hình mượt mà, cấu hình mạnh mẽ, công nghệ sạc chuẩn chỉnh, có thể thấy V27e là sự nỗ lực của đội ngũ công nghệ vivo để không ngừng hoàn thiện hiệu năng hoạt động trong một thiết kế trẻ trung, gọn nhẹ và tiện lợi.

Đặc biệt hơn, V27e có mức giá dễ tiếp cận khi chỉ còn 8,19 triệu đồng (so với giá bán chính thức là 8,99 triệu đồng) trong tuần lễ 18/5-24/5. Hiện sản phẩm có mặt trên nhiều nền tảng điện tử và các cửa hàng bán lẻ như Thế Giới Di Động, CellphoneS, Viettel Store, Hoàng Hà…

Độc giả theo dõi thông tin tại website chính thức của vivo Việt Nam và trên các website của những cửa hàng bán lẻ để biết thêm thông tin, các chính sách về giá.