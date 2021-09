Virus Nipah bùng phát ở Ấn Độ

Loại virus này đã gây ra cái chết cho một cậu bé 12 tuổi ở bang Kerala. Điều đó khiến giới chức nước này nhanh chóng truy vết để chặt đứt nguồn lây.

Theo CBS News, giới chức bang Kerala, Ấn Độ, đang ráo riết ngăn chặn sự bùng phát của virus Nipah. Đây là loại virus được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo có tỷ lệ tử vong tới 75%.

Mở chiến dịch truy vết sau ca tử vong vì Nipah

Cậu bé 12 tuổi ở Kerala tử vong vào ngày 4/9 là nạn nhân mới nhất của loại virus này. Hồ sơ bệnh án cho thấy bệnh nhi nhập viện vì sốt cao. Khi tình trạng của cậu bé trở nặng, các bác sĩ nghi bệnh nhi bị viêm não và gửi mẫu huyết thanh tới Viện Virus học Quốc gia Ấn Độ. Kết quả xét nghiệm cho thấy cậu bé nhiễm virus Nipah.

Giới chức bang Kerala ngay lập tức mở chiến dịch truy vết, khoanh vùng và cách ly, xét nghiệm những trường hợp tiếp xúc gần bệnh nhân 12 tuổi.

Giới chức bang Kerala, Ấn Độ, gửi con dơi tới viện nghiên cứu sau khi tìm thấy nó trong một cái giếng ở Changaroth, Kozhikode vào ngày 21/5/2018. Ảnh: CBS News.

Ông Veena George, lãnh đạo cơ quan y tế bang Kerala, cho biết điều tra sơ bộ xác định được 188 người tiếp xúc gần cậu bé. Trong đó, 20 người thuộc diện nguy cơ cao, chủ yếu là thành viên trong gia đình. Hiện tại, họ được cách ly, theo dõi sát hoặc nhập viện điều trị.

Đặc biệt, ngày 6/9, hai nhân viên y tế tiếp xúc bệnh nhi bắt đầu có các triệu chứng nhiễm Nipah. Họ đã nhập viện và được lấy mẫu sàng lọc. Giới chức y tế bang đã phong tỏa khu vực trong bán kính 3 km từ nhà bệnh nhi và khám sàng lọc tất cả người có triệu chứng ở các quận lân cận.

Đây là lần thứ 2 trong vòng 3 năm trở lại đây, bang Kerala đối mặt đợt bùng phát virus Nipah. Lần đầu tiên là vào năm 2018, khiến 17/18 bệnh nhân tử vong. Các ca lây nhiễm đều liên quan loài dơi ăn quả được tìm thấy khi đã chết trong giếng nước của một gia đình.

Vì sao virus Nipah gây lo ngại?

Nipah là virus có nguồn gốc từ động vật. Con người bị lây nhiễm virus khi tiếp xúc trực tiếp động vật hoặc thực phẩm bị ô nhiễm. Hàng loạt ca lây nhiễm Nipah từ người sang người đã được báo cáo tại Ấn Độ và trên toàn cầu.

Loài dơi ăn quả thuộc họ Pteropodidae, thường được gọi là cáo bay, là vật chủ tự nhiên của virus Nipah. Chúng có thể truyền virus cho nhiều động vật khác như lợn, chó, mèo, dê, ngựa, cừu.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, tỷ lệ tử vong của người nhiễm virus Nipah là 40-75%, tùy theo từng khu vực. Con số này được đánh giá là rất đáng lo ngại. Bởi hiện tại, Covid-19 có tỷ lệ tử vong khoảng 2,1%. Khoảng 20% người khỏi Nipah phải trải qua nhiều vấn đề về thần kinh kéo dài như co giật, thay đổi tính cách.

Theo báo cáo hai năm một lần của Tổ chức Y tế Thế giới, bệnh do virus Nipah gây ra là một trong 10 bệnh truyền nhiễm có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cao.

Các nhân viên y tế chôn cất thi thể của một bệnh nhân tử vong vì virus Nipah, ở Kozhikode, thuộc bang Kerala, miền nam Ấn Độ, vào ngày 24/5/2018. Ảnh: CBS News.

Virus Nipah được ghi nhận lần đầu tiên vào năm 1999 tại Malaysia. Trong đợt bùng phát đầu tiên, dịch đã lan sang Singapore và hầu hết bệnh nhân nhiễm virus đều từng tiếp xúc lợn mang trùng. Đợt bùng phát tiếp theo xảy ra ở Bangladesh và Ấn Độ đầu năm 2001. Nguyên nhân là tiêu thụ trái cây, nước ép bị nhiễm nước tiểu, nước bọt của dơi mang trùng.

Theo báo cáo của WHO, hầu như mỗi năm, Bangladesh đều trải qua các đợt bùng phát virus. WHO cũng cho biết các quốc gia như Campuchia, Ghana, Philippines, Indonesia, Madagascar và Thái Lan có nguy cơ lây nhiễm do phát hiện ổ chứa tự nhiên của virus, chủ yếu là loài dơi Pteropus.

Bệnh nhân nhiễm Nipah thường có triệu chứng sốt, đau đầu trong khoảng 3 ngày đến hai tuần. Sau đó, họ bị ho, đau họng, gặp các vấn đề về hô hấp. Bệnh nhanh chóng trở nặng gây viêm não, buồn ngủ, lú lẫn, cuối cùng là hôn mê và tử vong.

Một số trường hợp bị viêm phổi không điển hình hoặc tình trạng viêm hô hấp cấp tính, suy hô hấp. Viêm não và co giật xảy ra ở những bệnh nhân nặng, diễn biến đến hôn mê trong vòng 24-48 giờ.

Hiện tại, virus này chưa có thuốc chữa và vaccine phòng bệnh. Người nhiễm Nipah sẽ được chăm sóc y tế, điều trị các triệu chứng.

Ở những người bị nhiễm Nipah, bệnh có thể không gây triệu chứng đến suy hô hấp cấp tính, co giật, viêm não hoặc tử vong. Virus cũng có thể lây bệnh nặng cho động vật, gây thiệt hại về kinh tế. Tổng cộng, 260 người đã tử vong vì virus này.

Nipah được coi là ít lây nhiễm hơn nCoV nhưng tỷ lệ tử vong cao hơn nhiều, thời gian ủ bệnh lâu hơn. Hiện tại, một những trường hợp báo cáo thời gian ủ bệnh lên tới 45 ngày. Điều đó đồng nghĩa người mang trùng có thể lây nhiễm virus ra ngoài cộng đồng trong hơn một tháng trước khi khởi phát triệu chứng lâm sàng. Nipah cũng có tỷ lệ đột biến cao đặc biệt.

Chuyên gia virus học Veasna Duong, Phòng nghiên cứu Institut Pasteur ở Phnom Penh, Campuchia, đã dành nhiều năm nghiên cứu mối liên hệ giữa dơi và người. Trả lời BBC Future, ông cảnh báo tình trạng dơi được bày bán ở các chợ đông đúc khắp châu Á có thể mang đến nguy cơ rất nguy hiểm.