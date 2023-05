VinWonders khởi động lễ hội hè Wonder Summer 2023

VinWonders công bố chương trình Wonder Summer, hứa hẹn mang đến chuỗi sự kiện hội hè và loạt hành trình trải nghiệm được thiết kế riêng cho từng đối tượng du khách.

Wonder Summer 2023 là chuỗi lễ hội mùa hè theo chủ đề đặc sắc tại Nha Trang, Đà Nẵng - Hội An và Phú Quốc kéo dài xuyên suốt từ 1/6 đến 31/7. “Chúng tôi mong muốn VinWonders trở thành ‘đặc sản’ của mỗi điểm đến với chuỗi lễ hội được thiết kế 'may đo' theo chủ đề. Chính những lễ hội và trải nghiệm giải trí đỉnh cao sẽ tạo nên loạt khoảnh khắc thăng hoa cảm xúc cho du khách, góp phần hiện thực hóa sứ mệnh mang đến ‘đời thực diệu kỳ’ mà VinWonders theo đuổi”, ông Jurgen Peter Dorr, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Vinpearl, chia sẻ.

Mùa lễ hội sôi động tại VinWonders rục rịch bắt đầu với nhiều hoạt động và trải nghiệm thú vị.

VinWonders Nha Trang sẽ là tâm điểm của Wonder Summer 2023 với chủ đề lễ hội biển quốc tế WonderFest kéo dài xuyên suốt 45 ngày. Mở màn ngày 1/6, WonderFest 2023 đồng loạt ra mắt các “bom tấn” giải trí như “Rạp phim bay” đầu tiên tại Việt Nam; ngày hội thiếu nhi theo chủ đề Tata World cùng sự tham gia của 150 bạn nhỏ; chuỗi sự kiện "đại chiến thế giới nước" sảng khoái ngày hè trong không khí tưng bừng của âm nhạc và các điệu vũ; hội chợ ẩm thực bản địa tôn vinh đặc sản các vùng miền; ngày hội thể thao trên biển cho gia đình…

Đặc biệt, 6 tuần lễ hội WonderFest sẽ có màn kết cao trào và thăng hoa với đại nhạc hội quốc tế cùng sự tham gia của các siêu sao US - UK, những nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam. Chuỗi liên hoàn hội tầm cỡ với 131 hoạt động và sự kiện; gần 800 show, minishow được kỳ vọng thiết lập các kỷ lục mới về quy mô, trở thành chủ đề lễ hội thường niên mang dấu ấn khác biệt, đưa VinWonders trở thành điểm hẹn mùa hè “nhất định phải đến” của du khách năm châu.

Lễ hội biển quốc tế WonderFest tại Nha Trang kéo dài xuyên suốt 45 ngày.

Tại VinWonders Hội An, “Tinh hoa mở hội” đã trở thành đặc trưng không thể thiếu được du khách Việt Nam và quốc tế yêu mến. Xuyên suốt tháng 6 hè này, đại tiệc văn hóa “Tinh hoa mở hội” sẽ quy tụ các lễ hội độc đáo từ Bắc đến Nam ngay tại mảnh đất tâm điểm miền di sản, gồm 4 chủ đề: Phiên chợ tình Tây Bắc, di sản miền duyên hải, lễ hội cồng chiêng và vọng phương Nam.

Du khách sẽ được tận mắt chiêm ngưỡng các di sản lễ hội, từ lễ cưới người Dao đỏ, lễ nghinh Ông, diễn xướng bài chòi, lễ diễu hành cồng chiêng Tây Nguyên, đến trình diễn vọng cổ phương Nam. Đặc biệt, các trải nghiệm sống động như thưởng thức hương vị tinh hoa tại lễ hội ẩm thực gánh hàng rong bên sông, học thổi khèn, tham gia lễ hội diều, hòa mình vào điệu vũ thắp lửa cao nguyên, ném còn, đánh cù, nhảy sạp, đập niêu… luôn thu hút đa số gia đình và giới trẻ.

Hành trình trải nghiệm tại VinWonders Nam Hội An trở nên trọn vẹn hơn với những trải nghiệm giải trí đỉnh cao như "đại chiến thế giới nước", chinh phục tháp rơi tự do cao nhất Việt Nam, du khảo thiên nhiên hoang dã trên sông tại River Safari…

Di sản văn hóa tại Vinwonders Hội An cho du khách những trải nghiệm khó quên dịp hè.

Trong khi đó, "Du hè xuyên lục địa" - chủ đề trải nghiệm hè của điểm đến Phú Quốc - sẽ đưa du khách khám phá từ vùng đất hoang dã Safari, 5 thế giới đại dương kỳ vĩ trong thủy cung hình rùa lớn nhất thế giới, xuyên không về các thời đại phồn hoa của Việt Nam cổ xưa tại khu “Tinh hoa Việt Nam”, tận hưởng Venice thanh bình và lãng mạn, hay hòa mình vào lễ hội ẩm thực đường phố năm châu cùng carnival sôi động với những nhân vật cổ tích được yêu mến.

Tại công viên chủ đề hàng đầu châu Á, bộ sưu tập trò chơi nhập vai cảm giác mạnh sẽ cho du khách vượt thác, băng rừng Amazon trong trò “Núi lửa kinh hoàng”, khám phá thế giới cổ đại Maya ở trò “Lời nguyền ác long”, thám hiểm dòng sông giận dữ cùng bộ tộc Viking tại “Ngôi làng chiến binh”... Bước qua cánh cửa VinWonders Phú Quốc, các du khách nhí sẽ được du hành đến xứ sở thần tiên của Alice, khám phá vùng đất Ba Tư trong “Cuộc phiêu lưu cùng Aladdin” hay khu rừng huyền bí trong câu chuyện cổ tích Thạch Sanh…

Đa dạng hoạt động vui chơi, giải trí tại bắc đảo Phú Quốc đón chờ du khách ghé thăm.

Hè này, khu vui chơi VinKE và thủy cung Vinpearl Aquarium Times City sẽ hóa thân thành vương quốc vui nhộn chào đón các "du hè gia" nhí. Các bé được thỏa thích khám phá, vui chơi và tưởng tượng với chuỗi hoạt động carnival sôi động, hóa trang thành nhân vật cổ tích, sảng khoái cùng những cốc kem tự tay sáng tạo, hay chìm đắm vào vẻ đẹp huyền bí của thế giới đại dương diệu kỳ. Đặc biệt, lần đầu tại Việt Nam, VinKE đưa mô hình giáo dục khoa học STEM vào sản phẩm giải trí, mang đến cho các bé cơ hội tiếp cận kiến thức khoa học lý thú một cách trực quan và sống động.

Mô hình giáo dục khoa học lồng ghép trong các hoạt động cho bé vừa học, vừa chơi.

Chiến lược đầu tư bài bản của VinWonders được kỳ vọng mang đến cho hàng triệu du khách năm châu một mùa hè rực rỡ với chuỗi trải nghiệm đỉnh cao, góp phần kiến tạo những điểm đến mới của thế giới. Hành trình đó ghi dấu ấn tâm huyết và những nỗ lực không ngừng nghỉ của hàng nghìn “trái tim VinWonders” đã chung tay cống hiến, cung cấp cho khách hàng dịch vụ đẳng cấp cùng muôn vàn khoảnh khắc diệu kỳ giữa đời thực.