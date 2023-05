Vinicius: 'Tây Ban Nha là đất nước của những kẻ phân biệt chủng tộc'

"Phần thưởng của những kẻ phân biệt chủng tộc là tôi bị truất quyền thi đấu. Đó không phải là bóng đá, mà là La Liga. Đây không phải là lần đầu tiên, cũng không phải thứ hai hay thứ ba. Phân biệt chủng tộc là điều thường xuyên xảy ra ở La Liga. BTC giải nghĩ đó là chuyện bình thường. Liên đoàn (Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha - PV) cũng vậy và các CLB đối thủ lại khuyến khích điều đó. Tôi rất tiếc. Chức vô địch từng thuộc về Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano Ronaldo và Lionel Messi, ngày nay thuộc về những kẻ phân biệt chủng tộc", Vinicius bức xúc.

Trong trận đấu này, Vinicius bị phân biệt chủng tộc nặng nề. Phút 73, các CĐV Valencia gọi tiền đạo người Brazil là "con khỉ". Sau đó, anh nói với trọng tài: "Tôi không muốn thi đấu nữa".

Sau khi nhận lời xin lỗi từ BTC sân Mestalla và trọng tài, Vinicius trở lại thi đấu nhưng một lần nữa vướng vào vụ ẩu đả với cầu thủ bên phía chủ nhà ở phút 90+3. Lần này, ngôi sao chạy cánh sinh năm 2000 đã phải nhận thẻ đỏ.

"Một quốc gia tươi đẹp đã chào đón tôi và tôi yêu quý Tây Ban Nha, nhưng họ lại để hình ảnh của đất nước gắn liền với sự phân biệt chủng tộc. Tôi xin lỗi những người Tây Ban Nha, có thể họ không đồng ý, nhưng ngày nay, ở Brazil, Tây Ban Nha được biết đến như một đất nước của những kẻ phân biệt chủng tộc. Và thật không may, đối với tôi, mọi thứ xảy ra hàng tuần, tôi không có biện pháp nào để ngăn chặn. Nhưng tôi mạnh mẽ và tôi sẽ đi đến cùng trong việc chống lại những kẻ phân biệt chủng tộc".

Sau trận đấu, HLV Carlo Ancelotti cũng lên tiếng: "Bạn phải dừng trận đấu. Bạn không thể tiếp tục, không thể nào. Tôi đã nói với trọng tài rằng tôi sẽ thay Vinicius ra. Tôi rất buồn. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc thay một cầu thủ chỉ vì đối thủ xúc phạm cậu ấy. Điều duy nhất Vinicius muốn là chơi bóng. Cậu ấy không tức giận, nhưng buồn".

