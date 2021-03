Vingroup muốn huy động 500 triệu USD trái phiếu quốc tế

Đây sẽ là lần đầu tiên Vingroup huy động trái phiếu trên thị trường quốc tế nếu kế hoạch phát hành được cổ đông thông qua.

HĐQT Tập đoàn Vingroup vừa công bố kế hoạch phát hành và niêm yết trái phiếu trên thị trường quốc tế để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Vingroup sẽ huy động tối đa 500 triệu USD trái phiếu chỉ trong một đợt phát hành. Mệnh giá mỗi trái phiếu dự kiến là 200.000 USD . Kỳ hạn trái phiếu là 5 năm với kỳ thanh toán lãi 6 tháng/lần và thanh toán gốc cuối kỳ hoặc trước hạn tùy thuộc vào thị trường và điều kiện phát hành cụ thể. Phương thức thanh toán có thể được điều chỉnh linh hoạt theo tình hình thị trường.

Lãi suất trái phiếu của Vingroup có thể là cố định, thả nổi hoặc kết hợp giữa hai phương thức này tùy theo sự phê duyệt của HĐQT phụ thuộc vào tình hình thị trường tại thời điểm phát hành. Thời gian phát hành dự kiến ngay trong năm 2021, được quyết định bởi HĐQT và tùy thuộc vào điều kiện thị trường và sự chấp thuận của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Trái phiếu do Vingroup phát hành lần này không có tài sản bảo đảm. Nhà đầu tư có thể sử dụng trái phiếu của mình để thực hiện quyền chọn nhận cổ phiếu Vinhomes do Vingroup hoặc Vinpearl sở hữu. Giá thực hiện quyền chọn nhận cổ phiếu sẽ do HĐQT Vingroup quyết định trên cơ sở xem xét giá cổ phiếu Vinhomes tại thời điểm phát hành trái phiếu.

Giai đoạn thực hiện quyền chọn nhận cổ phiếu sẽ do HĐQT Vingroup quyết định cụ thể trong các điều kiện, điều khoản phát hành. Vingroup cũng có quyền mua lại trái phiếu từ cuối năm thứ 3 nếu giá cổ phiếu Vinhomes cao hơn một mức giá nhất định.

Nhà đầu tư quốc tế mua trái phiếu Vingroup có thể chọn nhận cổ phiếu Vinhomes. Ảnh: Quỳnh Danh.

Đặc biệt, trái phiếu của Vingroup phát hành lần này sẽ được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore và sẽ không được chào bán, niêm yết, giao dịch tại Việt Nam.

HĐQT Vingroup đánh giá vì trái phiếu sẽ phát hành bằng USD nên tất cả khoản tiền phải thanh toán liên quan cũng sẽ bằng USD. Sự biến động của tỷ giá VND và USD sẽ ảnh hưởng đối với các khoản thanh toán. Vingroup sẽ chủ động giám sát biến động tỷ giá VND và USD để đảm bảo nghĩa vụ thanh toán. Hiện tại, tập đoàn tin tưởng có đầy đủ tiềm lực kinh tế và dòng tiền để thanh toán các khoản liên quan đến trái phiếu.

Nguồn tiền huy động từ trái phiếu quốc tế sẽ được tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng sử dụng để thanh toán các khoản phí, chi phí cho việc phát hành, các khoản gốc, lãi và khoản phải trả khác đến hạn của một số khoản nợ nước ngoài của Vingroup, thực hiện các dự án Vingroup làm chủ đầu tư, tăng quy mô vốn hoạt động thông qua việc đầu tư, góp vốn vào công ty con và bổ sung vốn hoạt động kinh doanh chung.