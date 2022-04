Vingroup khởi động chương trình đào tạo kỹ sư AI năm 2022

Chương trình đào tạo kỹ sư AI năm 2022 của Vingroup được kỳ vọng góp phần xây dựng lực lượng nòng cốt cho ngành khoa học, công nghệ Việt Nam.

Chương trình đào tạo kỹ sư AI Vingroup chính thức khởi động khóa đầu tiên từ tháng 8/2020, kết hợp giữa lý thuyết chuyên sâu và ứng dụng thực tiễn, nhằm bồi đắp đội ngũ nhân lực công nghệ cao. Đây sẽ là lực lượng nòng cốt cho mục tiêu phát triển các sản phẩm, tạo bệ phóng cho khoa học, công nghệ Việt Nam sánh ngang các cường quốc công nghệ hàng đầu thế giới.

Năm nay, chương trình khởi động tuyển sinh từ tháng 4 đến tháng 6 nhằm tìm ra 60 ứng viên xuất sắc. Không chỉ được đào tạo miễn phí, các học viên tham gia chương trình còn được Tập đoàn Vingroup trả mức lương cạnh tranh so với thị trường. Trong quá trình đào tạo, học viên cũng có cơ hội tham gia những dự án công nghệ tầm cỡ quốc tế.

Ngoài ra, học viên của chương trình sẽ có cơ hội chinh phục những dự án tầm cỡ và sở hữu công bố khoa học về các lĩnh vực tin y sinh, xử lý ảnh y tế và xử lý ngôn ngữ tự nhiên tại những hội thảo lớn và tạp chí uy tín như Hội thảo Quốc tế về Thị giác máy tính (IEEE International Conference on Computer Vision - ICCV 2021); Hội thảo quốc tế Kỹ nghệ tri thức và hệ thống KSE 2021 (Knowledge and Systems Engineering 2021); tạp chí IEEE/ACM về sinh học tính toán và tin sinh học (IEEE/ACM Transactions on Computational Biology and Bioinformatics) thuộc Tổ chức khoa học và công nghệ phi lợi nhuận lớn nhất thế giới IEEE…

Sau 2 năm triển khai, chương trình đã tiếp nhận đào tạo 180 học viên xuất sắc, được kỳ vọng là lực lượng nòng cốt cho khoa học, công nghệ Việt Nam.

GS Vũ Hà Văn (Giám đốc Khoa học VinBigData - đơn vị triển khai chương trình) cho biết đây là một trong những chương trình đào tạo về AI được đầu tư, thiết kế bài bản, trang bị cơ sở vật chất và hạ tầng công nghệ hiện đại hiếm có trong nước. Sau hai năm, chương trình đã thu hút hơn 1.000 hồ sơ ưu tú trong và ngoài nước, tiếp nhận đào tạo 180 học viên xuất sắc. Trong đó có gần 70 học viên sở hữu thành tích, danh hiệu cấp quốc gia, quốc tế.

"Chúng tôi đã đào tạo được đội ngũ kỹ sư nắm vững kiến thức nền tảng, có kỹ năng giải quyết các bài toán ứng dụng để trực tiếp tham gia vào những dự án công nghệ cạnh tranh với quốc tế”, GS Hà Văn khẳng định.

Đối tượng tuyển sinh của chương trình bao gồm sinh viên năm cuối, học viên chương trình sau đại học, kỹ sư trẻ không quá 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực AI và khoa học dữ liệu. Các ngành học được yêu cầu là công nghệ thông tin, điện tử viễn thông, toán tin, khoa học máy tính hoặc các chuyên ngành kỹ thuật liên quan khác như tự động hóa, sản xuất, y sinh tính toán.

Bên cạnh đó, các ứng viên cần đáp ứng tối thiểu GPA 3.0 và điểm tiếng Anh TOEIC 600 hoặc tương đương. Ứng viên sẽ trải qua ba vòng xét chọn bao gồm: Sàng lọc hồ sơ; đánh giá chuyên môn với kiến thức nền tảng về Toán học (giải tích, đại số tuyến tính, xác suất thống kê), học máy, tiếng Anh, lập trình; cuối cùng là phỏng vấn cùng hội đồng chuyên gia.

Về lộ trình đào tạo, giai đoạn nền tảng kéo dài 4 tháng, bao gồm các môn học máy cơ bản và nâng cao, thị giác máy tính, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, đại số tuyến tính, xác suất thống kê, đạo đức AI và lập trình Python. Học viên sẽ được tham gia chuỗi hội thảo chuyên đề, có nội dung liên quan trực tiếp đến những dự án AI và khoa học dữ liệu do đội ngũ chuyên gia công nghệ Vingroup giảng dạy.

Bên cạnh đó, điểm mới của chương trình năm nay là đào tạo bổ trợ kỹ năng mềm nhằm trang bị cho học viên tư duy và kỹ năng quản trị, thương mại hóa sản phẩm công nghệ và khởi nghiệp, hướng tới khả năng điều hành các dự án công nghệ trong tương lai.

Kết thúc 4 tháng nền tảng, học viên sẽ bước vào giai đoạn thực tập, trải nghiệm môi trường làm việc chuyên nghiệp và có cơ hội tham gia các dự án công nghệ của Tập đoàn Vingroup như trợ lý giọng nói toàn diện cho người Việt; công nghệ xe tự lái; hệ sinh thái thông minh hỗ trợ chẩn đoán hình ảnh y tế...

Dẫn dắt các dự án là các chuyên gia hàng đầu trong nước và quốc tế như GS Vũ Hà Văn (Giám đốc Khoa học VinBigData, GS Đại học Yale); TS Bùi Hải Hưng (Tổng giám đốc VinAI); ông Trương Quốc Hùng (Tổng giám đốc VinBrain)…

Với đội ngũ chuyên gia đầu ngành cùng cơ hội tiếp cận cơ sở hạ tầng dữ liệu lớn, tiên tiến, chương trình cho thấy hiệu quả khi góp phần kiến tạo cơ hội cho các tài năng trẻ Việt Nam.

Một số thủ khoa đại học và cao học như Bùi Ngọc Thanh Hưng (thủ khoa ngành Kỹ thuật Cơ điện tử, trường ĐH Bách khoa TP.HCM), Trần Hữu Trí (tốt nghiệp thủ khoa ngành Công nghệ thông tin, ĐH Bách khoa Hà Nội), Phan Hữu Chi (tốt nghiệp thủ khoa cao học ngành Viễn thông, trường ĐH Bách khoa TP.HCM)... sau khi tham gia đào tạo lý thuyết đang bắt đầu thực tập tại các đơn vị công nghệ của Vingroup như VinBigData, VinBrain...