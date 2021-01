Vincom Mega Mall Ocean Park đông khách dịp giáp Tết

Quy tụ hơn 100 thương hiệu lớn trong nước và quốc tế, Vincom Mega Mall Ocean Park đang là điểm đến được yêu thích của người dân thủ đô.

Vincom Mega Mall Ocean Park vừa khai trương cuối năm 2020 tại “thành phố biển hồ” Vinhomes Ocean Park, có quy mô thuộc top 5 TTTM lớn nhất trên toàn hệ thống Vincom.

Dù mới ra mắt, TTTM Vincom Mega Mall Ocean Park đã trở thành điểm vui chơi, giải trí hấp dẫn dịp giáp Tết tại Hà Nội. Với tổng diện tích hơn 56.000 m2 và 4 tầng nổi, Vincom Mega Mall Ocean Park quy tụ hơn 100 thương hiệu đa lĩnh vực, đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách tham quan từ mua sắm, ẩm thực đến vui chơi, giải trí. Thiết kế lượn sóng cùng vị trí trực diện biển hồ nước mặn 6,1 ha mang đến “hơi thở đại dương” đặc trưng cho TTTM, cũng là hơi thở cuộc sống sôi động tại “thành phố biển hồ”.

Hơn một trăm thương hiệu quy tụ tại TTTM Vincom Mega Mall Ocean Park.

Vincom Mega Mall Ocean Park là mảnh ghép quan trọng hoàn thiện diện mạo của một đại đô thị đẳng cấp với hệ sinh thái thỏa mãn trọn vẹn nhu cầu giải trí - mua sắm - ăn uống của cư dân nơi đây. Không chỉ vậy, sự xuất hiện của TTTM này còn đưa “thành phố biển hồ” thành điểm đến không thể bỏ lỡ của người dân trong khu vực và thủ đô.

Bữa tiệc âm thanh ánh sáng tại TTTM Vincom tại “thành phố biển hồ”.

Tiếp nối các hoạt động trong chuỗi sự kiện dịp cuối năm tại Vinhomes Ocean Park, Vinhomes cũng chính thức khai thương văn phòng bán hàng mới nhất tại tầng 1, TTTM Vincom thứ 80 này. Trong buổi sáng diễn ra sự kiện, hàng nghìn lượt khách đã đến tham dự và chờ được vào thăm căn hộ mẫu Ruby. Điều này minh chứng cho sức hút của Vinhomes Ocean Park - dự án đang được quan tâm trên thị trường bất động sản.

Theo đó, căn hộ mẫu dòng Ruby là tiêu chuẩn áp dụng cho The Zenpark - thương hiệu sản phẩm mới ra mắt của đại đô thị Vinhomes Ocean Park. Sắp tới đây, Vinhomes Ocean Park sẽ tiếp tục ra mắt sự kiện “Sắc ngọc phía hừng đông”, chính thức mở bán phân khu The Zenpark cùng cơ hội nhận giải thưởng lên tới 1,5 tỷ đồng .

Hàng nghìn lượt khách xếp hàng để chờ tham quan căn hộ mẫu dòng Ruby.

Kể từ chuỗi Sự kiện mở bán hai tòa căn hộ S1.08, S1.07 vào giữa năm với những kỷ lục ấn tượng như hơn 50% số căn hộ giao dịch chỉ trong 60 phút sự kiện; sự kiện “Sắc ngọc phía hừng đông” sẽ đánh dấu sự trở lại của Vinhomes Ocean Park với quy mô hoành tráng.

Đến với sự kiện, khách hàng được cảm nhận chất sống cân bằng, tĩnh tại theo phong cách Zen Nhật Bản thông qua chuỗi hoạt động trải nghiệm văn hóa xứ phù tang, gồm: màn trình diễn Yosakoi ấn tượng, khu vực chụp ảnh tại cổng Torii - biểu trưng của đất nước mặt trời mọc, tour tham quan 360 độ The Zenpark bằng kính thực tế ảo VR.

Khách có cơ hội nhận các phần quà lên tới 1,5 tỷ đồng tại sự kiện mở bán The Zenpark cuối tháng 1.

Ngoài ra, khách hàng sẽ được tham dự bốc thăm trúng thưởng “Nhà đẹp, xe sang, ngập tràn may mắn” với tổng giải thưởng lên tới 1,5 tỷ đồng . Các giải thưởng hấp dẫn gồm: xe VinFast LuxA trị giá gần 930 triệu đồng, 2 cây vàng với trị giá 110 triệu đồng/giải, xe máy điện Klara, TV Vsmart... sẽ là những món quà may mắn ngay trước thềm Tết nguyên đán cho các chủ nhân tương lai tại The Zenpark.

Hệ sinh thái tiện ích liên tục hoàn thiện, sản phẩm mới ra mắt với tiêu chuẩn sống cao cấp 5 sao, Vinhomes Ocean Park đang khẳng định vị thế trung tâm mới sầm uất phía đông Hà Nội và mang đến cho cư dân cuộc sống sôi động mỗi ngày.