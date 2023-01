Vinachem lập kỷ lục doanh thu

Nhờ kết quả kinh doanh đột biến từ các công ty thành viên, doanh thu cộng hợp của Vinachem ước đạt 62.262 tỷ đồng, mức cao nhất từ trước đến nay.

Tại hội nghị tổng kết cuối năm, Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam (Vinachem) cho biết giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 61.057 tỷ đồng , bằng 122% kế hoạch năm 2022 và tăng 21% so với cùng kỳ năm 2021.

Một số đơn vị có giá trị sản xuất công nghiệp tăng mạnh gồm Công ty CP Hóa chất Việt Trì tăng 68%; Công ty CP Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc tăng 59%; Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình tăng 50%; Công ty CP Phân bón và Hóa chất Cần Thơ tăng 48%; Công ty CP Hóa chất cơ bản miền Nam tăng 38%; Công ty CP DAP số 2- Vinachem tăng 35% so với năm 2021.

Nhờ vậy, doanh thu cộng hợp của tập đoàn ước đạt 62.262 tỷ đồng . Đây là mức doanh thu cao nhất từ trước đến nay, bằng 119% so với kế hoạch năm 2022, tăng 17% so với thực hiện năm 2021.

Lợi nhuận năm 2022 của Vinachem ước đạt 6.023 tỷ đồng , tăng 3.890 tỷ đồng so với thực hiện năm 2021.

Giá nguyên liệu đầu vào sản xuất phân bón liên tục tăng cao. Ảnh: Hoàng Hà.

Tại hội nghị, ông Phùng Quang Hiệp - Tổng giám đốc Vinachem - cho biết xung đột Nga - Ukraine kéo dài, áp lực lạm phát cao, thị trường xuất khẩu thu hẹp, giá nguyên vật liệu đầu vào bất ổn, chi phí vận tải vẫn ở mức cao, nền tài chính tiền tệ có dấu hiệu khủng hoảng, biến động tỷ giá hối đoái… gây khó khăn cho quản trị sản xuất và tiêu thụ của các đơn vị.

Bên cạnh đó, việc giá nguyên liệu thế giới và trong nước vẫn ở mức cao như lưu huỳnh (nguyên liệu sản xuất axit sunphuric, phân supe, phân DAP) tăng 91,7% so với bình quân năm 2021 (cao hơn 178 USD /tấn so với giá kế hoạch năm 2022); amoniac (nguyên liệu sản xuất phân DAP) tăng 82,5%; vải mành, than đen (nguyên liệu sản xuất sản phẩm cao su) tăng lần lượt 17% và 8%; muối công nghiệp (nguyên liệu sản xuất xút và sản phẩm clo) tăng 30%... đã làm tăng giá thành sản phẩm.

Tình trạng khan hiếm, thiếu hụt nguồn cung các loại than cho sản xuất phân bón, giá than các loại so với cuối năm 2021 cũng tăng tới 55% đã gây nhiều khó khăn cho sản xuất phân urê cũng như phân lân nung chảy.

Năm 2023, Vinachem đặt mục tiêu doanh thu đạt hơn 63.100 tỷ đồng, tăng 1,5% so với ước thực hiện năm 2022. Tập đoàn dự kiến tăng cường xúc tiến thương mại thị trường trong và nước ngoài; tham gia sâu vào thị trường thế giới; giữ và tăng thị phần xuất khẩu; thúc đẩy tiêu thụ hàng sản xuất trong nước giữa các đơn vị. Các đơn vị trong tập đoàn phấn đấu đạt tỷ lệ mua bán nội bộ không thấp hơn 50% tổng lượng mua vật tư cùng loại của đơn vị trong năm 2023.

Trong năm 2023, Vinachem sẽ tích tụ nguồn lực tài chính cho các dự án trọng điểm thuộc ngành nghề kinh doanh chính, hỗ trợ về vốn, quản lý tài chính để các dự án này sau khi hoàn thành đầu tư nhanh chóng phát huy hiệu quả, khấu hao và trả nợ đúng quy định.

Đồng thời đẩy mạnh sản xuất kinh doanh tại các đơn vị thành viên và tăng cường sự phối hợp giữa các đơn vị cùng nhóm ngành sản xuất phân bón, cao su, hóa chất; tăng cường năng lực vận hành, bảo trì hệ thống thiết bị công nghệ bảo đảm sản xuất ổn định, phát huy tối đa công suất; tập trung nghiên cứu và áp dụng các biện pháp ổn định chất lượng sản phẩm.