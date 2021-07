Vin Diesel nhắc tới The Rock trong 'Fast & Furious 9'?

Nhân vật Queenie Shaw do nữ diễn viên Helen Mirren thủ vai có một câu thoại nhắc khéo tới Dwayne Johnson (The Rock). The Rock không góp mặt trong phần 9 của "Fast & Furious".

Theo ScreenRant, trong Fast & Furious 9, nhân vật Queenie Shaw (Helen Mirren) đã có màn tái xuất chớp nhoáng, phô diễn cùng lúc khả năng trộm cắp lẫn lái xe điêu luyện. Bà mẹ nhà Shaw có nhiệm vụ đưa Dominic Toretto (Vin Diesel) tới gặp cậu em trai Jakob (John Cena).

Trước khi rời đi, Queenie chào tạm biệt Dom bằng câu nói: "Cậu là chàng người Mỹ tôi yêu thích nhất". Câu thoại này được cho là chứa đựng ẩn ý của Vin Diesel nhắm đến The Rock.

Trong hoàn cảnh mâu thuẫn giữa The Rock và Vin Diesel từ Fate of the Furious (2016) vẫn chưa được hàn gắn và ngôi sao cơ bắp vắng mặt trong phần thứ 9 của loạt phim, cụm từ “chàng người Mỹ yêu thích” của Queenie rõ ràng không phải một lời khen đơn thuần.

Nhân vật do minh tinh Helen Mirren thủ vai đã có cảnh hành động tốc độ đầu tiên kể từ khi xuất hiện trong vũ trụ Fast & Furious. Ảnh: Universal.

Trên thực tế, Dwayne “The Rock” Johnson từng được gọi là “người hùng theo chủ nghĩa dân túy được yêu thích nhất nước Mỹ”.

Theo Buzz Feed News, danh xưng được trao cho The Rock nhờ những cống hiến của anh cho sự phát triển của bộ môn đấu vật, điện ảnh và các hoạt động xã hội khác. Trên màn ảnh, ngôi sao cơ bắp cũng trung thành với hình tượng những người anh hùng trượng nghĩa.

Do đó, việc Dom là “chàng người Mỹ yêu thích” của Queenie có thể coi như một thông điệp ẩn, mang tính "ăn miếng trả miếng" từ Vin Diesel gửi tới người đồng nghiệp cũ. Trong quá khứ, The Rock đã không nhắc đến Vin Diesel trong bài đăng cảm ơn dàn diễn viên và đoàn làm phim Fate of the Furious trên Instagram. Điều này càng chứng minh căng thẳng giữa hai ngôi sao tới thời điểm ấy vẫn chưa hề hạ nhiệt.