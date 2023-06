Vin Diesel khó chịu với Jason Momoa

Theo nguồn tin của Cbr, tài tử sinh năm 1967 cảm thấy bực tức khi đồng nghiệp được khen, còn màn trình diễn của anh bị đánh giá thấp.

Theo Cbr, Vin Diesel được cho là khó chịu với đồng nghiệp vì bị “chiếm spotlight” trong Fast X. Một nguồn tin nội bộ chia sẻ rằng Diesel không chỉ khó chịu với bạn diễn mà còn từ chối chịu trách nhiệm khi Fast X hứng chịu phê bình tiêu cực.

“Vin bực tức khi Jason Momoa được nhận xét là điểm sáng duy nhất trong phim. Điều này khiến anh ấy cảm thấy bị chiếm spotlight trong chính thương hiệu tự tay mình gây dựng”, người này tiết lộ thêm.

Cụ thể, vai phản diện Dante Reyes của Jason Momoa nhận được rất nhiều lời khen từ khán giả. Giới chuyên gia nhận định bên cạnh hình ảnh mãn nhãn, màn trình diễn của Momoa là điểm sáng hiếm hoi của phim.

Trái ngược với đồng nghiệp, Vin Diesel lại nhận đánh giá tiêu cực vì diễn xuất căng cứng, thiếu tự nhiên khi thủ vai nam chính Dominic Toretto. Trải qua hàng chục phần phim, màn thể hiện của tài tử 55 tuổi không cho thấy nhiều tiến bộ.

Đây không phải lần đầu Vin Diesel có khúc mắc với bạn diễn. Trước đó, nam diễn viên từng xích mích với The Rock trong quá trình ghi hình phim. Mâu thuẫn giữa bộ đôi lên đến đỉnh điểm trong quá trình quay The Fate of the Furious năm 2017. Tuy nhiên, sau một thời gian, có vẻ như cả hai đã ngồi lại nói chuyện và The Rock mới đây thông báo quay trở lại với thương hiệu bom tấn này.

The Rock và Vin Diesel từng xảy ra mâu thuẫn.

Fast X ra rạp vào ngày 19/5 trong sự chờ đợi của đông đảo khán giả hâm mộ. Mặc cho những đánh giá trái chiều từ chuyên gia, bộ phim nhà Universal Pictures vẫn tạo ra sức hút trên toàn cầu. Doanh thu phim hiện đứng thứ 3 trong bảng tổng sắp năm 2023, chỉ xếp sau Guardians of the Galaxy Vol. 3 và The Super Mario Bros. Movie.

Tính đến hết ngày 31/5, bom tấn đã thu về 523,5 triệu USD trên toàn cầu, theo thống kê của Box Office Mojo. Trong đó có 117,8 triệu USD đến từ phòng vé nội địa và 405,7 triệu USD từ thị trường quốc tế. Giới quan sát nhận định phim phải thu về tối thiểu 850 triệu USD để bắt đầu sinh lời.