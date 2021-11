Vimedimex liên quan gì đến vụ buôn thuốc giả ở VN Pharma?

Bộ Công an sẽ bổ sung tài liệu để VKSND Tối cao xem xét về việc Cục Quản lý dược cấp phép nhập khẩu thuốc Vipanzol cho Vimedimex.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận bổ sung, đề nghị truy tố 14 bị can liên quan vụ buôn thuốc giả mang nhãn Health 2000 xảy ra tại VN Pharma và Cục Quản lý dược Bộ Y tế.

Ngoài xác định vai trò của 2 nguyên Cục trưởng Quản lý dược Trương Quốc Cường (Thứ trưởng Bộ Y tế) và Cao Minh Quang (nguyên thứ trưởng bộ này), Bộ Công an đang thu thập, bổ sung tài liệu liên quan đến Vimedimex trong vụ án.

Theo điều tra, ngày 16/3/2011, Công ty cổ phần Y dược phẩm Vimedimex (Vimedimex mẹ) nộp hồ sơ xin cấp phép nhập khẩu 200.000 hộp thuốc Vipanzol do Health 2000 sản xuất. Sau khi nhận hồ sơ, Cục Quản lý dược thẩm định, đánh giá đạt và cấp phép nhập khẩu cho đơn hàng này.

Trong tài liệu Cục Quản lý dược cung cấp cho Cơ quan An ninh điều tra, hồ sơ xin cấp phép nhập khẩu thuốc Vipanzol không có chứng nhận thực hành sản xuất tốt thuốc (GMP). Giấy chứng nhận lưu hành tự do (FSC) cũng không được hợp pháp hóa lãnh sự.

Tuy nhiên, biên bản thẩm định nêu chuyên viên được giao kiểm tra sơ bộ hồ sơ và các chuyên gia thực hiện công tác thẩm định đều khẳng định hồ sơ có đầy đủ giấy tờ FSC, GMP và các giấy tờ này đều đảm bảo về mặt pháp lý.

Cán bộ của Bộ Công an đến làm việc tại trụ sở Bộ Y tế trong ngày ông Cường bị khởi tố hôm 4/11. Ảnh: Thạch Thảo.

Kết quả điều tra xác định hồ sơ xin cấp phép nhập khẩu thuốc Vipanzol đã cung cấp cho cơ quan điều tra chưa đầy đủ do có thể bị thất lạc trong quá trình lưu trữ hoặc khi photocopy tài liệu để giao cho công an.

Làm việc với cơ quan chức năng, các chuyên gia thẩm định hồ sơ thuốc đều trình bày việc thẩm định, xét duyệt đều tuân thủ đúng quy trình quy định, trong hồ sơ có đầy đủ FSC, GMP đảm bảo về mặt pháp lý. Song hồ sơ đã thất lạc, không đầy đủ như thời điểm tiến hành thẩm định.

Để đảm bảo chặt chẽ, Bộ Công an đã trưng cầu Hội đồng giám định đánh giá việc thẩm định cấp phép nhập khẩu thuốc Vipanzol nhưng chưa có kết quả. Do thời hạn điều tra đã hết, cơ quan điều tra sẽ bổ sung tài liệu khi có kết quả giám định của Bộ Y tế để VKSND Tối cao xem xét trong giai đoạn truy tố.

Theo kết luận điều tra, năm 2008, hồ sơ xin cấp số đăng ký cho 2 loại thuốc H2K mang nhãn Health 2000 không đảm bảo tính pháp lý được nộp cho Cục Quản lý dược. Năm 2010, đơn vị này tiếp tục nhận hồ sơ xin cấp số đăng ký cho các loại thuốc có nhãn mác Health 2000 Canada. 3 năm sau, Cục quản lý Dược cấp phép cho VN Pharma nhập 200.000 hộp thuốc H-Capita, trong đó 9.300 hộp về Việt Nam.

Quá trình thẩm định hồ sơ, ông Trương Quốc Cường và các bị can là cựu cán bộ Cục Quản lý dược có hành vi thiếu trách nhiệm trong xét duyệt. Những thiếu sót này khiến nhiều loại thuốc giả được VN Pharma nhập khẩu vào Việt Nam. Từ đó, Nguyễn Minh Hùng (cựu Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc VN Pharma) và các bị can trong vụ án tiêu thụ lô thuốc giả có tổng trị giá trên 151 tỷ đồng .