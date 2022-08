Vietnam Airlines và Jetstar Pacific bị thu hồi loạt slot

Tại sân bay Tân Sơn Nhất có 69 slot bị thu hồi, thuộc 25 chuyến bay của Vietnam Airlines, Jetstar Pacific và Vasco.

Cục Hàng không Việt Nam vừa công bố danh sách bổ sung các chuỗi slot (giờ cất, hạ cánh) đủ điều kiện thu hồi theo quy định.

Trong đó, tại sân bay Nội Bài có 5 slot bị thu hồi, thuộc về 3 số hiệu chuyến bay của Vietnam Airlines. Tại sân bay Tân Sơn Nhất có 69 slot bị thu hồi, thuộc 25 chuyến bay của Vietnam Airlines, Jetstar Pacific và Vasco.

Cục Hàng không Việt Nam cho biết giai đoạn 19/7 đến 18/8, tổng cộng có 32.727 chuyến bay trên cả nước được thực hiện (giảm 1,5 điểm so với tháng trước). Trong số này có hơn 28.400 chuyến bay đúng giờ (86% OTP); gần 4.300 chuyến bay trễ giờ (13,1% OTP). Tổng số chuyến bay bị hủy là 84, tăng 0,13 điểm so với tháng trước.

Cụ thể, Vietnam Airlines là hãng bay có tỷ lệ đúng giờ thấp nhất với 81,8%. Kế đến là Vietjet Air với 88,2%, Bamboo Airways và Vasco có tỷ lệ đúng giờ bằng nhau là 88,4%; Vietravel là 86,92%. Hãng bay có tỷ lệ đúng giờ cao nhất là Pacific Airlines với 93,4%.

Khách chờ làm thủ tục tại ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) vào cao điểm hè. Ảnh: Duy Hiệu.

Trong tháng 8, sản lượng bay qua các cảng hàng không cả nước là 11,5 triệu khách, giảm 3,5% so với tháng 7. Tuy nhiên, sản lượng bay lại tăng 473% so với năm 2021 và bằng 41% so với cùng kỳ 2019.

Sản lượng vận chuyển tại các hãng bay cũng giảm 3,8% so với tháng 7 (5,7 triệu khách). Con số tăng 471% so với tháng 8/2021 và bằng 118% so với cùng kỳ 2019. So với tháng 7, khách quốc tế tăng 15% (702.000 lượt), khách nội địa giảm 6% (5 triệu lượt).

Theo CN Traveller, sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) là một trong 7 sân bay có tỷ lệ hủy chuyến thấp nhất, dưới 0,3%.

Cùng Tân Sơn Nhất còn có Suvarnabhumi (Bangkok, Thái Lan), Manila Ninoy Aquino (Philippines), Changi (Singapore), Istanbul Sabiha Gökçen (Thổ Nhĩ Kỳ), São Paulo-Guarulhos (São Paulo, Brazil), Qatar's Hamad (Doha, Qatar), và Jeju của Hàn Quốc.