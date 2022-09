Vietnam Airlines chi 42 tỷ đồng thưởng nhân viên

Việc khen thưởng nhân viên được đưa ra trong bối cảnh hãng bị âm vốn chủ sở hữu gần 5.000 tỷ, nợ quá hạn gần 15.000 tỷ đồng.

Vietnam Airlines vừa ra thông báo sẽ chi hơn 42 tỷ đồng để khen thưởng cán bộ nhân viên hoàn thành sản xuất kinh doanh 7 tháng đầu năm 2022 và cao điểm hè.

Hãng hàng không này chia sẻ: "Với kết quả sản xuất kinh doanh tích cực trong 7 tháng đầu năm, đặc biệt giai đoạn cao điểm hè từ tuần cuối tháng 5 đến hết tháng 7, tổng công ty quyết định chi khen thưởng nhằm ghi nhận những đóng góp, nỗ lực và khích lệ tinh thần của toàn bộ người lao động tiếp tục cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ trong giai đoạn các tháng cuối năm".

Vietnam Airlines cũng cho biết tính đến hết tháng 7/2022, với số chuyến bay khai thác vượt 10,3% kế hoạch doanh thu vận tải hành khách đạt gần 26.000 tỷ, tăng gần 5.000 tỷ đồng so với kế hoạch. Đặc biệt, giai đoạn cao điểm hè, số lượt khách vận chuyển/ngày tăng 26,3% so cùng kỳ 2019 và tăng 9,7% so với kế hoạch.

Việc khen thưởng nhân viên được đưa ra trong bối cảnh tình hình kinh doanh của Vietnam Airlines vẫn gặp nhiều khó khăn. Đến hết 30/6, khoản nợ ngắn hạn của hãng hàng không quốc gia đã vượt quá tài sản ngắn hạn, với số tiền là 36.425 tỷ đồng , vốn chủ sở hữu âm 4.897 tỷ đồng . Các khoản phải trả quá hạn của Vietnam Airlines đã lên tới hơn 14.850 tỷ đồng .

Trong kỳ hoạt động vừa qua, hãng hàng không này cũng ghi nhận kết quả kinh doanh lỗ 5.237 tỷ đồng . Với việc lỗ thêm hàng nghìn tỷ đồng trong quý II và nửa đầu năm nay, Vietnam Airlines đã đánh dấu quý thua lỗ thứ 10 liên tiếp.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28/6, Chủ tịch HĐQT Vietnam Airlines Đặng Ngọc Hòa cho biết do dịch Covid-19, việc làm và thu nhập của người lao động Vietnam Airlines chịu ảnh hưởng lớn. Năm 2020, thu nhập của cán bộ công nhân viên của Vietnam Airlines chỉ bằng 60% so với năm 2019. Năm nay, khi thị trường đang phục hồi, Vietnam Airlines cũng cố gắng đảm bảo thu nhập của cán bộ công nhân viên bằng 65% so với năm 2019.

Tại thời điểm đó, tổng công ty có khoảng 30% lực lượng lao động đang tạm dừng hợp đồng nghỉ dài hạn không lương. Đại diện Vietnam Airlines cho biết đối với lực lượng lao động còn lại được chi trả lương theo khả năng, đóng góp và áp dụng biện pháp giảm lương cố định, tăng lương hiệu quả công việc.

"Tính từ đầu năm 2022, từ những nỗ lực làm việc với các cơ quan nhà nước của Lãnh đạo tổng công ty và cơ quan chuyên môn để tháo gỡ khó khăn về nguồn quỹ tiền lương, Vietnam Airlines đã thực hiện 4 lần bổ sung thu nhập cho người lao động từ quỹ tiền lương. Lần thứ 5 này, việc bổ sung thu nhập được trích từ quỹ khen thưởng của tổng công ty" - đại diện Vietnam Airlines cho biết thêm.