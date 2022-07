VietinBank lãi gấp đôi trong quý II

Lợi nhuận trước thuế quý II của VietinBank đã tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước, đạt gần 5.800 tỷ đồng. Qua đó, nâng tổng lợi nhuận thu về sau nửa năm lên hơn 11.600 tỷ.

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - VietinBank (CTG) vừa công bố báo cáo tài chính quý II và 6 tháng đầu năm cho biết lợi nhuận tăng mạnh so với cùng kỳ nhờ ghi nhận tăng trưởng cao ở chỉ tiêu cho vay khách hàng.

Cụ thể, đến cuối tháng 6, VietinBank có số dư cho vay khách hàng đạt trên 1,238 triệu tỷ đồng , tăng 9,5% so với đầu năm. Mức tăng này tương đương với việc ngân hàng đã cho vay ròng ra nền kinh tế gần 108.000 tỷ đồng nửa đầu năm qua, mức tăng trưởng cao so với bình quân những năm trước đó và cao hơn mức tăng chung toàn ngành.

Nhờ tăng trưởng cao ở chỉ tiêu cho vay kể trên, VietinBank đạt gần 12.000 tỷ đồng thu nhập lãi thuần quý II, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. Không riêng hoạt động cho vay, hầu hết mảng kinh doanh ngoài tín dụng của nhà băng này cũng ghi nhận kết quả tương tự trong quý vừa qua.

Trong đó, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 15%, đạt 1.560 tỷ; lãi từ hoạt động kinh doanh ngoại hối tăng 58%, mang về 814 tỷ; lãi từ mua bán chứng khoán đầu tư tăng 11 lần, đạt 239 tỷ đồng …

Với hoạt động kinh doanh khác, dù giảm nhẹ so với cùng kỳ nhưng vẫn mang về cho VietinBank hơn 1.111 tỷ đồng riêng quý II.

KẾT QUẢ KINH DOANH GẦN ĐÂY CỦA VIETINBANK

Nhãn I/2020 II III IV I/2021 II III IV I/2022 II Lợi nhuận trước thuế tỷ đồng 2974 4486 2904 6706 8060 2790 3061 3678 5822 5785

Với kết quả kể trên, nhà băng này đã ghi nhận tổng thu nhập hoạt động đạt gần 16.000 tỷ đồng , tăng 13% so với cùng kỳ năm 2021.

Ở chiều ngược lại, chi phí hoạt động của VietinBank chỉ tăng 2%, trong khi chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm 17% đã giúp ngân hàng tiết kiệm hàng nghìn tỷ đồng. Kết quả, ngân hàng có trụ sở tại Hà Nội này đã thu về 5.785 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong quý II. So với cùng kỳ năm trước, mức lợi nhuận này đã tăng 107%.

Lợi nhuận sau khi trừ thuế thu nhập doanh nghiệp cũng ghi nhận mức tăng tương ứng, đạt 4.681 tỷ.

Tính chung 6 tháng đầu năm, VietinBank ghi nhận hơn 30.000 tỷ đồng thu nhập, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2021. Sau khi trừ chi phí hoạt động và chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, ngân hàng này đạt mức lãi trước và sau thuế lần lượt 11.608 tỷ và 9.379 tỷ đồng , cùng tăng 7%.

Nguyên nhân khiến lãi trước thuế quý II tăng gấp đôi cùng kỳ nhưng lãi bán niên chỉ tăng 7% là do trong quý I/2021, VietinBank đã ghi nhận mức lãi kỷ lục hơn 8.000 tỷ đồng . Nền so sánh cao của năm trước đã khiến kết quả lợi nhuận bán niên năm nay của ngân hàng chỉ tăng một chữ số so với cùng kỳ.

VIETINBANK LÃI CAO THỨ 5 HỆ THỐNG NGÂN HÀNG Kết quả lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm 2022 của một số ngân hàng Nhãn Vietcombank VPBank Techcombank MBBank VietinBank ACB HDBank VIB TPBank LienVietPostBank Lãi trước thuế tỷ đồng 17373 15322 14100 11896 11608 9028 5304 5022 3788 3589

Với mức lợi nhuận kể trên, VietinBank hiện xếp thứ 5 trong nhóm ngân hàng có lãi bán niên 2022 cao nhất hệ thống, xếp sau lần lượt Vietcombank (17.373 tỷ); VPBank (15.322 tỷ); Techcombank ( 14.100 tỷ đồng ) và MBBank ( 11.896 tỷ đồng ).

Đến cuối tháng 6, tổng tài sản cân đối với nguồn vốn của VietinBank đã đạt gần 1,691 triệu tỷ đồng , tăng 10,4% so với đầu năm.

Bên cạnh chỉ tiêu cho vay khách hàng đạt hơn 1,238 triệu tỷ, tăng 9,5%, chỉ tiêu tiền gửi của khách hàng tại VietinBank cũng đã vượt mốc 1,205 triệu tỷ, tăng 3,8%.

Như vậy, tính riêng quý II, tăng trưởng cho vay của nhà băng này chỉ đạt 0,72%, thấp hơn nhiều so với quý I đạt gần 8,8%.

Điều này xuất phát từ việc VietinBank năm nay được Ngân hàng Nhà nước giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng 10%. Tuy nhiên, việc ghi nhận dư nợ cho vay tăng cao trong quý I đã khiến nhà băng này phải giảm tốc cho vay trong quý II để không vượt trần cơ quan quản lý cho phép.

Hiện tại, VietinBank cùng nhiều ngân hàng khác đang chờ NHNN nới hạn mức tăng trưởng này để có thêm dư địa cho vay nửa cuối năm.