Trong buổi họp báo chung với Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam sẽ hỗ trợ nhân đạo 500.000 USD cho Ukraine thông qua tổ chức quốc tế.

“Việt Nam đã bày tỏ quan điểm toàn diện về vấn đề nhân đạo tại Ukraine, sẵn sàng đóng góp tích cực cho các hoạt động nhân đạo, tiến trình ngoại giao, đối thoại và đàm phán”, Thủ tướng sáng 1/5 tuyên bố. “Trên tinh thần đó, Việt Nam sẽ hỗ trợ nhân đạo 500.000 USD cho Ukraine, thông qua các tổ chức nhân đạo quốc tế”.

Về việc này, Thủ tướng Kishida cho biết Nhật Bản hoan nghênh Việt Nam cứu trợ nhân đạo đối với Ukraine.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trong buổi hội đàm với Thủ tướng Kishida vào sáng 1/5. Ảnh: Việt Linh.

Cả hai nhà lãnh đạo cùng khẳng định cần đảm bảo nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc, đặc biệt là nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, độc lập, toàn vẹn lãnh thổ, quyền và lợi ích chính đáng của các nước, không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế, kêu gọi các bên kiên trì thúc đẩy đối thoại, đàm phán để tìm giải pháp hòa bình lâu dài.

Bên cạnh vấn đề Ukraine, trong cuộc hội đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Kishida cũng trao đổi về vấn đề Biển Đông.

Hai bên cam kết tăng cường phối hợp, duy trì hòa bình, ổn định tại khu vực, tái khẳng định tầm quan trọng của đảm bảo hòa bình, an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không tại Biển Đông, thúc đẩy giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, Thủ tướng nói.

Cả hai cùng đề cao luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật biển 1982 (UNCLOS 1982) trong các hoạt động trên biển, theo Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Thủ tướng Kishida đang có chuyến thăm Việt Nam trong các ngày 30/4-1/5. Sau cuộc hội đàm và họp báo chung với người đồng cấp Việt Nam, ông Kishida sẽ có hoạt động hội kiến và chào xã giao các lãnh đạo của Việt Nam.