Việt Nam - 'mảnh đất kiên cường'

Đôi khi, trong hành trình của cuộc đời, ta gặp những con người thật sự giống ta theo một cách nào đó. Tôi đã từng ở Italy gần 7 năm, coi đất nước ấy như quê hương thứ hai, đã có biết bao nhiêu bạn bè ở đó và tôi đã đặt chân đến toàn bộ những vùng đất, những hòn đảo lớn của vùng đất Italy, cũng đã viết 2 cuốn sách về đất nước ấy.

Một cơ hội may mắn đã tới, tôi gặp và làm việc cùng Wayne Besant, một người cũng đã và đang sống tại Việt Nam được 7 năm, cũng yêu Việt Nam như quê hương thứ hai, cũng từng đặt chân đến 53/64 tỉnh, thành phố của đất nước Việt Nam, cũng viết một cuốn tự truyện có tựa đề Trên mảnh đất kiên cường - Wayne in Vietnam: In the Land of Resilience.

Tuy có cùng những điểm tương đồng ấy, tôi và Mr Wayne cũng có nhiều sự khác biệt thú vị. Tôi là nhà báo và tập tọng làm nhà văn, còn ông thì lại là một doanh nhân, một nhà quản lý. Người đàn ông đến từ New Zealand này chính là Tổng Giám đốc của Tập đoàn Bảo hiểm AIA Việt Nam.

Trong mắt Wayne, Việt Nam kiên cường và xinh đẹp. Đặt chân qua 53 tỉnh, thành phố, khám phá hầu hết vùng đất, đến văn hóa, Wayne cảm phục con người Việt Nam, ông viết: “Tôi rất xúc động mỗi khi đọc về chiến tranh và cảm kích tính kiên cường, sự chăm chỉ, ý chí sống mãnh liệt của người Việt”.

Những chuyến đi của ông ở Việt Nam cũng chính là cơ hội để ông được khám phá, tìm hiểu về văn hóa và con người nơi đây, đó là nguồn cảm hứng bất tận để ông viết nên cuốn sách này với một tình yêu mãnh liệt và chân thật nhất dành cho con người và đất nước Việt Nam.

Wayne từng chia sẻ: “Bạn bè người Việt đùa rằng, tôi có thể kể tên các tỉnh thành ở Việt Nam nhiều hơn cả họ. Nhờ bôn ba nhiều nơi như vậy, tôi thấy và cảm được Việt Nam khá sâu”, “Tôi đã yêu đất nước này, từ những chuyến đi và những trải nghiệm. Và khi đã cảm thấy mình thuộc về nơi này, bạn sẽ có trách nhiệm phải nỗ lực cho khách hàng, nhân viên, đại lý và cho cộng đồng”.

Trên mảnh đất kiên cường - Wayne in Vietnam: In the Land of Resilience là cuốn sách đầu tay của Wayne và ông đã đóng góp thêm một tác phẩm, để hiểu về tình cảm của những người ngoại quốc đối với Việt Nam. Wayne yêu Việt Nam đến mức có biệt danh “Mr Việt Nam”. Thậm chí, Wayne còn đặt tên con gái mình là Romy Mai, loài hoa của Sài Gòn chỉ nở khi xuân về…