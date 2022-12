Việt Nam lọt top điểm đến lý tưởng 2023

Lesotho, Nam Phi: Được mệnh danh "Vương quốc của bầu trời", Lesotho là quốc gia duy nhất có toàn bộ lãnh thổ cao hơn 1.000 m so với mặt biển. Cách biệt với thành phố, du khách có thể chiêm ngưỡng phong cảnh núi non thơ mộng, những thác nước tuyệt mỹ trên lưng ngựa Basotho nổi tiếng. Ảnh: U.S. Department of State.