Việt Nam là thị trường tiềm năng của du lịch Hàn Quốc

Seoul, thủ đô Hàn Quốc, coi thị trường Đông Nam Á (trong đó có Việt Nam) là một trong những nhóm khách giàu tiềm năng nhất.

Theo kết quả điều tra về tiềm năng du lịch Hàn Quốc năm 2021, Đông Nam Á được đánh giá là một trong những thị trường quan trọng hàng đầu.

Khu vực này sở hữu tỷ lệ người dân có nhu cầu đến Hàn Quốc du lịch cao nhất thế giới. Cụ thể, trong giai đoạn 5 năm (từ năm 2015 đến năm 2019) trước đại dịch Covid-19, lợi nhuận của du lịch Hàn Quốc từ thị trường Đông Nam Á đạt mức tăng trưởng khoảng 60%.

Việt Nam là thị trường đứng thứ 7 trong số các quốc gia có số lượng khách du lịch tới Hàn Quốc nhiều nhất, với trung bình khoảng 550.000 lượt/năm. Tỷ lệ du lịch theo đoàn cao. Du khách Việt có sự quan tâm lớn với các sản phẩm và dịch vụ làm đẹp, thời trang, văn hóa Hallyu của Hàn Quốc.

Kpop rất thịnh hành trong giới trẻ Việt Nam. Ảnh: Anh Tú.

Vì vậy, Việt Nam đang dần chiếm vị thế quan trọng và được xem là đối tượng chiến lược trong các chiến dịch quảng bá về du lịch Seoul.

Trong hai ngày 2-3/8, Seoul cũng tổ chức hai sự kiện quảng bá du lịch tại TP.HCM, mang đến nhiều trải nghiệm về thời trang, làm đẹp, âm nhạc và ẩm thực đường phố.

Ông Oh Se-hoon, Thị trưởng Seoul, chia sẻ: "Với chính quyền thành phố Seoul, Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng là đối tác chiến lược hàng đầu. Du lịch là lĩnh vực đặc biệt nổi bật trong các hoạt động giao lưu giữa hai phía. Tôi mong sự kiện sẽ là cơ hội để hai nước nói chung và hai thành phố nói riêng hiểu hơn về nhau. Qua đó, tạo môi trường thuận lợi cho thúc đẩy du lịch và khai phá các lĩnh vực hợp tác mới trong tương lai".

Trong khuôn khổ hai sự kiện cũng diễn ra nhiều hoạt động đáng chú ý. Với "My Soul Seoul in Ho Chi Minh" là sự xuất hiện của nhóm HIGHLIGHT (B2ST) với những bản hit như Shock, Fiction... Ở sự kiện "Soulful Seoul Night in Ho Chi Minh City", thị trưởng Seoul cũng chính thức bổ nhiệm ông Park Hang Seo - HLV trưởng Đội tuyển Bóng đá Quốc gia Việt Nam làm Đại sứ Du lịch Toàn cầu của Seoul.