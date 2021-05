Việt Nam hiện có những Di sản Thế giới nào?

6. Ngoài Khu đền tháp Chăm Mỹ Sơn, Quảng Nam còn có Di sản Văn hóa Thế giới nào? Đô thị cổ Phố Hiến

Đô thị cổ Hội An

Đô thị cổ Nước Mặn Ngoài Khu đền tháp Chăm Mỹ Sơn, Quảng Nam còn có Đô thị cổ Hội An đã được UNESCO vinh danh Di sản Văn hóa Thế giới vào năm 1999. Theo tư liệu của Cục Di sản văn hóa, Hội An từng là thương cảng thịnh đạt khoảng thế kỷ 17-18, nằm trong số những cảng sầm uất bậc nhất Đông Nam Á. Qua những thăng trầm thời gian, Hội An ngày nay vẫn bảo tồn được quần thể di tích kiến trúc cổ gồm nhiều công trình nhà ở, hội quán, đình chùa, miếu mạo, nhà thờ tộc, cảng chợ... độc đáo, hiếm thấy. Ảnh: Tonkin.