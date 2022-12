Hôm nay, số ca nhiễm nCoV tại Việt Nam tăng hơn 90 ca so với ngày trước đó và có một trường hợp tử vong được ghi nhận tại thành phố Cần Thơ.

Tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam vẫn diễn biến phức tạp. Ảnh: Phương Lâm

Theo thông tin từ Bộ Y tế tối 1/12, trong 24 giờ qua, Việt Nam ghi nhận 581 trường hợp mắc Covid-19, tăng 96 ca so với ngày trước đó.

Kể từ đầu dịch đến nay, nước ta có 11.516.489 ca nhiễm, đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Trong ngày, Việt Nam ghi nhận thêm một ca tử vong do Covid-19 tại thành phố Cần Thơ. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.176 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm. Tổng số ca tử vong xếp thứ 26/230 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ 139/230 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.

Số ca mắc Covid-19 tại Việt Nam. Nguồn: BYT.

Theo Cục Quản lý Khám, Chữa bệnh, cả nước hiện điều trị cho 45 bệnh nhân Covid-19 phải thở oxy, trong đó, 38 ca thở qua mặt nạ, 4 ca thở oxy dòng cao HFNC và 3 ca phải thở máy xâm lấn.

Trong ngày 30/11, cả nước có 100.761 liều vaccine phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 264.486.568 liều.

Cụ thể, số liều tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên là 222.984.241 liều: Mũi 1 là 71.078.249 liều; mũi 2 là 68.684.449 liều; mũi bổ sung là 14.500.267 liều; mũi nhắc lại lần 1 là 51.594.088 liều; mũi nhắc lại lần 2 là 17.127.188 liều.

Số liều tiêm cho trẻ 12-17 tuổi là 23.789.969 liều: Mũi 1 là 9.125.936 liều; mũi 2 là 8.942.019 liều; mũi nhắc lại lần 1 là 5.722.014 liều.

Số liều tiêm cho trẻ 5-11 tuổi là 17.712.358 liều: Mũi 1 là 10.133.139 liều; mũi 2 là 7.579.219 liều.