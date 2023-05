Việt Nam đón gần 4,6 triệu lượt khách quốc tế 5 tháng đầu năm

Trong đó, tính riêng tháng 5, Hàn Quốc là thị trường khách quốc tế lớn nhất đến Việt Nam.

Khách Trung Quốc là thị trường có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong tháng 5. Ảnh: Xuân Hoát.

Theo thống kê của Tổng cục Thống kê công bố ngày 29/5, trong 5 tháng đầu năm, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt gần 4,6 triệu lượt, gấp gần 13 lần so với cùng kỳ năm 2022 và bằng khoảng 63% so với cùng kỳ năm 2019.

Tuy nhiên, tính riêng tháng 5, khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 916.300 lượt, giảm 6,9% so với tháng trước.

Trong đó, lượng khách đến Việt Nam bằng đường hàng không là 4,045 triệu lượt, gấp 12,6 lần so với cùng kỳ. Ngoài ra, khách nhập cảnh bằng đường bộ là 503.200 lượt, tăng gấp 11,3 lần so với năm 2022. Cuối cùng, lượng khách đến bằng đường biển đạt 50.900 lượt, gấp 535,5 lần so với năm trước.

Hiện, châu Á vẫn là thị trường khách lớn nhất với hơn 3,4 triệu lượt, tăng gấp 14,7 lần so với cùng kỳ. Trong đó, khách Hàn Quốc chiếm tỷ trọng lớn nhất với hơn 1,31 triệu lượt. Tuy nhiên, khách Trung Quốc lại là nhóm khách có tốc độ tăng trưởng cao nhất với gần 147.000 lượt, gấp 1,3 lần so với tháng trước.

Cũng theo Tổng cục Thống kê, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 5 tháng đầu năm ước đạt 268,3 nghìn tỷ đồng , tăng 22,1% so với cùng kỳ năm 2022. Ngoài ra, doanh thu du lịch lữ hành cũng tăng 89,4% so với cùng kỳ, ước đạt 11,6 nghìn tỷ đồng .