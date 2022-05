Việt Nam đang nằm trong 'Tam giác vàng khởi nghiệp'

Theo quỹ đầu tư mạo hiểm Golden Gate Venture, Việt Nam đang là một trong 3 quốc gia tạo nên “Tam giác vàng khởi nghiệp” tại khu vực Đông Nam Á, bên cạnh Singapore và Indonesia.

Tính riêng năm 2021, Việt Nam thu hút 1,4 tỷ USD vốn đầu tư tập trung vào các doanh nghiệp khởi nghiệp, cao hơn 1,6 lần so với con số 874 triệu USD ghi nhận vào năm 2019. Trong 4 tháng đầu năm 2022, số doanh nghiệp mới thành lập tăng 12,3% so với cùng kỳ và 31,9% so với giai đoạn 2 năm trước.

“Chúng tôi kỳ vọng các khoản đầu tư này sẽ tăng gấp đôi trong 3 năm tới”, ông Vũ Quốc Huy, Giám đốc Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), nhấn mạnh.

Có thể đạt 57 tỷ USD trong 3 năm tới

Dự kiến, Việt Nam trở thành động lực quan trọng đối với thị trường tiêu dùng của châu Á trong thập kỷ tới khi có thêm 36 triệu người gia nhập tầng lớp tiêu dùng. Tốc độ tăng trưởng tiêu thụ nội địa có thể lên tới 20%/năm.

Ngoài ra, Việt Nam đang có dân số thuộc tầng lớp trung lưu tăng nhất ở Đông Nam Á và ước tính chiếm khoảng 40% tổng dân số hiện nay, cao gấp 4 lần so với năm 2000. Đến năm 2030, con số này có thể đạt 75%.

Các startup tại Việt Nam đang thu hút dòng vốn khổng lồ từ quỹ nước ngoài. Ảnh minh họa: WSJ.

Lực lượng lao động trẻ và trình độ học vấn cao cũng là điểm hấp dẫn tại thị trường Việt Nam. Hiện tại, 70% dân số trên tổng 98 triệu người có độ tuổi dưới 35. Tỷ lệ biết chữ cũng chiếm 95,4% tổng dân số, thuộc tỷ lệ cao ở châu Á.

Yếu tố thứ ba góp phần vào tiềm năng của Việt Nam là nhu cầu kỹ thuật số gia tăng mạnh mẽ sau đại dịch. Tính từ thời điểm bắt đầu đại dịch đến nửa đầu năm 2021, thị trường đã có thêm 8 triệu người dùng kỹ thuật số mới, 55% đến từ khu vực phi đô thị.

Báo cáo của Google, Temasek và Bain&Company dự đoán đến năm 2025, nền kinh tế Internet tại Việt Nam có thể đạt 57 tỷ USD , tốc độ tăng trưởng kép hàng năm là 29%.

“Đông Nam Á luôn là khu vực có tiềm năng lớn nhưng việc mở rộng mô hình kinh doanh là thách thức lớn với nhiều người vì tính độc đáo của mỗi thị trường. Nghiên cứu của chúng tôi về các kỳ lân lớn nhất khu vực cho thấy sự kết hợp các thế mạnh độc đáo của Singapore, Indonesia, Việt Nam có thể giúp đổi mới và nâng cao tốc độ tăng trưởng”, ông Vinnie Lauria, sáng lập Golden Gate Venture, nhận định.

Lĩnh vực trò chơi điện tử, D2C khởi sắc

Tuy có quy mô dân số nhỏ, nền kinh tế Internet của Singapore vẫn phát triển mạnh mẽ với tổng giá trị hàng hóa ước đạt 15 tỷ USD vào năm 2021, tăng 35% so với cùng kỳ năm ngoái. Sự gia tăng phần lớn nhờ tốc độ phát triển 45% của thương mại điện tử, tạp hóa điện tử và các dịch vụ tài chính kỹ thuật số.

Singapore hiện có 97% người dùng Internet, ứng với lượng người tiêu dùng dịch vụ kỹ thuật số. Tỷ lệ thâm nhập Internet của quốc gia này vẫn ở mức cao nhất trong khu vực. Nền kinh tế Internet của Singapore dự kiến đạt 27 tỷ USD vào năm 2025, tốc độ tăng trưởng hàng năm lên tới 16%.

Indonesia cũng là quốc gia được hưởng lợi từ đại dịch. Kể từ thời điểm đại dịch bùng phát cho đến nửa đầu năm 2021, Indonesia ghi nhận 21 triệu người tiêu dùng kỹ thuật số mới , trong đó 72% đến từ khu vực không phải thành phố lớn.

Tổng giá trị hàng hóa nền kinh tế Intetnet của "Tam giác vàng khởi nghiệp" Theo báo cáo của Goolge, Temasek và Bain & Company Nhãn Việt Nam Singapore Indonesia Năm 2021 tỷ USD 21 15 70 Dự báo năm 2025 tỷ USD 57 27 146

Tổng khối lượng hàng hóa của nền kinh tế Internet Indonesia ước tính đạt 70 tỷ USD vào năm ngoái, tăng 49% so với cùng kỳ trước đó với mức tăng trưởng thương mại điện tử đạt 52%. Đến năm 2025, nền kinh tế Internet tổng thể của Indonesia có thể đạt 146 tỷ USD , tốc độ tăng trưởng kép hàng năm đạt 20%.

Công nghệ y tế, công nghệ tài chính, phân tích chuỗi cung ứng tiếp tục là lĩnh vực dẫn đầu trong “Tam giác vàng khởi nghiệp”. Tuy nhiên, sự phát triển trò chơi điện tử và mô hình D2C (doanh nghiệp tới người tiêu dùng) cũng chứng kiến sự bứt phá mạnh mẽ.

Việt Nam, Indonesia, Singapore là 3 thị trường trò chơi điện tử đứng đầu khu vực Đông Nam Á. Khu vực này dự kiến đạt tỷ lệ tăng trưởng kép hàng năm 8,5% trong giai đoạn 2022-2027. Năm 2020, doanh thu lĩnh vực trò chơi điện tử đạt gần 530 triệu USD , gấp đôi năm 2015.