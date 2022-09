Dung lượng pin thực tế của iPhone 14

iPhone 14 Plus là smartphone có viên pin dung lượng lớn nhất từ trước đến nay của Apple.

iPhone 14 vừa được giới thiệu tại sự kiện Far Out vào ngày 8/9 với 4 phiên bản. Hãng cho biết chiếc iPhone 14 Plus là iPhone "có pin tốt nhất từ trước đến nay". Tuy nhiên, cũng như mọi năm, Apple không tiết lộ con số cụ thể dung lượng pin của dòng iPhone 14.

Nhưng mới đây, một nguồn tin từ Trung Quốc đã rò rỉ thông tin này ngay sau sự kiện. Cụ thể, theo MacRumors, các phiên bản iPhone 14 đều được nâng cấp về dung lượng pin so với iPhone, trừ iPhone 14 Pro Max. Thiết bị này có viên pin thấp hơn so với thế hệ năm ngoái.

iPhone 14 sở hữu dung lượng pin 3.279 mAh, iPhone 14 Pro là 3.200 mAh và iPhone 14 Pro Max là 4.323 mAh. Đặc biệt, phiên bản iPhone 14 Plus thay thế cho dòng mini trở thành iPhone có viên pin lớn nhất, lên đến 4.325 mAh.

iPhone 14 Plus là smartphone có viên pin lớn nhất từ trước đến nay của Apple. Ảnh: Apple.

Trong khi đó, so sánh với iPhone 13 năm ngoái, dung lượng pin ở mức 3.227 mAh cho dòng tiêu chuẩn, 2.406 mAh cho dòng mini. Còn bộ đôi 13 Pro và Pro Max sở hữu viên pin lần lượt là 3.095 mAh và 4.352 mAh.

Theo MacRumors, nguồn tin này từng tiết lộ chính xác về viên pin trên iPhone 13 và MacBook Pro 14 inch, 16 inch trước khi ra mắt vào năm ngoái. Bên cạnh đó, những thông tin về dung lượng pin iPhone 14 hoàn toàn trùng khớp với tin rò rỉ của ShrimpApplePro hồi tháng 6.

Nói về dung lượng pin, Táo khuyết cho biết tất cả dòng iPhone 14 đều có viên pin có thể sử dụng cả một ngày dài. Theo thông số trên trang web của hãng, thời gian phát video trên cả 3 mẫu iPhone 14, iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max đều dài hơn 1 giờ so với thế hệ trước.

Cụ thể, iPhone 14 tiêu chuẩn có thể phát video liên tục 20 giờ và phát nhạc suốt 80 giờ, trong khi thời lượng trên iPhone 13 chỉ có 19 giờ xem video và 75 giờ mở nhạc.

Trong khi đó, iPhone 14 Pro có thể trụ suốt 23 giờ xem video và 75 giờ nghe nhạc, tương tự với thế hệ trước. Dung lượng pin trên iPhone 14 Pro Max cũng gây ấn tượng khi có thể phát video liên tục 29 tiếng và nghe nhạc trong 95 tiếng.

Còn với iPhone 14 Plus, vì có màn hình kích thước lớn 6,7 inch tương tự dòng Pro Max, iPhone 14 Plus sẽ sở hữu viên pin lớn nhất từ trước đến nay, Apple cho biết. Thiết bị này có thể phát video offline liên tục 26 tiếng, video trực tuyến suốt 20 tiếng và phát âm thanh hơn 100 giờ chỉ sau 1 lần sạc.

So sánh viên pin trên iPhone 14, iPhone 13 và iPhone 12. Ảnh: PhoneArena.

Theo ScreenRant, dòng iPhone 13 đã đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng thông thường trong một ngày của người dùng. Do đó, iPhone 14 hứa hẹn sẽ còn bền bỉ hơn, đặc biệt là với iPhone 14 Plus và iPhone 14 Pro Max.

Song, ScreenRant cho biết thời lượng sử dụng smartphone phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, không chỉ về dung lượng pin mà còn liên quan đến hiệu năng của vi xử lý… Vì thế, suốt nhiều năm qua, Apple đã nghiên cứu công nghệ tối ưu hóa phần mềm và phần cứng để kéo dài thời gian sử dụng trên viên pin nhỏ của mình.

Ngoài ra, theo PhoneArena, các dòng iPhone 14 mất khoảng 30 phút để sạc đầy 50% pin khi sử dụng cục sạc 20 W của Apple. Tốc độ sạc này được đánh giá là quá chậm và có phần lỗi thời trên thị trường smartphone hiện nay, trang tin nhận định.

Bộ 4 sản phẩm của Apple được ra mắt cùng thời điểm tại sự kiện Far Out, khuya ngày 7/9. Trong đó, iPhone 14, iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max sẽ được giao đến tay khách hàng đặt trước từ 16/9. Riêng mẫu iPhone 14 Plus, người dùng sẽ phải chờ đến ngày 7/10 để được sở hữu.