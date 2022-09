Việc coi Covid-19 như cảm cúm là sai lầm

Theo thống kê tại Australia, trong 75 năm qua, chỉ có Chiến tranh thế giới thứ hai mới tác động tới nhân khẩu học lớn hơn dịch Covid-19 năm 2022.

Tính đến ngày 12/9, Australia đã báo cáo hơn 10 triệu trường hợp mắc Covid-19. Trong số đó, 96% được báo cáo vào năm 2022, trùng với sự xuất hiện các biến thể phụ của Omicron và việc loại bỏ hầu hết biện pháp bảo vệ.

Trong khi làn sóng dịch do Omicron tạo ra giữa mùa hè đã dẫn đến số ca mắc được báo cáo tăng lên mức cao nhất kể từ khi đại dịch bắt đầu, đợt dịch vào mùa đông đã cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người.

Từ ngày 5/1 đến ngày 16/3, 3.341 người dân Australia đã qua đời vì Covid-19. Con số này trong khoảng thời từ 4/4 đến 16/9 là 8.034 người với tháng 8 là tháng cao điểm.

Một tác động lớn khác đã bị bỏ qua từ đây là ước tính có khoảng 2.000 trẻ em Australia đã mất ít nhất cha hoặc mẹ do hậu quả của đại dịch Covid-19.

Do đó, điều cần thiết là một tầm nhìn chung và kế hoạch phòng chống dịch Covid-19 thừa nhận căn bệnh này không giống bệnh cúm.

Covid-19 phát triển nhanh hơn khả năng phòng vệ của chúng ta

Thực tế, làn sóng dịch từ tháng 7 đến tháng 8 vẫn xảy ra dù Australia đã tăng khả năng miễn dịch đáng kể thông qua tiêm chủng liều thứ ba và thứ tư, miễn dịch tự nhiên cùng các liệu pháp điều trị được giới thiệu hồi tháng 4.

Nói cách khác, Omicron đã phát triển nhanh hơn các công cụ mà chúng ta sử dụng để chống lại nó. Kể từ đầu năm đến nay, hơn 12.000 người Australia đã chết vì Covid-19, gấp 6 lần số người qua đời trong hai năm trước đó.

SARS-CoV-2 đang phát triển nhanh hơn những vũ khí của chúng ta. Ảnh minh họa: Quốc Toàn.

Covid-19 đã làm giảm tuổi thọ toàn cầu - một trong những thước đo tốt nhất cho sự phát triển của con người.

Không có cuộc chiến tranh hay dịch bệnh nào khác làm được điều này trong hơn 65 năm qua, kể cả đại dịch HIV. Các ước tính toàn cầu đã được củng cố ở một số quốc gia, bao gồm cả Mỹ, nơi tuổi thọ đã giảm gần ba năm kể từ năm 2019.

Những thay đổi về tuổi thọ chỉ xảy ra khi một số lượng rất lớn người chết “trước thời đại”. Tại Australia, số ca tử vong do Cục Thống kê Australia báo cáo tính đến cuối tháng 5 năm nay nhiều hơn 17% so với mức trung bình của 5 năm. Điều này không tính đến sóng dịch do BA.5 gần đây gây ra.

Báo cáo của ABS cho thấy hai điều. Đầu tiên, Covid-19 đang giết chết một số lượng lớn người, cả trực tiếp và gián tiếp. Với tốc độ này, chúng ta được dự báo sẽ mất thêm nhiều mạng sống nữa vào cuối năm nay.

Thứ hai, mọi người đang chết sớm hơn so với tuổi thọ của mình. Điều này có nghĩa quỹ đạo tuổi thọ của cộng đồng sẽ bị ảnh hưởng.

Bên cạnh đó, tất cả vấn đề liên quan hậu Covid-19 như ảnh hưởng với phổi, tim, não, thận và hệ thống miễn dịch đang ảnh hưởng đến ít nhất 4% người nhiễm Omicron, dù đã tiêm vaccine và diễn biến nhẹ.

Không giống bệnh cúm

Một lý do chính khiến người dân đang trở nên chủ quan hơn hiện nay là việc so sánh Covid-19 với bệnh cúm. Điều này khiến nhiều người cho rằng chúng ta nên sống chung với Covid-19, giống như cách chúng ta đã làm với bệnh cúm.

Tuy nhiên, các số liệu thống kê cho thấy bức tranh khác. Từ đầu năm nay đến ngày 28/8, gần 218.000 trường hợp mắc cúm được báo cáo và 288 trường hợp tử vong trong năm nay. Số ca mắc Covid-19 nhiều gấp 44 lần và số ca tử vong liên quan cũng nhiều gấp 42 lần cúm.

Không nên chủ quan coi Covid-19 như cúm. Ảnh minh họa: Nhật Sinh.

Khoảng 1.700 người đã phải nhập viện vì bệnh cúm trong năm nay. Tuy nhiên, chỉ trong một ngày của tháng 7, 5.429 bệnh nhân Covid-19 phải nhập viện.

Tại Australia, quốc gia này vừa trải qua làn sóng dịch Covid-19 tồi tệ nhất về số người chết và lượng người nhập viện. Hàng nghìn người vẫn đang nằm viện và khoảng 360 người tử vong mỗi tuần.

Các cố vấn y tế của chính phủ nước này cảnh báo về làn sóng Covid-19 khác trong những tháng tới. Nghị sĩ Monique Ryan đang kêu gọi tổ chức hội nghị thượng đỉnh Covid-19 giữa các quốc gia và có sự minh bạch hơn liên quan đến việc lập kế hoạch.