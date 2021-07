Victoria Beckham là lý do nhiều đội không chào đón WAGs tới Euro

Ngoài lý do phòng dịch, nhiều đội tuyển tham dự Euro hạn chế cầu thủ tiếp xúc với vợ và bạn gái vì trong quá khứ, các WAGs từng mở tiệc ngay tại nơi tuyển thủ đóng quân.

Tại vòng chung kết Euro năm nay, quy định cấm cửa WAGs (vợ và bạn gái cầu thủ) được nhiều đội tuyển như Pháp, Scotland đặt ra.

Tiền đạo Antoine Griezmann (Pháp) dù rất muốn gặp người thân cũng phải thừa nhận “không thể làm gì khác”. Cả các nhân viên hậu cần của đội cũng phải tuân thủ.

Sau chiến thắng 2-0 trước Đức để đi tiếp vào tứ kết, Harry Kane và các cầu thủ Anh mới được phép gặp vợ và bạn gái. Các nàng WAGs phải có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19.

Dàn hậu phương của đội tuyển Đức tại World Cup 2014. Ảnh: Meg.

Trước đó, HLV Gareth Southgate cấm học trò tiếp xúc với vợ, bạn gái. "Chúng tôi sẽ không thể cho người ngoài vào nơi đóng quân. Chỉ thị từ UEFA nêu rõ về các quy tắc phòng dịch”, ông Southgate nói.

Năm nay, quy định cấm cửa WAGs là một trong các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19, nhất là khi châu Âu mới chỉ phục hồi chưa lâu.

Trên thực tế, lệnh cấm này từng được đặt ra nhiều lần ở các giải bóng đá lớn, từ trước khi dịch bệnh xuất hiện và có những lý do khác đằng sau.

Tập trung thi đấu

Cấm tiếp xúc với vợ và bạn gái được coi là cách các HLV thiết quân luật với cầu thủ để họ tập trung toàn tâm toàn ý vào giải đấu, nhất là sau vụ lùm xùm của dàn WAGs Anh vào World Cup 2006 tổ chức tại Đức.

Mùa hè năm đó, người Anh đặt rất nhiều kỳ vọng vào đội tuyển quốc gia với đội hình được coi là mạnh nhất trước giờ. Khi Liên đoàn Bóng đá Anh công bố địa điểm đóng quân nằm tại nơi yên tĩnh, tránh xa tai mắt của truyền thông, dư luận càng tin đội nhà sẽ làm nên chuyện.

Tuy nhiên, tuyển Anh dừng chân sớm ở tứ kết sau khi thua cuộc trước Bồ Đào Nha.

Thời điểm đó, những bóng hồng của dàn cầu thủ cũng bị đổ lỗi là một trong những nguyên nhân khiến "Tam sư" thua trận, theo Four Four Two.

Victoria Beckham và Cheryl Cole - hai cái tên đình đám của dàn WAGs nước Anh thời điểm năm 2006.

Ban đầu, Liên đoàn muốn dàn WAGs ở một khách sạn riêng. Nhiều tên tuổi nổi tiếng trong làng bóng đá Anh cũng bày tỏ lo ngại các tuyển thủ sẽ dễ xao nhãng.

Tuy nhiên, David Beckham cùng HLV Sven-Goran Eriksson kêu gọi để họ được phép mang gia đình tới ở cùng.

Cuối cùng, nhóm WAGs với những cái tên nổi bật khi đó như Victoria Beckham, Cheryl Cole đã tới nơi tuyển Anh đóng quân.

Trong 23 cầu thủ của đội tuyển Anh, chỉ có Aaron Lennon (19 tuổi) không đưa theo bạn gái đến Đức. Không ai nghĩ rằng sự có mặt của các nàng WAGs sẽ gây ồn ào đến vậy.

Victoria Beckham đã tài trợ 60 cặp kính râm cùng những chai rượu đắt tiền cho hội bạn gái và vợ cầu thủ. Elen Rives, bạn gái của Frank Lampard thì cãi lộn với CĐV Đức.

Sau trận ra quân trầy trật, các cầu thủ vẫn tận hưởng việc giải trí với nửa kia. Có những ngày buổi tiệc giữa cầu thủ và người thân kéo dài đến 3h sáng. Truyền thông châu Âu gọi địa điểm đóng quân của tuyển Anh là "bữa tiệc lớn".

Đội hình vợ và bạn gái của tuyển Anh từng gây nhiều ồn ào tại World Cup 2006.

Song song với màn biểu diễn của tuyển Anh kém xa mong đợi, hình ảnh dàn WAGs thăm thú nước Đức cùng nhau phủ sóng các mặt báo với cánh săn ảnh dành cả ngày theo dõi từng nhất cử nhất động.

Phóng viên ảnh Andrew Stenning đã học thuộc lịch trình thường ngày của các cô gái: “Cafe sáng, chạy bộ, mua sắm, về khách sạn hẹn hò hoặc đi hộp đêm tiếp. Họ hiếm khi nghỉ ngơi và chúng tôi chạy bở hơi tai theo. Thực tế, ngày làm việc thảnh thơi là khi được giao nhiệm vụ đưa tin về trận đấu của đội tuyển Anh”.

Năm ấy, đội Anh ra về với thành tích thảm hại.

Đó là nguyên nhân ở các giải đấu lớn về sau, Liên đoàn Bóng đá Anh và ban huấn luyện thường xuyên cấm cửa WAGs vì lo sợ chuyện quá khứ lặp lại lần nữa.

Tại Euro 2012, các cô nàng chỉ được cổ vũ từ xa và gặp nửa kia khi đến sân xem Anh thi đấu. Ở Euro 2016, các cầu thủ và hậu phương của họ bị cấm sử dụng mạng xã hội.

Sau sự cố của tuyển Anh, nhiều đội tuyển khác ở các giải đấu về sau cũng ra quy định cấm cửa vợ và bạn gái.

Cấm hoạt động tình dục

Ngoài muốn tập trung thi đấu, một lý do khác cho việc cấm cửa WAGs là để cấm hoạt động quan hệ tình dục, do lo ngại việc các cầu thủ sẽ tiêu hao nhiều năng lượng và giảm sút thể lực.

Tại World Cup 2014, đội tuyển Mexico là một trong những đội thực hiện chính sách nói "không" với sex.

HLV Miguel El Piojo Herrera tin rằng việc kiêng khem sẽ khiến các học trò của ông phát huy tối đa hiệu suất trên sân.

"Tôi muốn mọi cầu thủ chỉ dồn sức vào trái bóng. Nếu không thể chịu đựng được 1 tháng hoặc 20 ngày mà không quan hệ tình dục thì họ chưa đủ điều kiện để trở thành cầu thủ chuyên nghiệp", nhà cầm quân này cho biết.

Trên thực tế, chuyện cấm WAGs hay suy rộng ra là cấm sex ở các sự kiện thể thao lớn như Euro, World Cup từng gây ra nhiều tranh cãi không kém chuyện các đội thi đấu trên sân thế nào.

Chuyện cấm các cầu thủ hoàn toàn không được gặp vợ và bạn gái trong thời gian dài bị cho là hại nhiều hơn lợi.

Nhiều giáo sư, nhà nghiên cứu từng bày tỏ quan điểm quan hệ tình dục không làm ảnh hưởng đến thành tích thể thao, mà ngược lại còn có lợi, miễn là các cầu thủ, VĐV ăn uống đủ chất, ngủ đúng giờ và đủ giấc.

Giáo sư nội tiết học Emmanuele Jannini đến từ Đại học L’Aquila (Italy) từng nghiên cứu trên 50 cầu thủ xa vợ, người yêu trong 3 tháng. Ông đi đến kết luận việc thiếu vắng hoạt động tình dục khiến lượng testosterone trong cơ thể cầu thủ sẽ bị giảm mạnh và gây ra những hệ quả xấu như dễ cáu gắt, hung hãn và có nguy cơ dẫn tới bệnh tim mạch.

Theo giáo sư này, cân bằng giữa chuyện thi đấu và sắp xếp thời gian ngắn cho các chân sút gặp mặt, trò chuyện với nửa kia là điều cần thiết.

Đồng quan điểm, trong nghiên cứu “Sex ảnh hưởng thế nào tới phong độ cầu thủ” công bố trên tạp chí Clinical Journal of Sports Medicine năm 2000, Ian Shrier - giáo sư y học thể thao của Đại học McGill (Canada) - cho rằng: “Nếu cầu thủ hoặc VĐV thể thao bồn chồn, lo lắng trước trận đấu quan trọng, quan hệ tình dục là các thư giãn tốt".

Do đó, chuyện cấm đoán các cầu thủ đã được nới lỏng ra rất nhiều ở những giải Euro gần nhất. Yêu cầu đặt ra là các ngôi sao phải đảm bảo thể lực, không quá sa đà vào gây ảnh hưởng tới phong độ.