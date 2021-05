Intel ra mắt chip thế hệ 11, vượt qua các đại diện của AMD Ryzen

Với dòng chip mới, Intel cho thấy hãng đã sẵn sàng để phân định lại thị phần chip máy tính, trong bối cảnh đối thủ AMD liên tục đưa ra các model hiệu năng cao, giá cạnh tranh.

Ngày 11/5, Intel bổ sung 5 bộ xử lý dành cho người tiêu dùng và 5 bộ xử lý thương mại vào dòng chip H-Series thế hệ thứ 11 (tên mã “Tiger Lake-H”). Cả hai nhóm đều bao gồm ba chip 8 nhân và hai chip 6 nhân.

Intel Core H-Series thế hệ thứ 11 là bộ vi xử lý laptop đầu tiên được thiết kế trên tiến trình 10 nm với xung nhịp tối đa lên đến 5.0 GHz nhờ công nghệ Turbo Boost Max. Theo Intel, những CPU mới này hứa hẹn cải thiện tốc độ lên tới 19% so với thế hệ trước.

Bộ vi xử lý Core i9 11980HK ở nhiều phân khúc máy tính khác nhau. Ảnh: Intel.

Trong đó, mẫu Core i9 11980HK mang lại hiệu suất cao nhất trên máy tính xách tay dành cho game thủ, người sáng tạo nội dung và chuyên viên văn phòng.

Ngoài ra, nền tảng mới này cũng bao gồm cải tiến hiệu suất đơn nhân và đa nhân hai chữ số, bộ nhớ gắn trực tiếp DDR4-3200 và 20 làn PCIe 4.0 với công nghệ lưu trữ nhanh của Intel, gấp 3 lần so với các bộ vi xử lý khác trên thị trường.

Bộ xử lý di động tiêu dùng Intel Core H-series thế hệ thứ 11. Ảnh: Intel.

Các chip mới sẽ hỗ trợ Intel Killer Wi-Fi 6/6E (Gig+), Thunderbolt 4 với tốc độ nhanh hơn 3 lần (40 GB mỗi giây) và giảm độ trễ tới 75% so với các chip Wi-Fi 5 trước đây.

Các chip thương mại này sẽ hỗ trợ nền tảng vPro của Intel gồm các tính năng bảo mật và công cụ quản lý dành riêng cho doanh nghiệp.

So sánh hiệu năng chơi game giữa chip mới của Intel và AMD Ryzen . Ảnh: Intel.

Về hiệu suất chơi game, mẫu Core i9-11980HK cung cấp tốc độ khung hình tốt hơn so với mẫu Core i9 tiền nhiệm ở các tựa game như Far Cry New Dawn, Grid 2019, Hitman 3, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege…

Ngoài ra, mẫu 11980HK cũng đánh bại đối thủ AMD Ryzen 9 5900HX và Ryzen 9 5900HS trên các tựa game này.

Dự kiến, có 80 mẫu laptop và máy trạm dùng chip mới được tung ra thị trường năm 2021.