Vị thế của phân khúc nhà bình dân sau dịch Covid-19

Sau cơn khủng hoảng về kinh tế - xã hội bởi đại dịch Covid-19, thị trường bất động sản được dự đoán phục hồi nhanh. Trong đó, phân khúc nhà ở thực được nhiều người quan tâm.

Dù thị trường BĐS ghi nhận nhiều biến động ở các phân khúc khác nhau từng thời điểm, vai trò của nhà ở thực với giá cả phù hợp với người lao động phổ thông luôn hiện hữu.

Vai trò của phân khúc nhà bình dân

Thị trường bất động sản Việt Nam đối diện nhiều thách thức khi dịch Covid-19 bùng phát. Nhiều người lao động mất việc làm và giảm thu nhập, trong khi giá nhà đất vẫn có xu hướng tăng. Để thị trường bền vững, affordable housing (nhà ở có giá hợp lý dựa trên thu nhập của người dân) phải chiếm phần lớn nguồn cung. Thực tế cũng cho thấy phân khúc này luôn đảm bảo thanh khoản ổn định và không tăng nhiều về giá.

Khu căn hộ The Hera của N.H.O tại Hải Phòng dự kiến có giá bán trên dưới 2 tỷ đồng /căn. Ảnh phối cảnh dự án.

Ông Kim Kyoo Chul, thành viên HĐQT Công ty CP Nhà Quốc Gia (N.H.O), nhận định tại các quốc gia có thị trường bất động sản phát triển như Hàn Quốc, Singapore…, affordable housing luôn là phân khúc chủ lực. Loại sản phẩm này có chỗ đứng vững chắc vì nhu cầu sở hữu nhà để ở của người dân luôn lớn và được khách hàng ưu tiên hàng đầu.

“Trong hai cuộc khủng hoảng trước đây, affordable housing là sản phẩm giúp thị trường bất động sản Việt Nam hồi phục đi lên. Phân khúc này được dự đoán tiếp tục đạt những thành tựu mới hậu dịch”, ông Kim nhận định.

Khu căn hộ The Dragon Castle Hạ Long có giá bán chỉ khoảng 1 tỷ đồng /căn. Ảnh phối cảnh.

Nhu cầu luôn hiện hữu

Theo một khảo sát gần đây của Sở Xây dựng TP.HCM, hiện có khoảng 500.000 hộ gia đình trên địa bàn thành phố vẫn chưa sở hữu nhà riêng, các hộ này đang ở thuê hoặc ở nhờ nhà người thân. Dữ liệu của JLL tiết lộ nguồn cung nhà ở bình dân giai đoạn 2019-2020 sụt giảm mạnh, đạt khoảng 5.000 căn. Tình hình cũng tương tự ở Hà Nội và một số đô thị lớn khác.

Báo cáo của Hội Môi giới bất động sản Việt Nam cho thấy trong năm 2020, tổng căn hộ mới chào bán trên thị trường Hà Nội là 16.350 sản phẩm, song phân khúc affordable housing chỉ chiếm 12,5%. Điều này cho thấy nhu cầu sở hữu nhà ở với mức giá hợp lý trên thị trường còn dư địa tăng trưởng tốt.

Khu căn hộ Luxury Residence (Bình Dương) của chủ đầu tư N.H.O đã bàn giao cho khách hàng.

Nhận thấy xu hướng này, một số doanh nghiệp như N.H.O đã nỗ lực phát triển nhiều dự án affordable housing. Giá bán các dự án nằm trong khoảng 1- 2 tỷ đồng cho căn 2 phòng ngủ, đi kèm chính sách thanh toán linh hoạt, hỗ trợ vay vốn ngân hàng… Những ưu đãi này tạo điều kiện để người lao động phổ thông với thu nhập trung bình có cơ hội sở hữu nhà riêng tại các thành phố.

Trong 10 năm hoạt động, N.H.O đã phát triển hệ sinh thái gồm loạt dự án affordable housing tại nhiều địa phương như City Tower, Luxury Residence (Bình Dương); Imperial Place, Sky 9, Saigon Metro Park (TP.HCM); First Home (An Giang); NestHome (Đà Nẵng), An Phú Sinh (Quảng Ngãi) hay The Hera (Hải Phòng)…

Trong đó, dự án The Dragon Castle Hạ Long (Quảng Ninh) có 1.288 căn hộ đang mở bán, được kỳ vọng thúc đẩy thị trường BĐS nơi đây. Dự án nằm cạnh vị trí trung tâm mới của thành phố Hạ Long, được thiết và tích hợp nhiều tiện ích cao cấp, ứng dụng công nghệ vào quản lý vận hành. Giá bán các căn hộ tại đây ở ngưỡng 1 tỷ đồng /căn.

N.H.O đã hoàn thiện hệ sinh thái bất động sản khép kín trên cơ sở hợp tác chiến lược với các đối tác chuyên nghiệp như ADU (thiết kế kiến trúc), Handong (tổng thầu xây dựng), Shin Yeong (quản lý dự án)… Doanh nghiệp này cũng đặt mục tiêu phát triển 30.000 căn hộ và hoàn thiện hệ sinh thái bất động sản để tiết giảm chi phí đầu tư nhưng vẫn tích hợp nhiều giá trị gia tăng cho chủ căn hộ.