Vì sao VFF chia tay HLV Gong Oh-kyun?

Hợp đồng của HLV Gong Oh-kyun với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam sẽ kết thúc vào tháng 3/2023 và hai bên không gia hạn nữa.

Thành tích duy nhất của ông Gong là giúp U23 Việt Nam vào tứ kết U23 châu Á 2022. Ảnh: VFF.

Chiều 12/12, VFF thông báo chính thức việc chia tay HLV Gong Oh-kyun vào tháng 3/2023. Quyết định này đồng nghĩa với việc VFF phải tìm nhà cầm quân mới cho U23 Việt Nam trước thềm SEA Games và Asian Games 19 vào năm sau.

Một quan chức VFF nói với Zing: "Quyết định này dựa trên cơ sở định hướng của Thường trực Ban chấp hành VFF về công tác tuyển chọn HLV trưởng cho ĐTQG và U23 quốc gia. VFF và đại diện của HLV Gong Oh Kyun đã trao đổi thẳng thắn về các mục tiêu, nhiệm vụ trong giai đoạn tới. VFF quyết định không gia hạn nữa".

Trên thực tế, tương lai của HLV U23 Việt Nam và cộng sự Hàn Quốc đã được quyết định từ tháng 10/2022. Ông Gong cũng đã không làm việc nữa trước khi thông tin chính thức được đưa ra. VFF đã có kế hoạch khác cho nhiệm kỳ mới, nhất là sau khi HLV Park Hang-seo cũng quyết định chia tay tuyển Việt Nam sau AFF Cup 2022.

HLV Gong oh-kyun tìm kiếm công việc mới ở V.League sau khi chia tay VFF. Ảnh: VFF.

Định hướng của Thường trực Ban chấp hành VFF khóa IX được thiết lập sau Đại hội VFF diễn ra vào đầu tháng 11/2022. Trong đó theo lời tân Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn thì mục tiêu chính của VFF là hướng đến World Cup 2030.

Ban lãnh đạo mới của VFF nhanh chóng bắt tay vào tìm người thay thế HLV Park Hang-seo. Đó phải là một nhà cầm quân uy tín, có tên tuổi và đặc biệt là kinh nghiệm với bóng đá Việt Nam, đồng thời nếu từng đưa các đội tuyển dự World Cup thì càng tốt.

Việc bổ nhiệm tân HLV trưởng tuyển Việt Nam sau AFF Cup 2022 cũng ảnh hưởng đến chiếc ghế HLV U23 của ông Gong. Theo đó, trong năm 2023, đội tuyển Việt Nam không có giải đấu chính thức nào, ngược lại, đội U23 lại có hai sự kiện quan trọng là SEA Games 32 ở Campuchia và Asian Games 19 ở Trung Quốc.

Do đó, có khả năng HLV trưởng tuyển Việt Nam sẽ kiêm nhiệm luôn vai trò ở đội U23 như cách ông Park Hang-seo đã làm trong gần 5 năm qua. Trong khi đó sau khi ông Park nghỉ, VFF lại không thể đôn ông Gong làm HLV trưởng do ông chưa có bằng Pro. Thời gian vừa qua, HLV Gong trở về Hàn Quốc để học tiếp khóa đào tạo HLV chuyên nghiệp do LĐBĐ Hàn Quốc tổ chức.

Ông Gong đến Việt Nam vào tháng 4/2022 theo lời giới thiệu của công ty đại diện cho HLV Park Hang-seo. Nhà cầm quân sinh năm 1974 chỉ có một giải đấu cùng U23 Việt Nam.

HLV Gong đã đưa U23 Việt Nam vào tứ kết U23 châu Á 2022. Họ vượt qua vòng bảng gồm Hàn Quốc, Thái Lan và Malaysia. Ở tứ kết, họ để thua 0-2 trước Saudi Arabia, đội bóng sau này trở thành nhà vô địch giải.

Sau khi chia tay VFF, HLV Gong có nguyện vọng ở lại Việt Nam làm việc tại giải V.League. Ông đang làm việc với một số CLB và trong quá trình đàm phán.

HLV Gong Oh-kyun: 'Ông Park tin tưởng nên mới chọn tôi' Tân HLV trưởng U23 Việt Nam Gong Oh-kyun khao khát đưa U23 Việt Nam tiến xa ở VCK U23 châu Á 2022 để tái lập thành tích mà HLV Park Hang-seo từng làm tại giải đấu này năm 2018.