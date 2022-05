Vì sao U23 Việt Nam mặc áo không tên ở SEA Games 31?

Việc mang trang phục thi đấu chỉ có số giúp U23 Việt Nam có thuận lợi nhất định tại môn bóng đá nam SEA Games 31.

Tối 6/5, tại trận gặp U23 Indonesia, U23 Việt Nam đã ra sân với trang phục thi đấu không tên, chỉ có số ở sau lưng. Điều này khiến nhiều người gặp chút khó khăn trong việc nhận diện và gọi tên những gương mặt mới trong kỳ SEA Games mà U23 Việt Nam trình làng lứa cầu thủ kế cận thế hệ 1997-1998.

U23 Việt Nam cũng là đội duy nhất trong 4 đội thi đấu loạt trận mở màn môn bóng đá nam SEA Games năm nay không có tên trên áo đấu. Áo đấu của các đội U23 Indonesia, U23 Philippines và U23 Timor Leste đều có tên và số đầy đủ.

Theo tìm hiểu, đây là một tính toán trong quá trình chuẩn bị của U23 Việt Nam. Tại môn bóng đá nam SEA Games 31, các đội tuyển bắt buộc in số áo lên trang phục thi đấu, nhưng không bắt buộc in tên. U23 Việt Nam chọn không in tên để thuận tiện hơn trong việc chuẩn bị quần áo đấu cho những nhân sự lên thay thế hoặc bổ sung trong trường hợp đặc biệt.

U23 Việt Nam là đội duy nhất trong ngày thi đấu đầu tiên của bảng A môn bóng đá nam SEA Games 31 mặc áo đấu không tên. Ảnh: Y Kiện.

Vòng chung kết U23 Đông Nam Á 2022 diễn ra hồi đầu năm nay là ví dụ cho việc U23 Việt Nam gặp nhiều khó khăn khi chuẩn bị áo đấu cho các cầu thủ được đăng ký bổ sung. Nhiều người hẳn chưa quên hình ảnh thủ môn Trần Liêm Điều ra sân với chiếc áo đấu in vội bị sai tên trong trận bán kết với U23 Timor Leste.

Ngoài ra, quy định của AFC cũng không bắt buộc in tên lên trang phục thi đấu của các đội tuyển ở những trận đấu không thuộc hệ thống thi đấu chính thức cấp FIFA hoặc vòng loại. Cả tuyển Việt Nam lẫn Indonesia đều mang trang phục thi đấu không có tên khi dự vòng loại thứ hai World Cup 2022. Đây cũng là một cách để các HLV gây khó cho đối thủ trong việc nhận diện từng cầu thủ.

Tại SEA Games 31, nhiều cầu thủ U23 Việt Nam đã được đăng ký số áo quen thuộc. Đỗ Hùng Dũng mang áo số 16, Nguyễn Hoàng Đức số 14, Bùi Hoàng Việt Anh số 20. Bên cạnh đó cũng có những sự thay đổi như Nguyễn Tiến Linh mặc áo số 9 (khác với số 22 như mọi khi) Nguyễn Thanh Bình mặc áo số 4 (thay vì số 5) còn Nguyễn Văn Toản mặc áo số 18 (thay vì số 1).