Vì sao trùm buôn lậu xăng dầu được trả lại một phần tiền đưa hối lộ

Kết quả điều tra xác định trước khi hành vi đưa hối lộ cho cán bộ hải quan bị phát giác, Phan Thanh Hữu và đồng phạm đã chủ động khai báo hành vi này.

Trong hồ sơ điều tra vụ buôn lậu hơn 200 triệu lít xăng, cơ quan chức năng đã giải thích việc đình chỉ điều tra vụ án, miễn trách nhiệm hình sự đối với trùm buôn lậu xăng dầu Phan Thanh Hữu và 2 người khác về tội đưa hối lộ, cũng như việc trả lại một phần tiền đưa hối lộ cho các bị can.

Những lần gặp mặt

Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, tháng 9/2019, Phan Thanh Hữu (cựu Giám đốc Công ty TNHH TM Phan Lê Hoàng Anh), hoán đổi tiền góp vốn với một giám đốc doanh nghiệp để lấy 4 tàu Nhật Minh (06, 07, 08, 09) nhằm vận chuyển lậu xăng từ Singapore về Việt Nam.

Hữu và Đào Ngọc Viễn (cựu Giám đốc Công ty TNHH Đại Dương Hải Phòng) cùng 3 người khác góp 53,4 tỷ đồng để mua xăng, lợi nhuận thu được sẽ chia cho Hữu 40%, Viễn và những người còn lại 60%.

Viễn giới thiệu cho Hữu liên hệ với chủ hàng ở Singapore thỏa thuận về giá và cách thức nhận hàng. Viễn điều 2 tàu biển chuyên dụng có tổng trọng lượng 8.000 tấn đậu tại vùng biển tự do giáp ranh giữa các nước Singapore, Indonesia, Malaysia.

Khi có tín hiệu, các tàu này sẽ vào cảng Vopak (Singapore) liên lạc với đại lý để nhận hàng. Về tới vùng biển Việt Nam, tàu Nhật Minh 07, 08, 09 ra nhận xăng chở về khu vực sông Hậu thuộc tỉnh Vĩnh Long; các tàu Khánh Hòa 1, 3 đưa vào cảng Bắc Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa tiêu thụ.

Các tàu chở xăng trong vụ án buôn lậu 204 triệu lít xăng.

Quá trình thực hiện hành vi nhận xăng nhập lậu đưa về tỉnh Vĩnh Long, Nguyễn Hữu Tứ (SN 1966, ngụ huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) nhận được thông tin có lực lượng của Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) đang triển khai lực lượng để bắt giữ các tàu Nhật Minh.

Tứ đã báo cho Hữu biết. Trùm buôn lậu xăng khi đó yêu cầu Tứ tìm mọi cách gặp Ngô Văn Thụy (cựu Đội trưởng Đội 3, Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan). Sau đó, Tứ đã nhờ Nguyễn Đức Quyền (là cán bộ Hải quan đội 3, người quen của Tứ) giới thiệu cho gặp Thụy.

Sau khi Quyền giới thiệu, ngày 26/1/2021, Tứ gọi cho Thụy xin được gặp mặt và nhận được sự đồng ý. Thời điểm này, Thụy đang cùng các cán bộ Đội 3 do Thụy điều động đến Cần Thơ để triển khai việc bắt giữ tàu Nhật Minh. Tứ đã cùng Trần Ngọc Thanh (chung sống như vợ chồng với Tứ) đến gặp Thụy tại Nhà hàng Biển Đông ở TP Cần Thơ.

Khi gặp và cùng ăn trưa với Thụy, Tứ đưa cho phong bì bên trong đựng 10.000 USD nhưng Thụy không nhận. Sau đó Thụy mời Tứ, Thanh đến nhà hàng Lúa Nếp để ăn trưa cùng các cán bộ trong đội. Sau buổi gặp này, Tứ xin được đến nhà Thụy. Thụy đồng ý và nhắn tin cho Tứ địa chỉ nhà là “73 Cù Lao, quận Phú Nhuận”.

Chiều 27/1/2021, Tứ và Thanh đến nhà của Thụy. Khi đến Tứ mang theo phong bì có 10.000 USD , 1 thẻ ATM do Tứ đứng tên chủ tài khoản có 100 triệu đồng. Tứ tiếp tục đặt vấn đề với Thụy nhờ giúp cho Hữu dùng tàu Nhật Minh đưa xăng nhập lậu về Vĩnh Long bán cho Tứ. Sau đó Thụy mời Tứ, Thanh lên lầu ăn cơm. Trước khi lên lầu, Tứ để phong bì trên vào hộc bàn tại phòng khách. Khi ra về Tứ có báo cho Thụy biết quà Tứ để trong hộc bàn, mật khẩu của thẻ ATM 4 số cuối điện thoại của Tứ.

Khoảng 16h ngày 29/1/2021, Hữu đi xe máy đến nhà Thụy. Trước khi vào nhà, Hữu ra xe máy mở cốp lấy túi nylon bên trong đựng 500 triệu đồng mang vào phòng khách đặt trên ghế salon và nói “có chút quà gửi em đi Bắc”. Thụy trả lời Hữu rằng: “Em để anh làm đến tết, sau tết gặp nhau tính”. Hữu nghe vậy thì hiểu rằng Thụy đã đồng ý cho Hữu tiếp tục sử dụng tàu Nhật Minh chở xăng lậu.





Các bị can trong vụ án buôn lậu 204 triệu lít xăng.

Chủ động khai báo hành vi đưa hối lộ

Cáo trạng truy tố Hữu, Tứ và 71 bị can cùng tội Buôn lậu, bị can Ngô Văn Thụy tội Nhận hối lộ. Còn hành vi đưa hối lộ cho Thụy không bị xử lý hình sự.

Cáo trạng giải thích các bị can Nguyễn Hữu Tứ và Trần Ngọc Thanh đã có hành vi đưa hối lộ cho bị can Ngô Văn Thụy số tiền 10.000 USD và 1 thẻ ATM mang tên Nguyễn Hữu Tứ, trong tài khoản có số dư 101 triệu đồng; Phan Thanh Hữu đưa hối lộ cho Nguyễn Văn Thụy 500 triệu đồng.

Quá trình điều tra xác định trước khi hành vi đưa hối lộ bị phát giác, các bị can đã chủ động khai báo hành vi này.

Ngày 20/1/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai áp dụng điểm c, khoản 2 Điều 29, khoản 7 Điều 364 Bộ luật Hình sự ra các quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự, miễn trách nhiệm hình sự đối với Phan Thanh Hữu, Nguyễn Hữu Tứ và Trần Ngọc Thanh về tội Đưa hối lộ; đồng thời trả lại 1 phần tiền đưa hối lộ cho bị can Hữu số tiền 250 triệu đồng, bị can Tứ số tiền 158 triệu đồng là có căn cứ và đúng pháp luật.