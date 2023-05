Vì sao TP.HCM nóng 36 độ C, nhưng app thời tiết báo cảm giác như 42 độ

Mức nhiệt độ cảm nhận hiển thị trên các app thời tiết là kết hợp của nhiệt độ và độ ẩm. Độ ẩm cao có thể gây cảm giác nóng bức cho dù nhiệt độ chỉ là 30 độ C.

Nhiệt độ thấp cũng có thể gây cảm giác nóng bức và gây nguy hiểm cho sức khỏe khi ở ngoài trời, nếu độ ẩm cao. Ảnh: Quỳnh Danh.

Sáng 4/5, Weather cho biết nhiệt độ ngoài trời ở Hà Nội là 30 độ C. Đây không phải nhiệt độ quá cao, tuy nhiên chỉ số nhiệt độ “Feels like” lại lên đến 38 độ C. Tương tự, Accuweather cho biết nhiệt độ là 30 độ C, nhưng nhiệt độ “Real feel” lại là 36-39 độ C.

Tại TP.HCM, ứng dụng thời tiết trên iOS cho biết mức nhiệt độ ngoài trời ở 36 độ C, mức người dùng cảm nhận là 42 độ C. Độ ẩm cao, ít gió, kết hợp với hiệu ứng đô thị khiến người dân mệt mỏi hơn. Cuối tuần này, mức nhiệt độ "Feels like" tại TP.HCM còn tăng lên ngưỡng 44-45 độ C, ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động thường nhật.

Chỉ số “Feels like” hay “Real feel” mà các ứng dụng thời tiết thường hiển thị là nhiệt độ cảm nhận, có thể cao hơn đến 10 độ C so với nhiệt độ thực tế đo được. So với nhiệt độ thực tế, nhiệt độ cảm nhận tính đến gió, độ ẩm và các yếu tố ảnh hưởng đến cảm nhận nhiệt độ của con người. Đây cũng là con số nên được người dùng chú ý hơn, vì nó phản ánh chính xác hơn cảm giác khi đi ra môi trường bên ngoài.

Nhiệt độ ngày 4/5 tại Hà Nội là 30 độ C vào buổi sáng và 35 độ C vào buổi chiều, nhưng nhiệt độ cảm nhận lại lên đến 39 độ C. Ảnh: Weather.

“Ví dụ, vào mùa đông, gió có thể khiến bạn cảm thấy lạnh hơn nhiều so với nhiệt độ đo được. Ngược lại, vào mùa hè, độ ẩm cao có thể gây cảm giác nóng bức hơn so với nhiệt độ thực tế trong không khí. Nhiệt độ 'Feels like' tính đến các yếu tố này và giúp người dùng đánh giá chính xác hơn các điều kiện ngoài trời”, theo Met Office, Cơ quan Khí tượng Vương quốc Anh.

Ứng dụng thời tiết dự báo cuối tuần này nhiệt độ cảm nhận có thể lên đến 48 độ C do độ ẩm cao. Ảnh: TA.

Nhiệt độ cảm nhận được tính toán dựa trên nhiệt độ không khí thực tế, độ ẩm, và sức gió ở độ cao khoảng 1,5 m so với mặt đất - độ cao điển hình của khuôn mặt người.

Vào những ngày có gió, tốc độ bốc hơi ẩm từ da tăng lên và làm nhiệt nhanh chóng di chuyển ra khỏi cơ thể, tạo ra cảm giác lạnh hơn so với thực tế. Vì vậy, vào mùa đông, nhiệt độ cảm nhận còn được gọi là “Wind chill” hay độ gió lạnh.

Vào những ngày có độ ẩm cao, tốc độ bay hơi của nước trên cơ thể giảm, dẫn đến cảm giác nóng hơn thực tế vì mồ hôi không thể bay hơi và mang nhiệt ra khỏi cơ thể.

Cơ quan Khí tượng Thủy văn Mỹ (NOAA) đưa ra bảng quy đổi nhiệt độ và độ ẩm thành nhiệt độ cảm nhận, theo đó, trong mùa hè nhiệt độ ở mức 30 độ C cũng có thể cảm thấy như 41-41 độ C và gây nguy hiểm cho sức khỏe nếu độ ẩm cao.

Ngay cả khi nhiệt độ thực tế 30-32 độ C, nhiệt độ cảm nhận vẫn có thể rơi vào vùng nguy hiểm, gây say nắng nghiêm trọng, chuột rút cơ, kiệt sức vì nóng nếu ở ngoài trời quá lâu, NOAA cảnh báo. Vì vậy, khi theo dõi ứng dụng thời tiết, người dùng cần để ý đến nhiệt độ cảm nhận thay vì chỉ xem nhiệt độ thực tế.