Vì sao phụ nữ muốn sở hữu trang sức gắn kim cương 'siêu lý tưởng'?

Chọn trang sức gắn kim cương siêu lý tưởng 8 Hearts & 8 Arrows, phụ nữ thể hiện tuyên ngôn sống hiện đại, biết yêu thương bản thân và tận hưởng cuộc sống.

Trước đây, hồng ngọc, ngọc lục bảo hay ngọc trai thường được ưa chuộng hơn kim cương bởi nhiều người cho rằng, loại đá này có phần cứng và gần như vô giá trị, ngoài chức năng làm dao cắt thủy tinh. Tuy nhiên, những năm đầu thế kỷ XIX, thành công của những chiến dịch truyền thông kim cương khiến loại đá này tăng giá trị gấp nhiều lần và giữ vị trí gần như độc tôn trên thị trường. Từ trạng thái hờ hững, phụ nữ bị cuốn hút bởi kim cương, những viên đá nhỏ bỗng trở thành món quà giá trị được lòng phái đẹp.

Vẻ đẹp tỏa sáng của phái đẹp với trang sức kim cương DOJI.

Không phải ngẫu nhiên phụ nữ yêu thích kim cương, họ tìm thấy ở loại đá này sợi dây liên kết vô hình. Đó là sự tỏa sáng. Những viên kim cương tuy nhỏ bé lại có sức mạnh tiềm ẩn, qua quá trình mài giũa kỳ công để trở thành món trang sức quý giá. Phụ nữ cũng vậy, trải qua khó khăn và thử thách, họ dần mạnh mẽ, cứng rắn hơn.

Được khai quật từ những mỏ đá quý sâu dưới lòng đất, trước khi thành viên kim cương 8 Hearts and 8 Arrows siêu lý tưởng, các khối thô được thợ lành nghề sử dụng phương pháp cắt mài theo tiêu chuẩn của kim cương tròn 58 giác. Bởi vậy, 8 Hearts and 8 Arrows sở hữu hiệu suất ánh sáng nổi trội, đối xứng quang học lung linh.

Hiệu ứng 8 trái tim và 8 mũi tên khi nhìn dưới ống kính chuyên dụng của viên kim cương siêu lý tưởng.

Chỉ 1% số lượng kim cương trên thế giới thỏa mãn điều kiện khắt khe này, bởi thời gian chế tác của 8 Hearts and 8 Arrows gấp 4 lần thông thường. Do đó, để tỏa sáng lộng lẫy, những viên kim cương siêu lý tưởng này được chọn lọc gắt gao, đòi hỏi sự chỉn chu, tỉ mỉ và cẩn thận từ đôi tay thợ chế tác kim hoàn lành nghề.

Khi soi chiếu kim cương 8 Hearts and 8 Arrows dưới ống kính chuyên dụng, hiệu ứng 8 mũi tên nhìn từ trên xuống và 8 trái tim khi nhìn từ dưới lên hiện rõ. Trong đó, 8 trái tim tượng trưng cho niềm tin, tình yêu, nhiệt huyết và hy vọng; 8 mũi tên thể hiện sự quyết tâm, kiên định, dám nghĩ dám làm của phụ nữ hiện đại. Sự hiếm có cùng vẻ đẹp của kim cương 8 Hearts and 8 Arrows là lý do phụ nữ muốn sở hữu, dù một lần trong đời.

Vẻ đẹp lấp lánh từ trang sức kim cương 8 Hearts and 8 Arrows của DOJI.

Tại Việt Nam, thương hiệu trang sức cao cấp DOJI lựa chọn kim cương 8 Hearts and 8 Arrows siêu lý tưởng làm chất liệu cho những bộ sưu tập nổi tiếng của mình như The wonder things, Rays of light, Queen of hearts… Mới nhất, DOJI ra mắt bộ sưu tập Blooming rose, cho thấy sự đầu tư ở khâu lựa chọn chất liệu quý, ý tưởng thiết kế lãng mạn cũng như công nghệ chế tác tài tình.

Lấy cảm hứng từ loài hoa ohara kiều diễm, viên kim cương chủ tái hiện hình ảnh đoá hồng toả sáng, từng cánh xếp lớp. Thiết kế như tuyên ngôn về thần thái mê hoặc, quyến rũ của phái đẹp.

Phái đẹp trở nên tự tin, nổi bật hơn với trang sức gắn kim cương siêu lý tưởng.

Khách hàng chọn trang sức gắn kim cương siêu lý tưởng của DOJI không chỉ bởi sự hiếm có, độc đáo từ chất liệu mà còn vì ý niệm lãng mạn, biểu tượng về dòng kim cương mà họ mang bên mình.

Độc giả tham khảo thông tin chi tiết các thiết kế trang sức gắn kim cương siêu lý tưởng của DOJI qua hotline: 18001168 hoặc website.