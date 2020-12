Vì sao nhóm truy đuổi tài xế ở Bắc Giang bị khởi tố tội giết người?

Cơ quan điều tra khẳng định việc chuyển tội danh từ gây rối trật tự công cộng sang giết người là có căn cứ. Các bị can trong vụ án có lỗi cố ý gián tiếp khiến tài xế Bách tử vong.

Ngày 30/12, Công an tỉnh Bắc Giang đã đưa ra những nhận định ban đầu về vụ tài xế Nguyễn Văn Bách (32 tuổi, ở huyện Tân Yên, Bắc Giang) tử vong trong cuộc truy sát đêm 11/11.

Chia sẻ với Zing, cán bộ thụ lý vụ án cho biết cơ quan chức năng đã cơ bản làm rõ vai trò của 4 bị can và nghi phạm bỏ trốn. Viện kiểm sát cũng nhất trí với việc chuyển đổi tội danh, bắt tạm giam nhóm người liên quan để tiếp tục điều tra các vấn đề khác.

Truy đuổi với vận tốc hơn 100 km/h

Nhóm bị bắt tạm giam về tội giết người gồm Nguyễn Sinh Mạnh (23 tuổi), Nguyễn Văn Ích (51 tuổi), Nguyễn Ngọc Sơn (30 tuổi, cùng ở huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang) và Đặng Văn Thêm (21 tuổi, quê Yên Bái).

Công an xác định đêm 11/11, chị Trần Thị Ngân và anh Nguyễn Văn Lưu thuê tài xế Bách chở đến một quán karaoke ở thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa. Tới nơi, anh Bách ngồi chờ trên xe, còn 2 vị khách vào quán hát đánh ghen nữ tiếp viên tên Phượng vì cho rằng cô gái này quan hệ tình cảm với chồng chị Ngân.

Khi anh Bách chở khách quay về thì bị 4 bị can phóng ôtô truy đuổi. Nguyễn Đức Hiếu (23 tuổi, ở Bắc Ninh) lúc này cũng cầm hung khí, phóng xe máy bám theo.

Từ trái qua: Đặng Văn Thêm, Nguyễn Ngọc Sơn, Nguyễn Văn Ích, Nguyễn Sinh Mạnh. Ảnh: Kim Chung.

Cuộc truy đuổi kéo dài gần 30 km. Tài liệu thu thập cho thấy 3 xe này chạy với tốc độ từ 70 đến hơn 100 km/h.

Đến xã Lương Phong, huyện Hiệp Hòa, ôtô của anh Bách va chạm với xe tải chắn ngang đường do anh Khúc Văn Khiêm điều khiển. Sau đó, các bị can lao đến giật cửa xe, lôi tài xế ra ngoài.

Cảnh sát xác định lúc này anh Bách vẫn còn phản ứng của sự sống. Bị can Thêm, Ích đã đánh nạn nhân. Nguyễn Đức Hiếu cũng định lao vào hành hung nhưng được can ngăn.

Sau đó, các bị can đưa chị Ngân và anh Lưu (trong tình trạng bất tỉnh) ra khỏi xe. Họ thừa nhận đã tát 2 người này nhưng nhằm mục đích "kiểm tra xem tỉnh hay chưa”.

Nạn nhân Nguyễn Văn Bách sau đó tử vong do gãy toàn bộ xương ức, dập gan phức tạp. Chị Ngân và anh Lưu bị thương, phải nhập viện điều trị.

Hình ảnh nạn nhân Bách (khoanh đỏ) sau khi va chạm với xe tải. Ảnh cắt từ video nhân chứng cung cấp.

“Nó còn sống đấy, nó chưa chết đâu”

Quá trình điều tra, Công an huyện Hiệp Hòa khởi tố 4 bị can trên về tội gây rối trật tự công cộng. Kết luận giám định mà cơ quan điều tra cấp huyện thông báo cho gia đình nhận định các tổn thương trên thi thể nạn nhân phù hợp với dấu vết của vụ tai nạn giao thông.

Gia đình tài xế Bách sau đó đã gửi đơn cầu cứu đến Zing và các cơ quan tố tụng của tỉnh Bắc Giang khi cho rằng sau khi va chạm, nạn nhân chưa tử vong. Nhóm truy đuổi đã đánh đập anh Bách và có thể đó là nguyên nhân gây ra cái chết.

Rút hồ sơ để điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang đã thay đổi tội danh. Đối với 4 bị can và một số người đang bỏ trốn, cơ quan điều tra xác định họ có lỗi cố ý gián tiếp. Nhóm của Mạnh khai không muốn làm nạn nhân tử vong nhưng với việc truy đuổi gắt gao gần 30 km, các bị cáo buộc phải biết hành động này gây nguy hiểm.

Xe của anh Bách biến dạng sau khi tông ôtô tải.

Theo quan điểm của cơ quan tố tụng, nhóm truy đuổi hầu hết là người địa phương, biết tuyến đường này đang sửa chữa, có rãnh sâu, nhiều chướng ngại vật và phương tiện lưu thông. Tuy nhiên, họ vẫn có hành động khiến nạn nhân hoảng loạn tinh thần, dẫn đến mất kiểm soát.

Khi va chạm xảy ra, các bị can đã có lời nói coi thường tính mạng nạn nhân như: “Nó còn sống đấy, nó chưa chết đâu” rồi lao vào hành hung. Nguyễn Đức Hiếu chưa thực hiện được ý định đánh nạn nhân do có người ngăn cản.

“Chúng tôi có đủ cơ sở pháp lý để thay đổi tội danh và viện kiểm sát đã phê chuẩn. Sau khi bị bắt, bị can Mạnh rất ân hận, nhận thức được sai phạm và mong muốn được bồi thường cho gia đình nạn nhân”, cán bộ điều tra nói.

Trong vụ án này, Công an tỉnh Bắc Giang nhận định đây không phải tội phạm có tổ chức. Các bị can là đối tượng xã hội, truy đuổi do nguyên nhân bột phát. Ngoài tổ chức truy bắt nghi phạm bỏ trốn, nhà chức trách đang vận động người dân cung cấp các tài liệu, chứng cứ điện tử liên quan vụ án.

Cảnh sát cũng cho biết giai đoạn đầu, một số nhân chứng cung cấp thông tin chưa được kiểm chứng, hoặc có động cơ riêng. Quá trình điều tra, cảnh sát đã triệu tập tài xế xe tải để ghi lời khai và đang xem xét có hay không hành vi vi phạm quy định giao thông đường bộ.

Còn trong đoạn video dài 31 giây mà tài xế này ghi lại, cán bộ thụ lý vụ án nói rằng nạn nhân Bách nhìn có vẻ như đang quỳ lạy nhưng lúc đó tài xế khụy gối vì đau đớn.

Sau khi nhận đơn cầu cứu của gia đình nạn nhân, phóng viên Zing đã nhiều lần về Bắc Giang tìm gặp nhân chứng, cơ quan chức năng để xác minh thông tin, phản ánh vụ việc. Với tinh thần quyết liệt và cầu thị, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang đã giao Văn phòng cơ quan CSĐT thụ lý vụ án. Sau ít ngày, các quyết định tố tụng mới được ban hành, góp phần xoa dịu bức xúc của gia đình nạn nhân. Và Zing là cơ quan báo chí duy nhất được người đứng đầu công an tỉnh và đại diện cơ quan điều tra chia sẻ về những khó khăn khi điều tra vụ án.