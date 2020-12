Vì sao nhóm côn đồ truy sát 10 người đi ăn cưới?

Nhóm thanh niên xăm trổ đến từ Bình Dương đánh nhau với những người có mặt tại tiệc cưới ở An Giang và bị trả thù trên đường về.

Công an TP Long Xuyên (An Giang) đang tạm giữ 10 người đi trên ôtô biển số 61B-016.46 để làm rõ hai vụ cố ý gây thương tích xảy ra tại phường Mỹ Thới (TP Long Xuyên) và thị trấn Núi Sập (huyện Thoại Sơn). Chín nghi can khác đã bỏ trốn, đang bị công an truy bắt.

Trung tá Nguyễn Minh Hoàng, Trưởng công an huyện Thoại Sơn, cho biết đã khám nghiệm xong hiện trường vụ đánh nhau tại thị trấn Núi Sập khiến hai người bị thương. Đây cũng là nguyên nhân khiến những người đi trên ôtô biển số 61B-016.46 bị nhiều người chặn đường để trả thù.

Chiếc ôtô do Quân cầm lái, chở theo 9 người từ Bình Dương về Thoại Sơn. Ảnh: Tiến Tầm.

“Hai người bị đánh nhập viện chúng tôi chưa ghi lời khai được. Chúng tôi cho lực lượng tìm những người liên quan để điều tra nguyên nhân mâu thuẫn”, ông Hoàng nói.

Trao đổi với Zing, một cán bộ điều tra cho biết những người bị tạm giữ tại Công an TP Long Xuyên vẫn chưa khai nguyên nhân đánh nhau tại đám cưới. Tuy nhiên, nguồn tin trinh sát báo về cho thấy có hai nhóm người từng mâu thuẫn với nhau do tranh giành địa bàn mở xòng tài xỉu. Khi gặp lại tại đám cưới đã lời qua tiếng lại và đánh nhau lúc trong người có bia rượu.

Trưa 5/12, tài xế Bùi Quốc Quân (31 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) lái ôtô biển số 61B-016.46 chở một nhóm người từ tỉnh Bình Dương đến thị trấn Núi Sập dự đám cưới. Trong lúc dự tiệc, nhóm người này xảy ra mâu thuẫn với nhóm Nguyễn Minh Triết (36 tuổi) và Nguyễn Hoàng Tân (34 tuổi, cùng ở địa phương).

Hung khí trên ôtô. Ảnh: Tiến Tầm.

15h ngày 5/12, Quân lái ôtô chở cả nhóm đến thị trấn Núi Sập đánh nhau với nhóm của Triết và Tân. Trong lúc xô sát, hai nhóm có sử dụng mã tấu và vật giống súng.

Triết sau đó bị nhóm của Quân chém vỡ sọ, Tân bị chém 2 nhát vào người. Sau khi gây án, Quân lái xe chở cả nhóm rời đi. Ngay sau đó, cảnh sát truy xét nhóm thanh niên này.

Đến 16h cùng ngày, ôtô do Quân cầm lái lưu thông trên quốc lộ 91 đến phường Mỹ Thới (TP Long Xuyên) thì bị nhóm 9 thanh niên đi trên 5 xe máy truy đuổi, chặn lại. Chín thanh niên này đập vỡ kính xe rồi đâm, chém khiến nhiều người bên trong ôtô 16 chỗ bị thương. Những người trên ôtô sau đó được đưa đến bệnh viện băng bó vết thương và bị cảnh sát tạm giữ để điều tra.

Nhóm người đi trên ôtô 16 chỗ đang bị cảnh sát tạm giữ. Ảnh: Tiến Tầm.

Danh tính những người trên ôtô bị cảnh sát tạm giữ gồm: Nguyễn Tú Anh (39 tuổi), Phạm Phước Lắm (24 tuổi), Phạm Cao Đặng (23 tuổi), Trung Minh Chiến (32 tuổi, cùng ở tỉnh An Giang), Võ Thanh Sơn (35 tuổi), Dương Hoài Sĩ (30 tuổi), Nguyễn Minh Trí (29 tuổi, tất cả cùng ở Bình Dương), A Bin (24 tuổi, ở tỉnh Kom Tum) và Võ Quốc Hải (22 tuổi, ở TP Cần Thơ).