Vì sao nhiều tên tuổi không thích sống ở Manchester?

Thành phố Manchester sở hữu hai đội bóng hàng đầu nước Anh, tuy nhiên đây không phải là nơi đáng sống đối với nhiều cầu thủ.

Cuộc sống ở Manchester không dễ dàng với nhiều cầu thủ. Ảnh: Reuters.

Hè 2017, Dani Alves sẵn sàng gia nhập Man City theo lời mời của HLV Pep Guardiola. Cả hai gặp mặt, ăn trưa để bắt đầu lên kế hoạch cho mùa giải mới tại Etihad. Nhưng sau đó, Alves khiến Guardiola giận dữ khi rút khỏi vụ chuyển nhượng để chuyển sang khoác áo PSG. Lý do là vợ Alves, Joana Sanz, không muốn sống ở Manchester.

Mặc dù Manchester dần có những thay đổi lớn trong những năm gần đây, nó vẫn thua xa Madrid, Barcelona, Milan và Paris khi nói đến những địa điểm hấp dẫn để các cầu thủ sinh sống và chơi bóng. "Di Maria, Carlos Tevez, Ilkay Gundogan hay sắp tới Bernardo Silva muốn rời Manchester là có lý do", Goal nhận định.

Cơn ác mộng

MU và Man City là hai trong số đội bóng lớn nhất thế giới. Họ có khả năng thu hút những cầu thủ hàng đầu. Tuy nhiên, điều đó không đúng với hầu hết. Nền ẩm thực của Anh hiếm khi được đánh giá cao ở các bảng xếp hạng món ăn ngon. Tất nhiên, đồ ăn ở Manchester cũng không ngoại lệ.

Alves từng từ chối Man City vì khí hậu và thức ăn ở Manchester không phù hợp. Ảnh: Reuters.

Vợ Di Maria mô tả đồ ăn Manchester không khác nào "cơn ác mộng", trong khi bạn gái David de Gea, Edurne Garcia, nói rằng cô mất thời gian tìm kiếm những quán ăn ngon nhất, nhưng cuối cùng không bằng Tây Ban Nha. Đây là nguyên nhân Garcia không sinh sống cùng De Gea ở Manchester, mà chọn đi lại giữa Madrid và nước Anh.

Vợ của Gundogan, Sara Arfaoui, tiết lộ các nhà hàng chất lượng gần như không tồn tại ở Manchester. "Tôi cố gắng rất nhiều để tìm một nhà hàng ngon nhưng đồ ăn thì kinh khủng. London có thể có những nhà hàng tốt hơn nhưng ở Manchester thì không. Tôi xin lỗi phải nói vậy", Arfaoui chia sẻ.

Ngoài ẩm thực, thì thời tiết, hai tiêu chí hàng đầu để chọn một nơi sinh sống, cũng khiến Manchester dễ dàng bị gạch khỏi danh sách. "Trời luôn mưa ở Manchester" trở thành một câu đùa nổi tiếng. Thực tế, tổng lượng mưa hàng năm ở Manchester tương đương hầu hết thành phố khác ở châu Âu, song nó cho cảm giác như trời lúc nào cũng ẩm ướt, khó chịu.

Cựu cầu thủ chạy cánh của Man City, Nolito, phàn nàn việc thiếu ánh nắng mặt trời ở Manchester khiến da con gái anh đổi màu và cô bé giống như "sống trong hang động". Bác sĩ còn khuyên anh cho con gái uống thêm viên bổ sung vitamin D.

Nolito nói với The Guardian: "Chúng tôi ăn trưa cùng nhau, ăn tối ở nhà, sau đó đi ra ngoài uống cà phê, nhưng thật tệ. Nếu trời tối lúc 5 giờ chiều thì một tiếng sau, bạn cảm giác như đã là 10 giờ đêm".

Khó hòa nhập văn hóa

Aguero sống 10 năm ở Manchester nhưng hiếm khi giao tiếp bằng tiếng Anh. Ảnh: Reuters.

Nolito chỉ sống ở Manchester một năm, song ngay cả Sergio Aguero trải qua một thập kỷ gắn bó với Man City, trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất mọi thời đại và huyền thoại CLB, cũng không tìm thấy những điều tốt đẹp nhất về thành phố này.

Trong bộ phim tài liệu "All or Nothing" phát hành năm 2018, Aguero thừa nhận anh cảm giác bản thân tồn tại một mình, dành phần lớn thời gian rảnh rỗi trong cô độc, ngoại trừ khi người thân đến thăm. Aguero hầu như không nói được tiếng Anh. Khi bình luận ở chung kết Champions League 2023 phát sóng trên BT Sport, Aguero sử dụng ngôn ngữ Tây Ban Nha và nhờ Cesc Fabregas làm phiên dịch.

Mario Balotelli trêu chọc: "Aguero là tên ngốc. Anh ấy ở Man City 10 năm nhưng không biết nói tiếng Anh", sau đó cười khoái chí cùng Rio Ferdinand, Joleon Lescott và Fabregas.

Năm 2011, sau 4 năm sống ở Manchester, Carlos Tevez khẳng định 'thành phố này chẳng có gì'. "Tôi sẽ không bao giờ quay lại, kể cả đi nghỉ mát", cựu tiền đạo MU tuyên bố. Hồi đầu năm 2023, Tevez cho hay: "7 năm ở Anh, tất cả những gì tôi học được là chỉ đến đó để chơi bóng. Chấm hết".

Cũng có những trường hợp khác biệt, như Juan Mata tìm thấy niềm vui với các hoạt động nghệ thuật ở Manchester. Anh là khách quen của Phòng trưng bày Nghệ thuật Whitworth. Tuy nhiên, hầu hết cầu thủ khó thích nghi với thành phố Manchester.

Từng là cường quốc về công nghiệp, Manchester giờ là trung tâm văn hóa với nhiều thư viện rộng lớn, sở hữu hai CLB mạnh và lịch sử thể thao huy hoàng. Song, Manchester cho cảm giác không phải là nơi đáng để các cầu thủ sinh sống và chọn gắn bó lâu dài.

