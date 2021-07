Vì sao nhiều đạo diễn muốn quay phim ở Trung Quốc?

Nhiều đạo diễn nước ngoài chọn Trung Quốc để làm phim và gặt hái thành công nhất định.

Theo SCMP, Trung Quốc được coi là "đất diễn màu mỡ" cho nhiều đạo diễn châu Á. Một trong những lý do khiến nhà làm phim quyết định chọn đất nước tỷ dân làm nơi trổ tài là bởi đội ngũ sản xuất chuyên nghiệp, bài bản.

Phim nước ngoài lập kỷ lục doanh thu ở Trung Quốc

Chiu Keng Guan - đạo diễn sinh ra tại bang Johor, Malaysia - là người nổi tiếng tại quê nhà với những bộ phim bom tấn về đề tài tình bạn, gia đình và lòng yêu nước.

Thành công đầu tiên của Keng Guan phải kể đến The Journey (2014) - bộ phim kể về người cha có con gái kết hôn với bạn trai người Anh. Từ đây, hành trình đi xuyên quốc gia của hai cha con để gửi thiệp mời đám cưới bắt đầu. The Journey thu về 16,87 triệu ringgit (khoảng 4 triệu USD ) và trở thành phim Malaysia có doanh thu cao thứ 10 mọi thời đại.

Sản phẩm mới nhất của Keng Guan và cũng là bộ phim đầu tiên của anh làm tại Trung Quốc có tên On Your Mark. Đây là tác phẩm kể về người cha chăm sóc con trai bị mắc bệnh đa xơ cứng tên Xiao Erdong (Zhang Youhao thủ vai). Xiao Erdong khao khát trở thành vận động viên marathon giống như người mẹ quá cố của mình. Tuy nhiên, ước mơ của anh bị cha phản đối. Biết bệnh tình của con trai, ông Xiao Daming (Wang Yanhui đóng) đã cố gắng tìm mọi cách để con chấp nhận và sống chung với căn bệnh quái ác.

Ngay khi ra mắt vào ngày 18/6, bộ phim đã đứng đầu phòng vé Trung Quốc với doanh thu khoảng 12,1 triệu USD tính tới hiện tại.

Đạo diễn người Malaysia Chiu Keng Guan. Ảnh: SCMP.

On Your Mark do Trung tâm Phát triển Văn hóa Thể thao của Tổng cục Thể thao (Bảo tàng Thể thao Trung Quốc) và Astro Shaw sản xuất, được quay trong 55 ngày. Theo dự kiến, bộ phim sớm được phân phối và chiếu trên khắp Đông Nam Á.

Năm 2016, đạo diễn Keng Guan giới thiệu về On Your Mark trong thời gian nghỉ của bộ phim chủ đề thể thao Ola Bola - câu chuyện có thật về cách đội tuyển bóng đá quốc gia Malaysia vượt qua vòng loại ở Moscow (Nga) tại Liên hoan phim Thượng Hải năm 2016.

Chia sẻ về quyết định làm phim On Your Mark, Keng Guan cho biết anh được lắng nghe câu chuyện thông qua một nhà sản xuất. "Cốt truyện và các nhân vật rất hấp dẫn. Tôi thực sự xúc động với câu chuyện và quyết định tham gia nó", anh nói.

Wang Yanhui trong On Your Mark. Ảnh: SCMP.

Đội ngũ làm phim chuyên nghiệp

Chiu Keng Guan không phải đạo diễn người Malaysia gốc Hoa đầu tiên đạt được thành công ở thị trường phim ảnh Trung Quốc. Trước đó, Sheep Without A Shepherd 2019 - bộ phim kinh dị lấy bối cảnh Thái Lan - trở thành sản phẩm có doanh thu cao thứ chín trong năm 2019 tại Trung Quốc với doanh thu 190 triệu USD . Đây là bộ phim của đạo diễn Sam Quah.

Sheep Without A Shepherd là phiên bản làm lại của Drishyam (2013) - sản phẩm của đạo diễn người Ấn Độ Jeethu Joseph.

Theo Keng Guan, hầu hết nhà sản xuất ở cả Malaysia và Trung Quốc đều có chung đam mê về việc làm ra những bộ phim hay và đáng nhớ.

"Thị trường ở Trung Quốc rất rộng lớn, đội ngũ sản xuất ở đất nước tỷ dân rõ ràng cũng lớn hơn. Ở đây, đội ngũ sản xuất phim có khi lên tới hơn 200 người, mỗi thành viên trong nhóm tập trung vào một vai trò cụ thể nên việc sản xuất phim diễn ra dễ dàng hơn nhiều lần".

Theo giáo sư điện ảnh Thomas Barker, các nhà làm phim Malaysia ở Trung Quốc sớm muộn cũng có khả năng điều hướng ngành công nghiệp và mạng lưới của Trung Quốc.

“Họ biết cách tạo cảm hứng và luôn làm mọi thứ nhanh nhất có thể. Họ có thể áp dụng kỹ năng kể chuyện bằng hình ảnh của mình khi làm phim. Công việc đứng sau máy quay cũng trở nên ít vấn đề hơn bởi họ không cần phải thông thạo 100% tiếng Quan Thoại. Nếu là diễn viên Malaysia sang Trung Quốc đóng phim, họ sẽ vất vả hơn nhiều khi phải cố bắt chước giọng nói của người Trung Quốc".