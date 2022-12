Vì sao nhiều cầu thủ đội tuyển Pháp đồng loạt bị ốm

Điều hòa không khí mở ở nhiệt độ thấp tạo cơ hội cho virus lây lan cùng với thời tiết khắc nghiệt của Doha khiến không ít cầu thủ đội tuyển Pháp bị ốm, mệt trước thềm chung kết.

Kylian Mbappe trong trận bán kết World Cup giữa Pháp và Morocco. Ảnh: AP.

Khi World Cup 2022 khởi tranh, cái nóng gay gắt của Doha, Qatar trở thành vấn đề với cầu thủ. Nhưng chỉ một tháng sau, nhiệt độ đã giảm nhẹ. Hiện tại, nhiệt độ ban ngày của Doha ổn định ở khoảng 25-27 độ C. Nhưng khi bắt đầu giải đấu, mức nhiệt luôn trên 30 độ C. Trong khi đó, điều hòa nhiệt độ vẫn được bật liên tục. Điều này gây ra nhiều bất lợi với các đội bóng, điển hình là tuyển Pháp.

Bị ảnh hưởng trước thềm chung kết

Theo Fox Sports, sự thay đổi thời tiết khi giao mùa, đặc biệt quãng thời gian chuyển từ oi nóng sang mát, thường là vấn đề lớn đối với các vận động viên chuyên nghiệp. Họ sẽ phải cân nhắc giữa việc đẩy cơ thể của họ đến giới hạn trong quá trình tập luyện hay duy trì thể lực tổng thể.

AP dẫn lời HLV Didier Deschamps cho biết hai cầu thủ của đội tuyển Pháp đã có triệu chứng nhiễm virus cảm lạnh. Đó là hậu vệ Dayot Upamecano và tiền vệ Adrien Rabiot. Họ đã bị cách ly vào đầu tuần và không ra sân trong trận bán kết Pháp thắng Morocco 2-0.

Rabiot không có mặt trong đội hình trong trận đấu hôm 8/12 tại sân vận động Al Bayt. Upamecano có tên trong danh sách dự bị nhưng không thi đấu. Deschamps cho biết Upamecano đang hồi phục sau “3 ngày khó khăn” kể từ khi chơi trận tứ kết với Anh hôm 11/12

“Tuy nhiên, chúng tôi có 4 ngày cho đến trận đấu tiếp theo, vì vậy cậu ấy sẽ có mặt vào trận 17/12”, vị huấn luyện viên nói. Ông đồng thời cho biết cầu thủ chạy cánh dự bị Kingsley Coman cũng bị sốt.

“Bây giờ là mùa cúm và chúng ta phải cẩn thận hơn. Ngoài ra, các cầu thủ đang trải qua sự thay đổi lớn và hệ miễn dịch của họ có thể bị suy giảm đôi chút”, nhà cầm quân tuyển Pháp giải thích.

Adrien Rabiot (áo số 14) là một trong 3 cầu thủ của đội tuyển Pháp bị ốm trước thềm chung kết World Cup 2022. Ảnh: AP.

Thời tiết tạo điều kiện cho virus lây lan

Pháp đã tập luyện ngoài trời ở Qatar và Deschamps trong suốt thời gian diễn ra World Cup 2022, giống tất cả đội bóng khác. Theo ông Didier Deschamps, “việc sử dụng máy điều hòa không khí cũng có thể ảnh hưởng” đến cách virus lây lan. Đây không phải điều lạ. Bởi điều kiện không khí ẩm, lạnh tạo môi trường thuận lợi cho các bệnh truyền nhiễm phát tán, nhất là cúm mùa.

Cũng trong mùa giải năm nay, ở vòng loại 32 đội, một số thành viên của tuyển Hà Lan có triệu chứng của bệnh cúm nên huấn luyện viên Louis van Gaal phải cho cả đội nghỉ ngơi và chỉ luyện tập nhẹ nhàng.

Theo kênh NOS, đại bản doanh của tuyển Hà Lan bùng lên dịch cúm, có thể là do điều hòa không khí ở nơi ở và các sân tại World Cup 2022. Tiền vệ quan trọng Frenkie de Jong cũng nằm trong số những người bị ảnh hưởng. Trong một lần phỏng vấn với các phóng viên, Marten de Roon bị chảy nước mắt. Nam cầu thủ nói rằng anh bị cảm lạnh. Trong khi đó, Frenkie de Jong bị ngứa họng. Điều này khiến anh khó giao tiếp sau trận gặp Qatar ở bảng A.

HLV Van Gaal ngày 2/12 cũng xác nhận rằng một số thành viên trong đội đang phải vật lộn với các triệu chứng cúm. Nhà cầm quân này từ chối tiết lộ chi tiết, nhưng thừa nhận viễn cảnh dịch bệnh lây lan xung quanh đội là “đáng lo ngại”.

Chưa hết, Antony - cầu thủ chạy cánh thuộc biên chế Man United phàn nàn về hệ thống điều hòa ở các sân đấu World Cup 2022. Thành viên tuyển Brazil kêu: "Tôi có cảm giác tồi tệ trong vài ngày bởi một chứng bệnh về họng xuất phát từ hệ thống điều hòa ở các sân đấu. Không chỉ tôi, nhiều cầu thủ khác cũng ho, đau họng dù trước đó, chúng tôi hiếm khi bị ốm".

Thụy Sĩ cũng bùng phát đợt cảm lạnh nặng và vắng mặt hai trận đầu tiên trong trận đấu quyết định ở vòng bảng với Serbia.

Didier Deschamps lo lắng trước tình trạng nhiều cầu thủ bị ốm, mệt khi sắp thi đấu trận cuối với Argentina. Ảnh: Oliver Kay, Charlotte Harpur.

Tranh cãi về điều hòa không khí tại Qatar

Điều hòa không khí là một vấn đề gây tranh cãi tại World Cup 2022. Với thời tiết rất nóng của Qatar, điều hòa không khí được cho là giải pháp giúp vận động viên và cổ động viên tránh bị sốc nhiệt.

Tuy nhiên, nó luôn được duy trì ở mức 20 độ C, dù nhiệt độ ngoài trời vượt quá mức 40 độ C. Sự chênh lệch nhiệt độ kéo theo những hệ lụy về sức khỏe. Cơ thể tiếp xúc với môi trường có sự chênh lệch lớn về nhiệt độ sẽ khiến mồ hôi không thoát ra ngoài gây ảnh hưởng đến trung khu thần kinh. Nhiệt độ thích hợp trong phòng điều hòa không cách biệt quá 5 độ C đối với ngoài trời.

Điều hòa không khí cũng được cho là khiến virus phát tán. Vấn đề này tương các lo ngại khi Covid-19 xuất hiện. Virus chỉ có thể lây lan trong không khí nhưng trong không gian kín. Trong không gian mở, nhờ ozone, hạt sương mù, gió, khả năng truyền nhiễm sẽ được giảm bớt. Các chuyên khoa khuyến cáo người bệnh nên ở nơi thoáng gió, thông khí để tránh virus tập trung và phát tán bệnh.

Theo WebMD, điều hòa không khí cũng có rủi ro vì chính cách nó hoạt động. Khi nhiệt độ ngoài trời quá cao, các hệ thống HVAC sẽ điều chỉnh hỗn hợp không khí trong lành mà chúng hút vào để tiết kiệm năng lượng. Điều đó có nghĩa là bên ngoài càng nóng thì không khí trong nhà càng được tuần hoàn nhiều hơn.

Theo giáo sư, tiến sĩ Edward Nardell, chuyên gia về sức khỏe môi trường, miễn dịch học và các bệnh truyền nhiễm, Trường Y tế Công cộng TH Chan của Harvard, tình trạng này gây hiện tượng, người trong không gian bật điều hòa đang hít phải lượng không khí mà những người khác ở bên ngoài đang thở ra. Nếu ai đó trong tòa nhà thải virus, nó có thể tích tụ trong không khí lưu thông.

Lời khuyên của các chuyên gia đó là nên hạn chế sử dụng điều hòa trong các môi trường có nhiều nguy cơ, đông người như sân vận động, khu nhà nghỉ của cầu thủ. Bởi nếu không cẩn thận, nó sẽ gây ra chùm dịch lớn. Bệnh cúm có thể dẫn tới tử vong và nhiều biến chứng nguy hiểm như viêm tim (viêm cơ tim), não (viêm não) hoặc các mô cơ (viêm cơ, tiêu cơ vân) và suy đa cơ quan (ví dụ như suy hô hấp và suy thận).