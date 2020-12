Vì sao nhân vật đồng tính xuất hiện ngày càng nhiều trên phim?

2020 là năm kỷ lục về sự xuất hiện các bộ phim lấy đề tài đồng tính.

2020 là năm kỷ lục về các bộ phim có mặt nhân vật thuộc cộng đồng LGBTQ+.

Theo CNN, cộng đồng cuối cùng đã có chỗ đứng nhất định khi các nhân vật đồng tính ngày càng xuất hiện nhiều trên phim ảnh. Hulu và Hallmark Channel - hai ứng dụng xem phim lớn của Mỹ đều phát hành các bộ phim có tuyến nhân vật này đóng chính.

Trong tháng 12, có ít nhất 7 bộ phim có nhân vật về LGBTQ+ được phát sóng.

"So với những năm trước, lượng phim có sự xuất hiện của cộng đồng ra rạp và phát sóng trực tuyến ngày càng nhiều", Sarah Kate Ellis, giám đốc điều hành và chủ tịch của GLAAD, nói với CNN.

Năm đánh dấu nhân vật LGBTQ+ xuất hiện nhiều

Năm nay, nhân vật thuộc cộng đồng LGBTQ+ xuất hiện trên màn ảnh ngày càng nhiều. Theo tổ chức GLAAD, từ 20 năm trước, họ đã bắt đầu theo dõi tình hình tuyến nhân vật này xuất hiện trên phim. Kết quả cho thấy 2020 là năm số phim về đồng tính xuất hiện nhiều nhất, vượt trội hơn hẳn so với năm 2019.

“Hollywood hiểu rằng đây mô hình kinh doanh hoạt động hiệu quả. Điều này đã mang lại cho họ một cơ hội lớn”, Sarah Kate Ellis nói với CNN.

Những bộ phim phát sóng vào ngày nghỉ - nơi vốn thu hút nhiều khán giả - cũng xuất hiện nhiều nhân vật này. Hai bộ phim ngày nghỉ dành cho gia đình là Ngôi nhà Giáng sinh và Mùa hạnh phúc nhất của Hulu đều có sự góp mặt của các đôi LGBTQ+ trong vai trò diễn viên chính.

Khán giả và giới làm phim dần chấp nhận và cởi mở hơn với cộng đồng LGBTQ+.

Dấu hiệu đáng mừng là hàng loạt bộ phim khác cũng xuất hiện nhân vật thuộc cộng đồng LGBTQ+, tiêu biểu có The Christmas Setup của Lifetime, Dashing in December của Paramount Network, Dash and Lily của Netflix, Friendsgiving của Amazon Prime...

Nhưng nhìn chung, con số này vẫn còn rất nhỏ.

Trong số 879 nhân vật trên sóng giờ vàng ở Mỹ, chỉ có 90 người - chiếm khoảng 10% được xác nhận rõ ràng thuộc cộng đồng LGBTQ+.

“Những gì chúng ta thấy đều rất hạn chế. Hollywood nên nhận ra rằng nhân khẩu học nước Mỹ đã thay đổi và họ phải chạy theo thị hiếu của người dân”, chủ tịch của GLAAD khẳng định.

Một cuộc khảo sát của công ty Harris Poll cho GLAAD ước tính có khoảng 20% người Mỹ trong độ tuổi 18-34 thuộc cộng đồng LGBTQ+, chưa kể đến những người chưa dám come out. Dữ liệu từ Viện Williams tại Trường Luật UCLA cho thấy dân số LGBT ở Hoa Kỳ chiếm khoảng 4,5%.

Ellis cũng chỉ ra màn ảnh rộng đang tụt hậu so với các series truyền hình.

“Phim ảnh là cách tuyên truyền văn hóa tốt nhất, trong đó có tiếng nói của cộng đồng LGBTQ+. Hollywood cần nhận ra điều này và tiếp tục lan tỏa, vì hiện nay có đến 70 quốc gia xem LGBTQ+ là bất hợp pháp”, Ellis khẳng định.

Áp lực đè nặng lên diễn viên đóng vai đồng tính

Khi Ben Lewis và Blake Lee - vốn đã kết hôn ngoài đời - đóng cặp trong The Christmas Setup của Lifetime, hai nam diễn viên cho rằng họ đã phá vỡ giới hạn của chính mình.

Năm 2019, Lifetime từng để xuất hiện nụ hôn đồng giới đầu tiên trên đài truyền hình. Tuy nhiên, The Christmas Setup mới là bộ phim đầu tiên có cặp đồng tính đóng chính. “Chúng tôi nhận thấy trọng trách nặng nề dù bộ phim chưa được phát sóng. Không biết mọi người sẽ đón nhận và phản ứng như thế nào” - Ben Lewis nói với CNN.

“Hầu hết bạn bè - nhiều người trong số đó là trai thẳng, gái thẳng - đã liên hệ với chúng tôi và cho rằng họ vui mừng vì chuyện này đang xảy ra. Chúng tôi cũng cảm thấy rất vinh dự khi được trao cơ hội đóng chính lần này”, anh nói thêm.

Tuy nhiên, Blake Lee cho biết anh và bạn đời đều cảm thấy rất áp lực.

Kristen Stewart và Mackenzie Davis trong bộ phim đề tài đồng tính.

"Đây là bước tiến mới trong sự nghiệp của cả hai. Chúng tôi sẽ là những người đầu tiên mở ra cánh cửa cho cộng đồng LGBTQ+”, diễn viên 37 tuổi nói với CNN.

Trước đó, dịch vụ phát trực tuyến Hulu đã phát hành bộ phim Mùa hạnh phúc nhất.

Dự án truyền hình với sự tham gia của Kristen Stewart và Mackenzie Davis đã phá vỡ kỷ lục của dịch vụ phát trực tuyến. Tác phẩm đề tài đồng tính có lượng người xem cao nhất so với bất kỳ loạt phim gốc nào của Hulu, theo Variety. Đại diện của Hulu cho biết bộ phim cũng thu hút lượng lớn khách hàng là người dùng hoàn toàn mới.

Nói về thành công của Mùa hạnh phúc nhất, Ellis cho biết cô không quá bất ngờ hay ngạc nhiên.

“Trong thời gian dài, dòng phim này được xem là có nhiều rủi ro về mặt lợi nhuận. Tuy nhiên, điều đó chưa bao giờ xảy ra. Chính những người có tư tưởng bài xích cộng đồng LGBTQ+ đã làm thể loại phim này bị hạn chế. Giờ thì điều đó đã thay đổi”, chủ tịch của GLAAD nói với CNN.

Kỳ vọng gì ở tương lai?

The Christmas House là phim đầu tiên có cặp đồng tính nam đóng vai chính của Hallmark. Bộ phim đạt được một số thành công nhất định. Điều đó cho thấy họ sẽ phát triển dòng phim này trong tương lai.

Đạo diễn Paul và Alicia Schneider cho biết họ đang thực hiện dự án lớn tiếp theo của mình mang tên A Holiday I Do. Bộ phim dự kiến bắt đầu sản xuất vào năm sau.

“Năm 2019, khi chúng tôi lần đầu thực hiện dự án, đã có đến 70 bộ phim được phát sóng trong kỳ nghỉ Giáng sinh. Điều đáng nói là trong số đó không có tác phẩm nào có nhân vật chính hoặc cốt truyện đề cập đến người đồng tính.

Paul và Alicia Schneider dự đoán tác phẩm A Holiday I Do trong năm sau sẽ đạt nhiều thành công. "Bản thân là một phần của cộng đồng LGBTQ+, nhìn thấy chính mình trên màn ảnh là cảm giác khó tả nhưng cũng rất tuyệt vời!" - Alicia Schneider nói với CNN.

Đạo diễn đồng tính cũng khẳng định những bộ phim này sẽ làm người dị tính có cái nhìn cởi mở và cảm thông hơn với cộng đồng. “Họ sẽ chấp nhận chúng tôi khi nhìn thấy cuộc sống của những người đồng tính. Cộng đồng LGBTQ+ rõ ràng không khác gì chúng ta, đều là những người đáng được yêu thương và đồng cảm”, Schneider khẳng định.

Cộng đồng LGBTQ+ luôn kỳ vọng vào tương lai bình đẳng.

Những bộ phim truyền hình phát sóng vào kỳ nghỉ của dân Mỹ tuy không quá đổi mới hay sáng tạo, thậm chí cái kết dễ đoán. Tuy nhiên, việc kết hợp và để các nhân vật thuộc cộng đồng LGBTQ+ xuất hiện trong phim là dấu hiệu của việc hòa nhập.

“Còn gì bằng cảm giác tự an ủi chính mình và có cái nhìn cảm thông với những người vốn chịu nhiều kỳ thị, định kiến trong xã hội” - CNN bình luận.

“Những câu chuyện về cộng đồng LGBTQ+ mang lại sự thoải mái và cảm thông, đôi khi là nỗi buồn của một kiếp người. Sự kỳ thị là điều mà khán giả dị tính không phải đối mặt nhiều. Khi xem phim, họ có cảm giác được chia sẻ, thậm chí là khám phá ra những khái niệm, văn hóa từ cộng đồng mà trước đây họ chưa từng biết” - Lewis nói với CNN.

"Ngay cả khi dòng phim này bị một số người bài xích nói chỉ là 'xu hướng tạm thời', 'nó sẽ kết thúc nhanh chóng', đây cũng là bước tiến của giới làm phim ở Hollywood" - giới chuyên môn bình luận.

Đây được đánh giá là sự khởi đầu cho những bước đi mới.