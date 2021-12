Vì sao miền Bắc ngày nắng hanh, đêm rét đậm?

Thời tiết miền Bắc duy trì trạng thái ngày nắng, đêm và sáng sớm trời rét buốt trong nhiều ngày tới. Một số vùng núi cao xuất hiện sương muối.

Sáng 4/12, Hà Nội và các tỉnh, thành phố Bắc Bộ duy trì trạng thái trời nắng hanh, nhiệt độ tăng nhanh sau 7h sáng nhưng cảm giác giá rét vẫn kéo dài suốt cả ngày. Toàn khu vực đang chìm sâu trong khối không khí lạnh khô, trời ít mây, rét sâu về đêm và sáng sớm.

Theo bảng nhiệt độ thấp nhất quan trắc được trong đêm 3/12 và rạng sáng 4/12, nhiều nơi vùng núi phía Bắc ghi nhận mức nhiệt thấp dưới 8 độ C. Cò Nòi (Sơn La) có hai buổi sáng liên tiếp lạnh 4 độ C. Trong khi đó, Sa Pa (Lào Cai), Mẫu Sơn (Lạng Sơn), Đồng Văn (Hà Giang) duy trì mức nhiệt tối thấp 4-6 độ C.

Trước đó, sương muối đã xuất hiện ở Cò Nòi vào rạng sáng 3/12. Hiện tượng này được cảnh báo tiếp tục xuất hiện ở nhiều vùng núi cao phía Bắc những ngày tới.

Chuyên gia khí tượng nhận định trong 10 ngày đầu tháng, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ liên tục chịu ảnh hưởng của các đợt không khí lạnh tăng cường, đồng thời có trường phân kỳ của áp cao cận nhiệt đới. Đây là lý do khiến thời tiết miền Bắc phổ biến không mưa, ngày nắng, hanh khô, trời rét sâu về đêm và sáng sớm.

Thời tiết Hà Nội duy trì trạng thái rét buốt, ban ngày có nắng hanh đến hết ngày 7/12, sau đó khu vực đón đợt không khí lạnh mới. Ảnh: Thế Bằng.

Trong vòng một tuần tới, miền Bắc được dự báo có nhiệt độ trung bình thấp hơn cùng kỳ nhiều năm 0,5-1,5 độ C. Khu vực có nhiều ngày rét buốt, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm lên tới 10 độ C.

Theo đó, Hà Nội và Đồng bằng Bắc Bộ duy trì mức nhiệt thấp nhất 11-14 độ C, ban ngày tăng lên mức 22-24 độ C. Trong khi đó, vùng núi rét đậm, rét hại dưới 10 độ C, nhiều nơi khả năng xuất hiện sương muối, băng giá nhưng có thể đạt ngưỡng 15-18 độ C vào ban ngày.

Ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn Lào Cai, cho biết đặc điểm của đợt không khí lạnh lần này là khô, trời ít mây và bức xạ nhiệt lớn. Khi nhiệt độ trong đêm ở nhiều khu vực núi cao xuống thấp, hiện tượng sương muối có thể xảy ra. Người dân cần hạn chế thiệt hại cho cây trồng bằng cách phun nước vào sáng sớm để làm tan sương.

Theo ông Hải, thời gian tới, miền Bắc có thể hứng chịu nhiều đợt rét đậm, rét hại sâu khiến các đỉnh núi cao có thể xuất hiện tuyết rơi. Mùa đông năm nay tại miền Bắc được dự báo có nhiệt độ trung bình thấp hơn so với cùng kỳ năm 2020.

Trong khi đó, Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ duy trì thời tiết tạnh ráo, không có khả năng xuất hiện mưa lớn trong những ngày tới. Từ nay đến ngày 10/12, tổng lượng mưa từ Thừa Thiên - Huế đến Khánh Hòa phổ biến 40-70 mm.

Thời kỳ này, Tây Nguyên và Nam Bộ cũng ít mưa. Dù vậy, ảnh hưởng của triều cường, TP.HCM và các tỉnh, thành phố lân cận cần đề phòng nguy cơ ngập lụt vùng trũng, thấp trong các ngày 5-7/12.