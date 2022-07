Vì sao Kim Yuna được gọi là quốc bảo Hàn Quốc?

Kim Yuna là một trong những quốc bảo nhan sắc, người nổi tiếng có tầm ảnh hưởng đặc biệt tại Hàn Quốc. Sau khi rời bỏ sự nghiệp thể thao, cô hoạt động với vai trò người mẫu.

Ngày 25/7, tờ The Fact đưa tin Kim Yuna - nữ hoàng trượt băng nghệ thuật Hàn Quốc - thông báo kết hôn với ca sĩ Ko Woo Rim của nhóm nhạc Forestella. Cô lên kế hoạch tổ chức đám cưới vào tháng 10.

Đời tư kín tiếng

Tin tức Kim Yuna kết hôn gây bất ngờ cho công chúng Hàn Quốc. Những năm qua, chuyện tình cảm của cô là ẩn số với truyền thông. Sau khi chia tay Kim Won Joong, cựu vận động viên vàng của thể thao Hàn Quốc không xuất hiện bên bất kỳ người đàn ông nào hay nói về đời sống tình cảm trên mặt báo.

Sáng 25/7, The Fact đăng loạt ảnh Kim Yuna và Ko Woo Rim hẹn hò đêm khuya. Thông qua công ty quản lý, Kim Yuna không chỉ xác nhận mối quan hệ tình cảm với thành viên nhóm Forestella mà còn tiết lộ cả hai đang chuẩn bị cho hôn lễ.

Kim Yuna kết hôn với Ko Woo Rim sau 3 năm hẹn hò vào tháng 10. Ảnh: Insight.

AT Sports - công ty quản lý của Kim Yuna - cho biết hai ngôi sao quen biết thông qua lễ kỷ niệm chương trình All That Skate Ice Show vào năm 2018. Trong 3 năm hẹn hò, Kim Yuna và Ko Woo Rim giữ kín chuyện tình cảm.

Theo Insight, Ko Woo Rim là người đàn ông thứ 2 mà Kim Yuna xác nhận yêu đương. Năm 2012, cô công khai hẹn hò Kim Won Joong - đội trưởng tuyển hockey trên băng quốc gia. Họ từng được xem là đôi trai tài, gái sắc trong làng thể thao Hàn Quốc.

Cuộc tình của Kim Yuna và Kim Won Joong đổ vỡ sau 2 năm vì bạn trai vướng scandal tìm gái mại dâm.

Trong thời gian nhập ngũ vào năm 2014, Kim Won Joong và 2 đồng đội bị phát hiện trốn khỏi doanh trại quân đội để tới một quán mát-xa 19+. Theo Insight, Kim Won Joong đã nói dối huấn luyện viên ra ngoài mua nước giải khát, nhưng thực tế tìm đến tiệm mát-xa cách doanh trại 3 km và ở đó suốt 2 tiếng.

Thất vọng vì hành động của bạn trai, Kim Yuna nói lời chia tay. Năm 2015, họ từng cho nhau cơ hội, nối lại tình xưa. Nhưng cả hai quyết định chấm dứt mối quan hệ chỉ sau một thời gian. Sau chuyện tình cảm ồn ào với Kim Won Joong, Kim Yuna trở nên thận trọng với các mối quan hệ khác giới. `

Nữ hoàng sân băng Hàn Quốc

Kim Yuna sinh năm 1990, tại Bucheon, Hàn Quốc. Cô bắt đầu học trượt băng nghệ thuật từ năm lên 7 tuổi. Chỉ sau một năm luyện tập, Kim Yuna trở thành hạt giống đào tạo trọng điểm của bộ môn thể thao trên băng.

Năm 12 tuổi, Kim Yuna giành chức quốc tế đầu tiên tại Slovenia. Hai năm sau, cô được chọn vào đội tuyển trượt băng nghệ thuật quốc gia, trở thành vận động viên trẻ tuổi nhất trong lịch sử. Kể từ đây, Kim Yuna liên tục phá vỡ kỷ lục thế giới, viết lại lịch sử cho trượt băng nghệ thuật Hàn Quốc.

Cô từng giành chức vô địch quốc gia tại Hàn Quốc, chiến thắng tại Budapest Grand Prix, quán quân cuộc thi Trượt băng nghệ thuật cho thanh thiếu niên ở Hungary, huy chương vàng Giải vô địch trẻ thế giới.

Đặc biệt người đẹp chính là vận động viên Hàn Quốc đầu tiên vô địch Thế vận hội Mùa đông ở Vancouver 2010 (Canada), lập kỷ lục thế giới mới về tổng điểm 228,56.

Kim Yuna là "Quốc bảo sân băng" của Hàn Quốc. Ảnh: Soompi.

Báo chí đánh giá Kim Yuna là "Bảo vật quốc gia", "Tấm danh thiếp vàng của xứ kim chi", "Vận động viên thành công nhất lịch sử thể thao Hàn Quốc".

Năm 2014, Kim Yuna tuyên bố giải nghệ sau khi giành huy chương bạc Olympic Sochi. Nguyên nhân được cô đưa ra là chấn thương hành hạ, áp lực thành tích. "Nếu tôi thất bại, cả nước sẽ quay lưng với tôi. Suy nghĩ này gây ám ảnh, và buộc tôi phải thoát khỏi nó", cựu vận động viên chia sẻ.

Theo Dispatch, đằng sau chiến tích vang danh của Kim Yuna là sự đánh đổi sức khỏe, chịu thiệt thòi vì từng là bộ môn có thành tích kém. Nữ vận động viên bị chấn thương nghiêm trọng ở đầu gối, eo và lưng. Thể chất không đảm bảo cản trở Kim Yuna thực hiện kỹ thuật khó, và khiến cô mất tự tin về sự nghiệp vận động viên chuyên nghiệp.

Truyền thông Hàn Quốc cho biết trước khi trở thành vận động viên được săn đón, có chế độ đãi ngộ hàng đầu, Kim Yuna từng tập luyện trong điều kiện tồi tệ. Cô không được ưu tiên sử dụng sân băng, tự bỏ tiền sửa chữa giày và đi du đấu không được hưởng tài trợ.

Bà hoàng quảng cáo của showbiz

Sau khi giải nghệ, Kim Yuna rẽ hướng gia nhập ngành giải trí. Cô trở thành người mẫu chụp ảnh thời trang, đại diện phát ngôn cho nhiều thương hiệu. Với gương mặt thanh tú, ngoại hình thon gọn, chiều cao 1,64 m và đời tư sạch scandal, Kim Yuna đắt show thương mại.

Theo Insight, nhiều năm qua, Kim Yuna luôn nằm trong top gương mặt quảng cáo được yêu thích nhất tại Hàn Quốc theo Tổng công ty Quảng cáo Truyền hình (KOBACO), Người nổi tiếng nữ hot nhất trong lĩnh vực quảng cáo theo Viện nghiên cứu kinh doanh Hàn Quốc. Hình ảnh cô phủ sóng truyền thông Hàn Quốc.

Nhan sắc nổi bật của Kim Yuna. Ảnh: Elle, Marie Claire.

Cựu vận động viên trượt băng có thu nhập cao ngang ngửa sao hạng A ở showbiz. Là một trong những quốc bảo nhan sắc, biểu tượng có tầm ảnh hưởng đặc biệt, cát-xê của Kim Yuna chỉ có tăng không giảm.