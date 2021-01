Vì sao không ai phát hiện nữ sinh bị hiếp dâm ở chung cư?

Khu vực Thắng gây án là cầu thang bộ thoát hiểm. Nơi đây lắp cửa kim loại 2 lớp, không có camera giám sát và ít người qua lại.

Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội, đang tạm giữ Đào Văn Thắng (24 tuổi, ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) để điều tra về hành vi hiếp dâm.

Nhà chức trách cáo buộc Thắng ít nhất 2 lần đưa các cô gái trẻ đến khu vực cầu thang bộ của tòa chung cư Park 2, khu đô thị Times City để thực hiện hành vi hiếp dâm.

Gây án nơi không có camera giám sát

Sau khi Zing đăng thông tin về vụ án, nhiều độc giả đặt câu hỏi tại sao Thắng giam nhốt, cưỡng bức nạn nhân trong nhiều giờ mà không ai phát hiện sự việc.

Theo ghi nhận, tòa chung cư cao cấp này có lễ tân trực ở tầng một. Theo quy định, chỉ cư dân có thẻ từ mới vào được khu vực thang máy và cửa cầu thang bộ.

Người dân phải đi qua cửa từ nếu muốn vào khu vực thang máy tòa chung cư Park 2. Ảnh: Hải Nam.

Tuy nhiên, sảnh tòa nhà không có nhân viên bảo vệ. Người ngoài dễ dàng "đi ké" cư dân vào khu vực thang máy mà không bị kiểm soát. Còn hệ thống thang máy không yêu cầu phải quẹt thẻ cư dân khi di chuyển lên các tầng cao.

Theo công an, Thắng đã hẹn nạn nhân H. (một nữ sinh đang tìm việc làm) đến tòa nhà. Sau đó, họ đi thang máy đến tầng 22 để phát tờ rơi.

Xong việc, Thắng chặn cô gái tại khu vực thang bộ đến tầng 8 rồi hiếp dâm. Nghi phạm 24 tuổi đã tấn công khi nạn nhân chống cự. Sau đó, Thắng đưa H. lên tầng 22 và tầng 35 rồi hiếp dâm thêm 2 lần nữa.

Do kiệt sức, H. ngủ lịm đi tại cầu thang bộ. Cũng trong ngày hôm đó, với thủ đoạn tương tự, nghi phạm đã thực hiện hành vi đồi bại với một nữ sinh khác.

Hiện trường vụ án là cầu thang bộ thoát hiểm. Nơi đây không có hệ thống camera giám sát, ít người ra vào.

Nơi nghi phạm thực hiện hành vi hiếp dâm. Ảnh: Hải Nam.

Nói về vụ việc công an đang thụ lý, đại diện đơn vị quản lý hệ thống an ninh, bảo vệ của tòa nhà cho biết chưa nhận được thông tin chính thức từ cơ quan chức năng.

"Chúng tôi có nghe vụ việc qua báo đài và mạng xã hội, cũng nghe đồn rằng vụ việc xảy ra ở khu vực này. Nhưng đến hôm nay, đơn vị chưa nhận được thông tin chính thức từ công an yêu cầu phối hợp để điều tra hay xin trích xuất hình ảnh", người đại diện nói.

Có dấu hiệu phạm 3 tội danh

Theo dõi vụ việc, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Trưởng văn phòng Luật sư Nguyễn Anh) cho biết hành vi của Thắng thể hiện sự biến thái về nhân cách. Nghi phạm đã xâm phạm đến sức khỏe, nhân phẩm, danh dự và quyền tự do thân thể của công dân được pháp luật bảo vệ.

Theo luật sư, trong cùng một thời điểm, Thắng có dấu hiệu phạm 3 tội là Cố ý gây thương tích, Bắt giữ người trái pháp luật và Hiếp dâm.

"Nghi phạm đã sử dụng vũ lực để khống chế nạn nhân, bắt giữ nạn nhân trong khoảng thời gian dài để nhiều lần quan hệ tình dục", luật sư Thơm nói.

Nghi phạm Đào Văn Thắng. Ảnh: Đ.X.

Đối với tội Hiếp dâm, trích dẫn khoản 2, Điều 141 Bộ luật Hình sự năm 2015, luật sư cho biết Thắng sẽ bị áp dụng 2 tình tiết tăng nặng là phạm tội 2 lần, đối với 2 người. Khung hình phạt mà nghi phạm phải đối diện từ 7 năm đến 15 năm tù.

Về tội Cố ý gây thương tích, Trưởng văn phòng Luật sư Nguyễn Anh nhận định căn cứ để xử lý đối với Thắng sẽ dựa vào kết quả giám định tỷ lệ thương tích của nạn nhân. Trường hợp tỷ lệ thương tích dưới 11% mà cơ quan điều tra xác định hành vi phạm tội có tính chất côn đồ, Thắng sẽ vẫn phải nhận khung hình phạt từ 6 tháng đến 3 năm tù giam.

Còn đối với tội Bắt giữ người trái pháp luật, trích dẫn khoản 1, Điều 157 Bộ luật Hình sự, luật sư cho biết Thắng sẽ ngồi tù từ 6 tháng đến 3 năm nếu bị kết tội.

"Vụ án là sự cảnh báo về công tác quản lý, an ninh trong các chung cư. Nếu không có sự giám sát chặt chẽ, những nguy cơ mất an ninh trật tự sẽ xảy ra và là địa điểm để tội phạm gây án", luật sư Thơm nói và đưa ra lời khuyên cho các bạn trẻ khi đi tìm việc cần tìm hiểu kỹ đơn vị tuyển dụng, chọn những nơi an toàn để gặp mặt.