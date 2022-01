Vì sao kệ hàng ở Mỹ tiếp tục trống trơn?

Sự hoành hành của biến chủng Omicron, thời tiết khắc nghiệt và gián đoạn chuỗi cung ứng nằm trong những lý do khiến nhiều kệ hàng tại Mỹ lại tiếp tục trống rỗng.

Mạng xã hội ở Mỹ lại ngập tràn hình ảnh về các kệ hàng tạp hóa trống trơn, từ pho mát đến khăn giấy, nước trái cây dành cho trẻ em và thức ăn cho mèo.

Nhiều lý do gây ra đợt khan hiếm hàng hóa lần này cũng giống với sự thiếu hụt hồi đầu đại dịch, song cũng có một số vấn đề mới nảy sinh, theo Washington Post.

Đợt bùng phát biến chủng Omicron

Sự bùng phát biến chủng Omicron đồng nghĩa các cửa hàng phải làm nhiều việc hơn, đồng thời tái áp dụng quy định đeo khẩu trang và giãn cách. Trong khi đó, ngày càng có nhiều nhân viên phải nghỉ làm vì mắc Covid-19 hoặc phải cách ly.

Hôm 10/1, Geoff Freeman, Giám đốc điều hành Hiệp hội Thương hiệu Người tiêu dùng Mỹ, cho biết số lượng nhân viên nghỉ làm trong hai tuần qua còn nhiều hơn con số của cả năm 2020.

Bên cạnh đó, ông cho biết toàn quốc đang thiếu khoảng 80.000 tài xế xe tải, và 10% công nhân tại các cơ sở sản xuất thực phẩm cũng đang nghỉ việc.

Một kệ hàng gần như trống rỗng vào ngày 9/1 tại cửa hàng tạp hóa Giant của Mỹ. Ảnh: Reuters.

Covid-19 đã quét qua chuỗi siêu thị Stew Leonard’s và khiến 200 trong số 2.500 nhân viên nghỉ việc vì nhiễm nCoV hoặc cách ly, ông Stew Leonard Jr. - chủ sở hữu - cho biết.

“Hầu hết nhà sản xuất ở đây đều thiếu lao động. Điều này một phần do xu hướng nghỉ việc ồ ạt, nhưng phần lớn là do đợt bùng phát biến chủng Omicron”, ông Leonard cho biết.

Với sự hoành hành của biến chủng này, các chuỗi cửa hàng đang phải hoạt động chỉ với khoảng 50% lực lượng lao động bình thường của họ. Điều này khiến việc dự trữ và trưng bày các mặt hàng tạp hóa hoặc chế biến thực phẩm tại chỗ trở nên khó khăn hơn.

Thời tiết khắc nghiệt

Việc đi lại đã trở nên vất vả hơn trong hai tuần qua do các cơn bão mùa đông khiến tuyết rơi dày ở khu vưc Trung Đại Tây Dương và ảnh hưởng của các hiện tượng thời tiết.

Đơn cử, vụ tắc đường kéo dài hơn 20 giờ trên Xa lộ Liên tiểu bang 95 đã làm tê liệt giao thông, ảnh hưởng đến các xe bán tải giao hàng tạp hóa. “Những tháng mùa đông luôn đầy thách thức”, Doug Baker, Phó chủ tịch của tổ chức công nghiệp thực phẩm FMI, cho biết.

Tuyết rơi dày ở Mỹ khiến việc lưu thông hàng hóa gặp nhiều khó khăn. Ảnh: USA Today.

Ngoài việc làm trì hoãn việc giao hàng đến các cửa hàng tạp hóa trên khắp đất nước, ông Baker cho biết thời tiết xấu cũng ảnh hưởng đến tâm lý người tiêu dùng, dẫn đến việc một số mặt hàng nhanh chóng bị bán hết.

“Mọi người thường mua một số sản phẩm nhất định khi có sự kiện thời tiết sắp xảy ra”, ông Baker nói, và cho biết khi mọi người chứng kiến các kệ hàng trống trơn, họ lại càng cố mua nhiều hơn.

Ngoài ra, với hơn 5.000 trường học đang trì hoãn mở cửa trở lại do triều cường và bão, nhiều gia đình lại mua thêm bánh mì, sữa, thịt và ngũ cốc để thay thế cho các bữa ăn ở trường.

Vấn đề về chuỗi cung ứng

Vấn đề của chuỗi cung ứng không còn chỉ là việc các container nằm trong cảng hoặc chờ bốc dỡ ngoài biển, đó còn là sự chậm lại của quá trình sản xuất những hàng hóa mà Mỹ nhập khẩu.

Tại Trung Quốc và Anh, một số thành phố đã một lần nữa đóng cửa các nhà máy, từ đó làm chậm đơn hàng nhiều nguyên liệu và thực phẩm nhập khẩu của Mỹ.

“Rất nhiều nguyên liệu và sản phẩm của chúng tôi đến từ các quốc gia đang bùng dịch”, ông Baker cho biết. “Một số quốc gia đã áp dụng một cách tiếp cận rất nghiêm ngặt và ngừng hoạt động sản xuất. Toàn bộ quá trình sẽ bị chậm lại”.

Tại cảng Los Angeles, cảng bận rộn nhất nước Mỹ, khối lượng hàng hóa đã giảm mạnh trong tháng 11/2021 so với một năm trước đó.

Trái cây và rau quả ít gặp trường hợp thiếu hụt và vấn đề về nguồn cung hơn so với các loại thực phẩm khác, nhưng vẫn có một số kệ trống do vấn đề an toàn thực phẩm.

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) tuần trước đã ban hành lệnh thu hồi tự nguyện đối với một số loại xà lách đóng túi và các loại rau khác do có thể nhiễm vi khuẩn listeria. Tuy nhiên, nói chung, số vụ thu hồi thực phẩm đã giảm đi trong đại dịch.

Người dân ăn ở nhà nhiều hơn

Sự kết hợp của lạm phát và số ca mắc tăng cao đang thúc đẩy các hộ gia đình ăn ở nhà nhiều hơn. Điều này đồng nghĩa với việc các cửa hàng tạp hóa lại một lần nữa tấp nập người mua sắm.

Doanh số bán hàng tạp hóa đã tăng hơn 8% trong tháng 12, công ty theo dõi doanh số bán lẻ Mastercard SpendPulse cho biết.

Người dân Mỹ đang có xu hướng dùng bữa tại nhà nhiều hơn. Ảnh: AP.

Những cơn bão trên diện rộng và sự do dự ngày càng lớn khi đi ăn ngoài do dịch đã góp phần khiến nhu cầu của các cửa hàng tạp hóa tăng cao.

Ngoài ra, ở một số thành phố, các nhà hàng và cơ sở dịch vụ ăn uống khác đã phải tạm thời đóng cửa do nhân viên của họ mắc Covid-19. Từ đó, nhiều gia đình đã phải dùng bữa tại nhà vào tháng 12/2021.

Jessica Dankert, Phó chủ tịch chuỗi cung ứng của Hiệp hội các lãnh đạo của ngành công nghiệp bán lẻ Mỹ, cho biết lạm phát cũng đang ảnh hưởng đến hành vi của người tiêu dùng, khiến họ ăn ở nhà nhiều hơn, đồng thời đi du lịch và đến nhà hàng ít hơn.

Giá hàng tạp hóa tăng 6,4% trong suốt năm 2021, mức tăng lớn nhất kể từ năm 2008, theo chỉ số giá của Cục Thống kê Lao động Mỹ. Đối với các danh mục phụ như thịt bò, giá đã tăng lên 20,9%, một con số đáng kinh ngạc.

Những nhà phân tích của Datassential cho biết người tiêu dùng đã quay lưng lại với các nhà hàng và tự chuẩn bị đồ ăn tại nhà khi giá thực phẩm tăng cao.