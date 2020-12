Vì sao Hồng Sơn vắng mặt ở trận đấu của cựu danh thủ Thể công?

Nguyễn Hồng Sơn, chủ nhân của 2 Quả bóng Vàng Việt Nam, không xuất hiện trong trận giao hữu giữa đội cựu cầu thủ Thể công và Công an Hà Nội chiều 20/12.

Người hâm mộ có mặt trên sân Hàng Đẫy đã tiếc nuối rất nhiều khi Hồng Sơn không thể ra sân ở trận cầu tái hiện “Derby thủ đô” sau 25 năm. Trận đấu đặc biệt của đội cựu Thể công diễn ra lúc 15h ở Hàng Đẫy, trong khi Hồng Sơn có trận đấu khác lúc 14h30 tại sân bóng Hoàng Mai.

Hồng Sơn hiện là HLV trưởng đội bóng 7 người Tuấn Sơn dự giải vô địch bóng đá 7 người toàn quốc 2020. Chiều nay, Tuấn Sơn có trận đấu tại vòng cuối cùng. Trước trận, Tuấn Sơn vẫn còn cơ hội cạnh tranh vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng chung cuộc. Bởi vậy, dù rất muốn góp mặt trong trận cầu đặc biệt cùng đồng đội cũ, Hồng Sơn vẫn phải vắng mặt.

Hồng Sơn vắng mặt trong đội hình cựu danh thủ Thể công đấu Công an Hà Nội. Ảnh: Minh Chiến.

Không có Hồng Sơn, đội cựu cầu thủ Thể công hòa Công an Hà Nội 2-2 sau hai hiệp đấu trước khi thua 4-5 ở chấm luân lưu. Vắng Hồng Sơn, hàng công với Đặng Phương Nam, Thạch Bảo Khanh không đủ sức đánh bại Công an Hà Nội sau 2 hiệp đấu. Họ cũng tỏ ra thiếu sáng tạo so với đối thủ nhiều duyên nợ.

Chia sẻ với Zing sau trận, cựu danh thủ Công an Hà Nội Phạm Minh Đức tiếc nuối: “Tôi rất tiếc vì nếu anh Sơn có trên sân, những đường bóng của anh Sơn sẽ tạo ra nhiều hứng thú cho khán giả. Tôi cũng sẽ phải tập trung nhiều hơn vào những đường chuyền của anh Sơn. Đó là cầu thủ chuyền bóng cực kỳ khó chịu, giấu được ý đồ chuyền bóng và làm đau đầu hậu vệ”.

Không có Hồng Sơn, cuộc đối đầu tại Hàng Đẫy vẫn thu hút sự quan tâm với hàng loạt cựu danh thủ góp mặt. Bên phía Thể công, Trương Việt Hoàng, Đặng Phương Nam, Triệu Quang Hà, Phạm Như Thuần, Nguyễn Đức Thắng... đều vào sân. Về phía Công an Hà Nội, Vũ Minh Hiếu, Nguyễn Tuấn Thành, Lã Xuân Thắng, Phạm Minh Đức cũng góp mặt.

Về phần Hồng Sơn, anh giúp Tuấn Sơn thắng 6-1. Tuy nhiên, đối thủ cạnh tranh Ocean cũng giành chiến thắng. Bởi vậy, Tuấn Sơn của cựu danh thủ Hồng Sơn chỉ kết thúc mùa giải ở vị trí thứ tư, đồng thời đoạt giải phong cách.

Sau ngày giải nghệ, Hồng Sơn chủ yếu dành thời gian cho các hoạt động bóng đá trẻ. Anh từng chia sẻ mình không có ý định theo đuổi nghiệp huấn luyện chuyên nghiệp.