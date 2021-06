Vì sao hàng nghìn người chen nhau tiêm vaccine ở nhà thi đấu Phú Thọ?

Chủ tịch quận 11 nhận định 2 lý do khiến điểm tiêm tại nhà thi đấu Phú Thọ ùn tắc. Quận đã cử đội đặc nhiệm đến hỗ trợ điểm tiêm này.

Hai ngày liên tiếp (24-25/6), điểm tiêm vaccine lớn nhất TP.HCM tại nhà thi đấu Phú Thọ (quận 11) liên tục trong tình trạng đông đúc, không đảm bảo các nguyên tắc 5K và đặc biệt là khoảng cách 1,5 m như yêu cầu của Chỉ thị 10.

Sáng 25/6, nhiều người dân phải xếp hàng rất lâu để chờ đến lượt tiêm vaccine, trong khi hàng nghìn người vẫn liên tục đổ về điểm tiêm này.

"Nhìn thấy cảnh đông đúc thế này tôi rất lo lắng vì ngồi gần nhau quá, sợ chưa kịp chích vaccine Covid-19 đã bị nhiễm bệnh", anh Đặng Văn Thuận, nhân viên công ty điện lực chia sẻ.

Phân bổ giờ tiêm chưa hợp lý

Trao đổi với Zing, ông Trần Phi Long, Chủ tịch UBND quận 11, cho biết điểm tiêm chủng tại nhà thi đấu Phú Thọ do Sở Y tế phụ trách tổ chức. Trong ngày tiêm 24/6, quận chỉ điều phối giao thông, an ninh trật tự bên ngoài nhà thi đấu, khuôn viên bên trong hoàn toàn do lực lượng của thành phố tổ chức. Việc phân bổ số lượng tiêm vaccine cũng do Sở Y tế phụ trách.

Sáng nay, tình hình chưa ổn lắm nhưng cũng đã sắp xếp mọi việc, đến giờ ổn hơn hôm qua. Chủ tịch UBND quận 11 Trần Phi Long

Nói về nguyên nhân khiến điểm tiêm này có tình trạng tập trung đông người, ông Long nhận định vấn đề đầu tiên là thời gian tiêm cho các đối tượng chưa được phân bổ hợp lý. Nhóm đối tượng tiêm tại nhà thi đấu Phú Thọ do thành phố phân bổ và nhiều trường hợp nhận thông tin tiêm chủng qua hình thức tin nhắn.

Ông Long cho rằng hình thức này khó sắp xếp được khung giờ cụ thể với từng nhóm người. Vị Chủ tịch quận 11 lấy ví dụ ngành y tế thông báo các đối tượng thuộc cơ quan thuế tập trung tại nhà thi đấu Phú Thọ để tiêm chủng. Khi đó, tất cả người lao động ở các chi cục thuế trong thành phố dồn về nhà thi đấu Phú Thọ mà không phân giờ cụ thể. Bên cạnh đó, nhiều người nôn nóng được tiêm nên đến sớm so với khung giờ được mời, dẫn đến chuyện ùn tắc.

Lý giải của ông Long phù hợp với tình trạng Zing ghi nhận được tại nhà thi đấu Phú Thọ. Nhiều người không được thông báo giờ tiêm chính xác nên đã đến điểm tiêm từ rất sớm, gây nên cảnh ùn tắc.

Hình ảnh tại nhà thi đấu Phú Thọ sáng 25/6 và chiều 25/6. Ảnh: Quỳnh Danh và UBND quận 11.

"Tôi không được thông báo giờ tiêm chính xác mà chỉ được nhận khung giờ đi tiêm từ 7h30 đến 15h. Tôi nghĩ nên cập nhật chính xác thời điểm tiêm vaccine cho người dân và các công ty để tránh tình trạng hàng nghìn người đổ về đây cùng lúc", anh Trọng Thức (dân quân tự vệ quận 6, TP.HCM) chia sẻ.

Sau tình trạng đông đúc ngày 24/6, UBND TP.HCM đã có chỉ đạo quận 11 cử đội đặc nhiệm đến hỗ trợ điểm tiêm này.

Sáng 25/6, đội đặc nhiệm của quận 11 do Phó bí thư Thường trực Quận ủy Nguyễn Tăng Minh làm tổ trưởng cùng nhiều lãnh đạo đã có mặt tại điểm tiêm để hỗ trợ điều phối. Hơn 100 cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang và nhiều lãnh đạo quận 11 đã có mặt tại điểm tiêm này để hỗ trợ tổ chức, phân luồng người đến tiêm vaccine.

"Sáng nay, tình hình cũng chưa ổn lắm nhưng cũng đã sắp xếp mọi việc, đến giờ ổn hơn ngày hôm qua", ông Long cho biết.

Nói cụ thể hơn về các giải pháp trong ngày 25/6, ông Long cho biết thứ nhất, các đối tượng đến tiêm được thông báo lịch trình theo khung giờ. Thứ hai, lực lượng chức năng tổ chức để đưa người tiêm vào trong khán đài nhà thi đấu và ngồi giãn cách, sau đó lần lượt kiểm tra, kiểm soát để đi xuống khám và tiến hành tiêm vaccine.

Nếu bên trong nhà thi đấu đã hết chỗ thì lực lượng chức năng sẽ thông báo người dân bên ngoài đến tiêm vào khung giờ sau đó.

Theo ghi nhận của Zing, từ sáng đến trưa 25/6, tình trạng đông đúc vẫn diễn ra tại nhà thi đấu Phú Thọ. Tuy nhiên, chiều cùng ngày, cổng vào của điểm tiêm này không còn tình trạng ùn ứ mà khá vắng vẻ.

Địa phương bị động

Ông Trần Phi Long cho biết một trong những khó khăn của quận trong chiến dịch tiêm vaccine lần này là tình trạng bị động trong việc nhận danh sách tiêm chủng từ Sở Y tế TP.HCM.

Có khi 20-21h mới biết đối tượng ngày mai được chích là ai. Chủ tịch UBND quận 11 Trần Phi Long

Theo đó, dựa trên quy định các nhóm đối tượng ưu tiên tiêm chủng trong đợt dịch này, các địa phương sẽ lên danh sách số lượng người thuộc diện ưu tiên để báo cáo thành phố. Ví dụ, quận 11 hiện có khoảng 30.000 người thuộc nhóm đối tượng ưu tiên tiêm chủng.

Từ danh sách này, mỗi ngày, ngành y tế sẽ phân bổ danh sách đối tượng tiêm chủng cùng lượng vaccine về các địa phương. Trên cơ sở này, địa phương sẽ làm việc, lên danh sách, phân bổ, chia ca và liên lạc với tất cả đối tượng thuộc diện chích vaccine vào hôm sau.

Quận 11 đã huy động toàn bộ lực lượng để phân luồng, tổ chức điểm tiêm nhà thi đấu Phú Thọ, tránh ùn tắc. Ảnh: Quỳnh Danh.

Trung bình mỗi ngày, quận tiếp nhận 3.000-4.000 liều vaccine để phân bổ cho 4 điểm tiêm. Sau khi tiếp nhận danh sách này, quận chia về các đơn vị từ quận đến phường để thông tin cho người đi tiêm.

"Có khi 20-21h mới biết đối tượng ngày mai được chích là ai. Công việc cực kỳ lớn. Nhiều hôm chúng tôi phải làm việc đến 23h để liên lạc với đối tượng được tiêm", ông Long cho hay và chia sẻ việc không được chủ động phân phối số lượng và đối tượng được tiêm khiến quận rất bị động.

Chiều 25/6, tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM, Chủ tịch quận 11 đã phản ánh khúc mắc này với UBND TP.HCM cũng như Sở Y tế để tìm giải pháp, tháo gỡ vướng mắc.

Nhiều người không đến tiêm hoặc phải hoãn tiêm

Theo Chủ tịch quận 11, ngoài điểm tiêm tại nhà thi đấu Phú Thọ có tình trạng ùn tắc, 4 điểm tiêm còn lại do quận tổ chức đều diễn ra trật tự, đảm bảo quy định về phòng, chống dịch Covid-19. Tính đến nay, quận đã tiêm được hơn 8.000 người.

Chúng tôi mong những người được mời tiêm vaccine giữ gìn sức khỏe, yên tâm là mình sẽ đến lượt. Chủ tịch UBND quận 11 Trần Phi Long

Nói về các khó khăn trong quá trình thực hiện chiến dịch tiêm chủng diện rộng, ông Long chia sẻ có tình trạng người được mời nhưng không đến tiêm, hoặc đến trễ so với giờ tiêm quy định nên phải quay về. Những trường hợp chưa tiêm hoặc phải hoãn tiêm sẽ được quận rà soát và thực hiện trong đợt tiêm vét.

Cụ thể, tính đến 17h ngày 25/6, theo danh sách, quận có 13.587 người được tiêm vaccine. Tuy nhiên, thực tế chỉ có 10.303 người đến khám (chiếm 75%). Trong số này, chỉ có 8.116 người đủ điều kiện tiêm (chiếm 78%); còn lại phải hoãn tiêm do có bệnh lý nền, cao huyết áp, hoặc trên 65 tuổi.

"Chúng tôi mong rằng những người được mời tiêm vaccine giữ gìn sức khỏe, yên tâm là mình sẽ đến lượt. Qua sàng lọc thì thấy nhiều người lo lắng quá mà tăng huyết áp, đến nơi thì huyết áp cao, phải đi về, rất tiếc. Ngoài ra, chúng tôi phải đảm bảo đúng lịch trình phân bổ của ban tổ chức để sắp xếp giờ giấc khoa học", ông Long gửi thông điệp đến người dân.

TP.HCM tổ chức đợt tiêm chủng diện rộng với hơn 800.000 liều vaccine trong 7 ngày. Ảnh: Quỳnh Danh.

Khác với quận 11, Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh Đào Gia Vượng cho biết đơn vị này chỉ gặp một vài khó khăn trong những ngày đầu do thời gian tiêm rất ngắn, số lượng tiêm rất lớn và quá ít thời gian để chuẩn bị. Tuy nhiên, ông đánh giá nhìn chung việc tiêm chủng diễn ra thuận lợi.

"Thời gian đầu, người dân nôn nóng nên đến điểm tiêm sớm. Huyện cũng cố gắng sắp xếp ghế để người dân ngồi chờ, do mặt bằng rộng nên khá thuận lợi. Thời gian trống thì đôn người lên đẩy nhanh tiến độ", ông chia sẻ.

Huyện Bình Chánh hiện có 4 điểm tiêm và đến 11h30 ngày 25/6, huyện đã tiêm được cho 8.822 người. Để tạo thuận lợi cho người dân, lực lượng chức năng chọn các điểm tiêm gần nơi cấp cứu như bệnh viện, cơ sở y tế để có thể kịp thời xử lý nếu xảy ra sự cố.

Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết từ ngày 19/6 tính đến ngày 22/6, TP.HCM thực hiện tiêm 95.000 mũi, ngày 23/6 có 122.280. Đến ngày 24/6, với sự hỗ trợ tổng lực của Trung ương và thành phố, tổng số liều tiêm đã tăng lên 172.930 liều.

Tổng cộng trong ngày 22, 23 và 24/6, TP.HCM có 438.502 lượt người đến tiêm. Sau khám sàng lọc, có hơn 40.412 người tạm hoãn do nhiều nguyên nhân như cao huyết áp, tâm lý gây rối loạn và một số trường hợp khác sau khi bác sĩ sàng lọc.