Vì sao gói hỗ trợ ở TP.HCM chậm đến tay người dân?

"Quá trình làm chính sách, TP không hình dung được mức độ ảnh hưởng của dịch bệnh, danh sách hỗ trợ vì thế phải cập nhật liên tục nên dẫn đến triển khai chậm", ông Võ Văn Hoan nói.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan chia sẻ như trên trong chương trình "Dân hỏi - Thành phố trả lời" tối 1/9. Đây là lần đầu tiên sau 7 số phát sóng, chương trình có khách mời là lãnh đạo TP lên đối thoại trực tiếp với người dân.

Với chủ đề an sinh xã hội, ông Hoan đã tiếp nhận và trả lời nhiều câu hỏi của người dân liên quan đến việc thụ hưởng gói hỗ trợ, túi an sinh cùng những bức xúc khi việc hỗ trợ ở nhiều địa phương triển khai chậm trễ.

Đại bộ phận người dân khó khăn

Theo ông Võ Văn Hoan, TP.HCM đã và đang triển khai 2 gói hỗ trợ về an sinh xã hội đến người dân gặp khó khăn. Gói 1 được thực hiện theo Nghị quyết 09 của HĐND TP và chỉ dành cho nhóm lao động tự do. Gói này đã giải ngân hết cuối tháng 7.

Tháng 8, TP có gói thứ 2 cũng hỗ trợ cho lao động tự do nhưng cộng thêm một số đối tượng mới là hộ nghèo, cận nghèo và lao động gặp khó khăn. Quá trình triển khai gói này, TP nhận thấy việc hỗ trợ chưa phủ hết được đối tượng cần, do đó tiếp tục bổ sung thêm gói "2+" với nhóm thụ hưởng là tất cả hộ gia đình gặp khó khăn do dịch bệnh.

Theo ông Hoan, khi gói 1 triển khai thì chỉ có 180.000 lao động tự do trong nhóm thụ hưởng, đến gói 2 cũng là 180.000 người. Nhưng đến gói "2+", số đối tượng thụ hưởng chính sách hỗ trợ lên đến 1,3 triệu hộ dân, tương ứng khoảng 4,5 triệu người.

"TP kéo dài giãn cách dẫn đến tình trạng người nghèo thì càng nghèo, người khó ban đầu thì càng trở nên khó hơn và đến giờ, có thể nói rằng đại bộ phận người dân của chúng ta đều gặp khó. Như vậy, quyết sách thì nhanh, tiếp cận với thực tế nhưng quá trình từ chính sách đến thực hiện có một khoảng cách", ông Hoan nói.

Lý giải về việc gói hỗ trợ triển khai còn chậm, nhiều người chưa tiếp cận được, Phó chủ tịch UBND TP.HCM cho biết để có danh sách đối tượng thụ hưởng, cán bộ cơ sở buộc phải tiếp cận với người dân. Nếu tiếp cận chưa được, cán bộ phải ngồi lại xem xét, tiếp tục rà soát và bổ sung vào danh sách hưởng. Do việc rà soát này nên quá trình tổ chức còn chậm.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan trả lời các thắc mắc của người dân về gói hỗ trợ an sinh xã hội tối 1/9. Ảnh: HCM.

Trả lời câu hỏi liên quan đến mức hỗ trợ, ông Hoan cho biết trước đó, TP triển khai hình thức là hỗ trợ 1,2 triệu đồng/hộ cùng gói an sinh 300.000 đồng. Tuy nhiên, khi đối tượng thụ hưởng mở rộng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM không thể chi thêm cho gói an sinh, TP đã quyết định bù ngân sách vào. Do đó, người dân nhận đợt sau sẽ được hỗ trợ 1,5 triệu đồng/hộ.

"Người dân gặp nhiều khúc mắc khi có người nhận được cả tiền và cả gói an sinh, có người chỉ nhận được tiền. Nhưng suy cho cùng, tất cả gói hỗ trợ cùng giá trị, chỉ có chia thành nhóm có nhận quà và nhóm nhận tiền", ông Hoan lý giải.

"TP.HCM còn phải làm công tác an sinh 3-4 tháng tới"

Trong chương trình, MC Quyền Linh đặt câu hỏi về việc làm cách nào để đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ, khi nhiều người dân phản ánh việc không thể làm thủ tục hỗ trợ trong thời điểm dịch bệnh này.

Ông Hoan cho biết thực tế, TP không có yêu cầu gì tới người dân mà chỉ yêu cầu chính quyền cơ sở gặp dân, ghi nhận hiện trạng cuộc sống và đưa vào danh sách, do đó người dân không cần phải báo cáo hay nộp đơn.

Theo ông Hoan, thủ tục rất đơn giản do gói hỗ trợ "2+" đã phủ kín mọi đối tượng nên không còn sự phân biệt. Lúc này, chính quyền cơ sở chỉ cần rà soát, thống kê, cập nhật và triển khai thực hiện. Việc không kiểm tra kịp thời là lỗi chính quyền địa phương và lãnh đạo TP sẽ kiểm tra lại việc này.

"Để làm nhanh, chúng ta phải làm 2 chiều. Chiều thứ nhất rất quan trọng là chính quyền địa phương cơ sở phải có trách nhiệm xuống trực tiếp, thông qua cơ chế vận hành khu phố, tổ dân phố để nắm sát tình hình của dân. Mặt khác, bà con trong diện khó khăn nhưng chưa được lập danh sách thì cũng thông tin lại với chính quyền để được bổ sung", ông Hoan nói.

Lãnh đạo UBND TP.HCM cho biết ngày 6/9 là thời hạn TP đặt ra để hoàn thành việc chi gói hỗ trợ đợt 2. Trong khi đó, tính hết ngày 1/9, tất cả quận, huyện và TP Thủ Đức mới hoàn thành 46% tiến độ. Do đó, sau nghỉ lễ 2/9, các địa phương phải khẩn trương hoàn thành số còn lại.

TP.HCM đang triển khai gói hỗ trợ 1,5 triệu đồng/hộ và túi an sinh đến người dân gặp khó khăn do dịch bệnh. Ảnh: Phạm Ngôn.

Sau khi Phó chủ tịch UBND TP.HCM trả lời nội dung trên, có người dân đặt ra vấn đề việc xác định hộ nào là khó khăn quá cảm tính nên gây khó khăn, khúc mắc giữa cán bộ rà soát và người dân.

Ông Hoan cho biết TP đã thống nhất đối tượng thụ hưởng là người khó khăn, do đó người dân sẽ được hỗ trợ nếu có đủ 3 yếu tố: Mất việc làm, không thu nhập và ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

"Tôi đã nói rất nhiều với cán bộ cơ sở là phải làm cho nhanh, không rườm rà, không phức tạp để giải quyết tốt cho 1,3 triệu hộ khó khăn tương đương 4,5 triệu người. Do đó, chính quyền địa phương phải xác định là bây giờ người nào cũng khó khăn. Tôi sẽ chấn chỉnh lại trong buổi họp giao ban tới", Phó chủ tịch UBND TP.HCM nói.

Về kế hoạch sau ngày 15/9, ông Võ Văn Hoan cho biết TP.HCM đang xây dựng kịch bản cho mốc thời gian này, dựa theo 3 tình huống về dịch bệnh. Tuy nhiên, ngay cả kịch bản tích cực nhất là kiểm soát được dịch bệnh, TP dự kiến vẫn phải làm công tác an sinh xã hội 3-4 tháng tới.

"Để TP khởi động, hồi phục lại kinh tế thì phải có độ trễ. Doanh nghiệp phải chuẩn bị máy móc, thiết bị, vật tư, nhân lực và thậm chí là yêu cầu sản xuất an toàn, đảm bảo không lây lan dịch trong doanh nghiệp. Trước khi làm được việc đó, TP vẫn phải lo cho người dân", ông Hoan nói.

Theo đó, lãnh đạo TP.HCM cho biết chính sách hỗ trợ sắp tới có một số thay đổi cơ bản so với các chính sách trước. Thứ nhất, TP không xác định đối tượng thụ hưởng mà chỉ cần là lao động mất thu nhập và gặp khó khăn do dịch bệnh. Thứ hai, không phân biệt người già, trẻ, gái, trai hay trẻ em sơ sinh, tất cả có mức hỗ trợ phù hợp. Và thứ ba, TP không hỗ trợ theo hộ gia đình mà hỗ trợ theo đầu người.

Theo ông Hoan, sắp tới, sau khi Mặt trận Tổ quốc TP.HCM giải ngân hết 2 triệu túi an sinh, TP sẽ chi ngân sách để lo cho 2 triệu gói tiếp theo nhằm giải quyết tình huống cấp bách, đồng thời không phân biệt số lần người dân nhận gói này.

"Tinh thần là thế, còn giá trị như thế nào thì chúng tôi đang cân nhắc ngân sách của TP. Nếu làm được việc này, chúng ta sẽ giải quyết được hết các khúc mắc hiện có. Hiện, đối tượng còn chồng lấn và người dân hiểu chưa đúng, gói hỗ trợ sắp tới của TP sẽ khắc phục việc này", ông Võ Văn Hoan khẳng định.