Vì sao giới trẻ mê mẩn xem người khác học bài

Cảm giác "có người đồng hành" khiến trào lưu gongbang trở nên phổ biến hơn trong đại dịch Covid-19.

Có những vlogger ngồi trước khung cảnh cửa sổ đầy tuyết trắng đáng ghen tị, một số khác quay video dưới ánh sáng mờ của thư viện trường học.

Có người chèn tiếng mưa rì rào xen lẫn tiếng ồn trắng, có người chỉnh sửa và ghép âm nhạc vào nền.

Đó được gọi là các video gongbang, tức “học cùng tôi”. Tương tự mukbang - kiểu video ăn uống vô độ và cả những người livestream trong lúc ngủ, gongbang “chiếm đóng” một góc nhỏ trên Internet, làm mờ ranh giới giữa phương thức giải trí của giới trẻ và thế giới siêu thực.

Các video gongbang chỉ có một mục đích duy nhất: giúp mọi người học tập.

“Video của tôi chẳng có gì đặc biệt cả. Tôi rất biết ơn khi những người theo dõi thích các sản phẩm của mình”, Kim Dong-min - vlogger thường xuyên đăng video gongbang - nói với VICE.

Kênh YouTube cá nhân của chàng trai bất ngờ nổi tiếng trong đại dịch, hiện có hơn 50.000 người theo dõi.

Một trong những sản phẩm nổi tiếng nhất của Kim - hơn 370.000 lượt xem - là video anh học bài tại một phòng đọc công cộng.

Chàng sinh viên 23 tuổi đến từ ĐH Seoul (Hàn Quốc) cho biết anh cũng thường xem các video “học cùng tôi” trong các giờ tự học dài.

Kim Dong-min (23 tuổi) bắt đầu làm các gonbang vào mùa hè năm ngoái.

Kim bắt đầu tự làm các gongbang của riêng mình kể từ mùa hè năm 2020 cùng với các vlog khác kể từ khi nhận ra học tập là một phần quan trọng trong cuộc sống hàng ngày.

Cảm giác “có người đồng hành” mà các video gongbang đem lại ngày càng trở nên rõ ràng, phổ biến hơn trong đại dịch Covid-19.

Xu hướng mới trong đại dịch

Vào đỉnh điểm của dịch bệnh năm trước, hơn 1,3 tỷ học sinh, sinh viên phải ở nhà do trường học đóng cửa. Ngay cả khi họ bắt đầu trở lại khuôn viên nhà trường, các lớp học trực tiếp vẫn chưa được hoạt động hết công suất do phải áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội.

“Do ảnh hưởng của Covid-19, hầu hết mọi người trên khắp thế giới phải học bài ở nhà một mình. Tôi nghĩ các sản phẩm của mình muốn chia sẻ với họ rằng họ không hề đơn độc”, Kim nói.

Một số gongbanger sử dụng phương pháp quản lý thời gian Pomodoro trong video.

Khác với những vlog được chỉnh sửa kỳ công, các video “học cùng tôi” thường là cảnh quay trực tiếp toàn bộ quá trình học tập. Phần lớn kéo dài từ 2-4 tiếng đồng hồ, thậm chí có video dài tới 10 tiếng trở lên.

Thể loại video độc đáo này không chỉ nổi tiếng ở Hàn Quốc mà còn lan sang Vương quốc Anh, Argentina và Singapore.

Thoạt nhìn qua, những sản phẩm này có chung “sức hấp dẫn” như các video ASMR nhẹ nhàng về làm cà phê, đồ uống tại nhà hoặc thiền định. Tuy nhiên, thay cho tiếng leng keng của đá viên trong cốc hay tiếng trải ga giường, chúng gây thỏa mãn cho người xem với âm thanh phát ra từ việc gõ bàn phím và lật trang giấy.

Ngoài ra, một chiếc bàn học gọn gàng với các tài liệu được sắp xếp ngăn nắp cũng tạo sự hứng thú cho khán giả.

Các video gongbang chỉ có một mục đích duy nhất: giúp mọi người học tập. Ở mục bình luận dưới những sản phẩm này, nhiều người cho biết họ đang phát video này trong lúc tự học hoặc làm việc.

Một góc học tập xinh đẹp, gọn gàng cũng đủ làm người xem thích thú.

“Chỉ cần biết có người đang học cùng mình suốt 2 tiếng đồng hồ cũng khiến tôi cảm thấy dễ chịu. Bất cứ khi nào tôi có một bạn ‘học cùng’, tôi sẽ tập trung vào việc mình cần làm hơn”, trích một bình luận.

Bên cạnh đó, một số người còn phát các buổi livestream học bài. Tại đây, người xem vừa có cảm giác đang ngồi học cùng những người lạ, vừa có thể trao đổi bài vở trong thời gian thực.

Chủ nhân của kênh có tên The man sitting next to me nói với The Korea Herald rằng các buổi học được phát sóng trực tiếp cung cấp động lực học hành, làm việc cho cả người xem lẫn streamer. Nó cho phép dân mạng chia sẻ các mẹo học tập và những lời động viên cho nhau.