Vì sao giang hồ Nam 'Con' bị truy lùng?

Nam "Con" gây ra 2 vụ án nghiêm trọng ở Hà Nội rồi bỏ trốn vào TP.HCM. Tại đây, giang hồ này tham gia bảo kê quán bar, tiếp tục gây án trước khi ra đầu thú.

Công an TP Hà Nội vừa ra quyết định truy tìm Đào Xuân Nam (tức Nam "Con", 40 tuổi, quê huyện An Lão, Hải Phòng). Đây là bị can liên quan tới những vụ án Giết người và Cố ý gây thương tích tại Hà Nội các năm 2008 và 2009.

Đệ tử Long "Vàng"

Ngô Văn Long (tức Long "Vàng", ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) được xếp ngang hàng với những giang hồ khét tiếng thủ đô một thời như Hải "Bánh" hay Sơn "Bạch tạng". Những năm thập niên 2000, Long được giới giang hồ nể trọng bởi hoạt động kinh tế ngầm trong việc cho vay lãi nặng và tổ chức đánh bạc.

Gần như không trực tiếp tham gia các trận huyết chiến, song giang hồ này luôn có nhiều đệ tử sẵn sàng ra tay theo mệnh lệnh. Một trong số đó là Đào Xuân Nam (tức Nam "Con").

Đầu năm 2008, Long "Vàng" được một người phụ nữ Việt Nam sống tại Nga nhờ đòi nợ giúp số tiền 180.000 USD . Con nợ là một người đàn ông sống tại phố Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Tháng 3/2008, Long "Vàng" cùng Nam "Con" tới gặp con nợ. Vốn biết Long cùng đàn em là những kẻ máu lạnh, luôn sẵn sàng chém người nên người này vội xin khất nợ, chờ thu xếp tiền sẽ trả. Tuy nhiên, do con nợ chây ì việc trả tiền, hai gã giang hồ quyết định sử dụng bạo lực.

Đào Xuân Nam. Ảnh: Công an Hà Nội.

Xung phong đi đòi nợ hộ đàn anh, Nam triệu tập 3 đàn em gốc Hải Phòng cùng làm nhiệm vụ. Sau nhiều ngày theo dõi, 4 gã giang hồ cầm dao, súng ngắn tới nhà con nợ.

Vừa về đến nhà, người này bị nhóm của Nam xông vào chém gục. Kết quả giám định thương tật cho thấy nạn nhân bị tổn thương sức khỏe 47%. Gây án xong, cả nhóm về báo cáo Long "Vàng" rồi chia nhau đi trốn ở Hải Phòng và TP.HCM.

Hơn một năm sau, một người trong nhóm ra đầu thú. Long "Vàng" cùng một kẻ nữa bị bắt, còn Nam "Con" và đàn em còn lại bị truy nã.

Gây án khi đang bị truy nã

Trong thời gian trốn truy nã, Nam "Con" tiếp tục xảy ra ân oán với các nhóm giang hồ khác tại Hà Nội. Cuối năm 2008, Nam mâu thuẫn với một giang hồ khác là Hoàng Lại Nam (tức Nam "Ngọ", ở quận Hai Bà Trưng) và bị nhóm của người này quây đánh, đâm một nhát vào ngực. Thoát chết sau khi được đưa đi cấp cứu kịp thời, Nam "Con" không trình báo sự việc với cơ quan công an mà âm thầm tìm kiếm đối thủ để trả thù.

Ngày 14/4/2009, nhận tin báo từ một người bạn giang hồ, Nam "Con" mang súng tới một quán bar trên phố Phùng Hưng, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội). Khi đối thủ vừa bước ra, Nam "Con" lập tức nổ súng. Viên đạn găm vào ngực trái khiến Nam "Ngọ" thương nặng, phải bỏ chạy.

Nam "Con" cùng bạn đuổi theo, tiếp tục dùng súng và dao tấn công đối thủ. Vụ việc khiến Nam "Ngọ" bị thương tật 41%. Người đi cùng Nam "Con" bị bắt khẩn cấp sau đó, còn giang hồ này trốn truy nã, bỏ vào TP.HCM làm bảo kê quán bar.

Năm 2011, Nam "Con" đi cùng đàn anh là Nguyễn Văn Đức (tức Đức "Cổ Lễ", quê Nam Định) tới gặp giang hồ Thuận "Adam" tại một nhà hàng thuộc quận 1 (TP.HCM) để giải quyết mâu thuẫn trong việc bảo kê quán bar.

Thấy Thuận đang ngồi nhậu, nhóm của Đức "Cổ Lễ" dùng súng khống chế rồi chém trọng thương đối thủ. Sau khi sự việc xảy ra, Đức trốn ra bắc, còn Nam tới đầu thú tại cơ quan công an.

Bị khởi tố do liên quan các vụ án Giết người, Cố ý gây thương tích, Nam "Con" được áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh. Giang hồ này sau đó lợi dụng việc khám chữa bệnh để bỏ trốn khỏi cơ sở điều trị.