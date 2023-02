Vì sao giá xăng tăng ngược dự báo

Mặc dù bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới kỳ này giảm nhưng do kỳ trước liên Bộ đã chi quỹ bình ổn gần 1.000 đồng/lít, giá xăng lần này được điều chỉnh tăng.

Từ 15h30 ngày 13/2, giá xăng E5 RON 92 tăng 540 đồng/lít, xăng RON 95 tăng 620 đồng/lít. Sau điều chỉnh, mức giá bán lẻ tối đa với xăng E5 RON 92 là 22.860 đồng/lít và xăng RON 95 là 23.760 đồng/lít.

Điều này đi ngược dự báo của các doanh nghiệp trước đó, bởi cập nhật giá xăng bình quân trên thị trường Singapore cho thấy giá xăng dầu đến ngày 10/2 vẫn giảm nhẹ so với kỳ trước.

Ngay trong văn bản điều hành, Bộ Công Thương cũng cho biết bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 30/1 và kỳ điều hành ngày 13/2 giảm.

Cụ thể, xăng RON 92 (dùng để pha chế xăng E5 RON 92) ở mức 97 USD /thùng (giảm 1,8 USD /thùng, tương đương giảm 1,9% so với kỳ trước); giá xăng RON 95 là 100,2 USD (giảm 2 USD /thùng, tương đương giảm 1,9% so với kỳ trước); giá dầu diesel xuống 108 USD /thùng (giảm 8,9 USD /thùng, tương đương giảm 7,7% so với kỳ trước).

"Kỳ điều hành này, giá 2 mặt hàng xăng giảm nhẹ và đang chi quỹ bình ổn giá ở mức cao (E5 RON 92 là 850 đồng/lít; xăng RON 95 là 950 đồng/lít).

Theo quy định tại Thông tư 103/2021 hướng dẫn phương thức trích lập, chi sử dụng, quản lý quỹ bình ổn giá và để tạo dư địa trong bối cảnh giá xăng dầu thế giới còn nhiều bất ổn, liên Bộ quyết định không chi quỹ với tất cả mặt hàng xăng dầu cũng không trích lập đối với xăng", văn bản điều hành nêu rõ.

DIỄN BIẾN GIÁ XĂNG DẦU THỜI GIAN QUA

Nhãn 4/5 11/5 23/5 1/6 13/6 21/6 1/7 11/7 21/7 1/8 11/8 22/8 5/9 12/9 3/10 11/10 21/10 1/11 11/11 21/11 1/12 12/12 21/12 1/1/2023 3/1 11/1 30/1 13/2 E5 RON 92 đồng/lít 27460 28950 29630 30230 31110 31300 30890 27780 25070 24620 23720 23720 23350 22230 20730 21290 21490 21870 22710 22670 21670 20340 19970 21020 21350 21350 22320 22860 RON 95

28430 29980 30650 31570 32370 32870 32760 29670 26070 25600 24660 24660 24230 24230 21440 22000 22340 22750 23860 23780 22700 21200 20700 21800 22150 22150 23140 23760

Theo nhà điều hành, phương án điều hành giá xăng dầu nêu trên nhằm góp phần bảo đảm thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát và bình ổn thị trường, cũng như bảo đảm biến động giá bán lẻ mặt hàng dầu phù hợp với biến động của giá dầu thế giới.

Một số doanh nghiệp cũng nhìn nhận giá xăng vốn dự báo giảm khoảng 300-400 đồng/lít, nhưng do kỳ trước cơ quan điều hành đã chi quỹ bình ổn gần 1.000 đồng/lít nên ở kỳ này giá tăng 500-600 đồng/lít là hợp lý.

Trên thị trường thế giới, ngày 10/2 giá dầu đã vọt tăng sau tuyên bố của Phó thủ tướng Nga. Theo đó, nước này sẽ cắt giảm sản lượng dầu 500.000 thùng/ngày trong tháng 3.

Dữ liệu của Trading Economics cập nhật ngày 10/2 cho biết chỉ trong 30 phút, giá dầu thô Brent chuẩn toàn cầu đã tăng vọt từ dưới 84 USD /thùng lên 86,2 USD /thùng sau thông tin Nga cắt giảm sản lượng dầu. Còn giá dầu WTI tiến sát ngưỡng quan trọng 80 USD /thùng. Hiện giá dầu thô Brent đã giảm xuống mức 85,1 USD /thùng và dầu WTI xuống mức 78,5 USD /thùng.