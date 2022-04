Vì sao Facebooker Đặng Như Quỳnh bị bắt?

Ông Quỳnh bị cáo buộc tung tin thất thiệt trên Facebook với hàm ý một số cá nhân là đại diện các công ty đang niêm yết trên sàn chứng khoán sắp bị xử lý hình sự.

Sáng 15/4, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, tạm giam ông Đặng Như Quỳnh (sinh năm 1980, ở Hà Nội) để điều tra về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Các quyết định tố tụng đã được VKSND Tối cao phê chuẩn.

Trao đổi với Zing trưa cùng ngày, trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng Bộ Công an, cho biết bị can Đặng Như Quỳnh đã có hành vi đăng các thông tin không đúng sự thật trên mạng xã hội Facebook có hàm ý một số cá nhân là đại diện các công ty đang niêm yết trên sàn chứng khoán sắp bị bắt, xử lý hình sự.

Việc làm của ông Quỳnh được cho là ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường tài chính, làm thiệt hại về kinh tế, uy tín của tổ chức, cá nhân và nhà đầu tư. Vụ án đang trong giai đoạn điều tra, Bộ Công an chưa thông tin về cá nhân, tổ chức liên quan các bài viết trên Facebook của bị can Đặng Như Quỳnh.

Facebooker Đặng Như Quỳnh làm việc với cơ quan chức năng đầu năm 2020. Ảnh: VTV.

Theo Bộ Công an, ông Đặng Như Quỳnh sinh năm 1980, làm lao động tự do và trú tại khu đô thị ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Cuối tháng 3/2020, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) từng làm việc với ông Đặng Như Quỳnh để làm rõ hành vi đăng thông tin chưa được kiểm chứng, sai sự thật về tình hình dịch bệnh Covid-19.

Cơ quan chức năng làm rõ từ tháng 2/2020, ông Quỳnh đăng tải gần 300 bài viết liên quan đến tình hình dịch bệnh Covid 19 tại nhiều địa phương. Mỗi bài viết thu hút hàng nghìn lượt chia sẻ, bình luận của dư luận trên mạng xã hội.

Làm việc với cơ quan an ninh điều tra thời điểm đó, ông Quỳnh thừa nhận sau khi tiếp nhận thông tin từ nhiều nguồn khác nhau, ông ta đã chỉnh sửa, lồng ghép quan điểm cá nhân tạo thành nhiều tin chưa được kiểm chứng.

Đáng chú ý, cơ quan chức năng thấy một số văn bản của cơ quan chức năng dù chưa công bố nhưng ông Đặng Như Quỳnh đã đăng lên mạng xã hội gây ảnh hưởng đến công tác chủ động phòng chống dịch bệnh tại một số địa phương.

Điển hình là việc ông Quỳnh đăng thông tin cách ly tầng 38 tòa HH1A, Khu chung cư Linh Đàm (Hà Nội). Việc làm của ông Quỳnh được cho là gây tâm lý hoang mang, khiến người dân phải sơ tán, chuyển chỗ ở, tích trữ lương thực làm mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Sau động thái trên, ông Đặng Như Quỳnh đã phải gỡ bỏ hơn 200 bài viết với nội dung thông tin chưa được kiểm chứng. Nhiều bài viết còn chứa bình luận của người dùng mạng xã hội mang nội dung xuyên tạc, đưa tin thất thiệt về tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam.

Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội sau đó đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính ông Đặng Như Quỳnh với số tiền 7,5 triệu đồng do có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật về dịch Covid-19 trên mạng xã hội.

Luật sư Trần Xuân Tiền, Trưởng văn phòng luật sư Đồng Đội, cho biết nếu bị xử lý về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, ông Quỳnh có thể bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Trong trường hợp gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, người vi phạm đối diện khung hình phạt 2-7 năm tù.

Việc bị can Đặng Như Quỳnh từng bị mời làm việc về hành vi đăng tải các bài đăng trên Facebook sai sự thật, gây hoang mang dư luận không phải tình tiết tăng nặng, nhưng thể hiện Facebooker này có nhân thân không tốt, và có thể không được hưởng khoan hồng.