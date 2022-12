Vì sao cựu Cục phó Quản lý thị trường Trần Hùng vướng lao lý

Ông Trần Hùng phủ nhận cáo buộc nhận 300 triệu đồng. Trong khi đó, bà Cao Thị Minh Thuận tích cực hợp tác, chủ động khai báo trước khi bị phát giác hành vi đưa hối lộ số tiền này.

Sau 4 lần có kết luận điều tra, VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố ông Trần Hùng (60 tuổi, cựu Phó cục trưởng Quản lý thị trường Hà Nội, cựu Tổ trưởng Tổ 1444 thuộc Tổng cục Quản lý thị trường của Bộ Công Thương) và 35 bị can khác trong vụ sản xuất, buôn bán, tiêu thụ hàng triệu cuốn sách giả.

Liên quan vụ án, Nguyễn Duy Hải (lao động tự do) bị cáo buộc tội Môi giới hối lộ. Ông Lê Việt Phương (cựu đội phó Quản lý thị trường số 17 Hà Nội) cùng 2 thuộc cấp là Phạm Ngọc Hải và Thành Thị Đông Phương bị truy tố tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Còn bị can Cao Thị Minh Thuận (Giám đốc Công ty Phú Hưng Phát) cùng 30 người khác bị truy tố về các tội Sản xuất, Buôn bán hàng giả.

Hướng dẫn thay đổi lời khai

Theo hồ sơ tố tụng, sáng 8/7/2020, ông Hùng tiếp nhận nguồn tin đề nghị kiểm tra đột xuất kho sách tư nhân ở quận Hoàng Mai, Hà Nội, nghi chứa nhiều sách giả. Hôm sau, Đội QLTT phát hiện và thu giữ 27.360 quyển sách tại Công ty Phú Hưng Phát không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

Sáng 10/7/2020, ông Hùng chỉ đạo ông Kiều Nghiệp (tổ viên Tổ công tác 304 giám sát Đội QLTT số 17) làm rõ thủ đoạn mua, bán sách giả của Cao Thị Minh Thuận. Chiều cùng ngày, bà Thuận nhắn tin, gọi điện cho ông Hùng mục đích nhờ giúp đỡ, chỉ đạo để xử lý nhẹ đối với vụ việc liên quan đến Công ty Phú Hưng Phát.

Bị can Trần Hùng (trái) và Nguyễn Duy Hải. Ảnh: Bộ Công an.

Theo VKS, nghe bà Thuận đề nghị, ông Trần Hùng nói đồng ý “tha” với yêu cầu bà này phải chỉ ra một số cơ sở in sách lậu. Bà Thuận vẫn lo sợ bị xử lý hình sự, nên tiếp tục bàn với Nguyễn Mạnh Hà (Phó giám đốc Công ty cổ phần in Hà Nội) gặp Nguyễn Duy Hải, nhờ người trung gian gặp ông Hùng xin xử lý nhẹ. Bà Thuận thống nhất chi 400 triệu đồng cho ông Hùng.

Ngày 14/7/2020, bị can Hải gặp ông Hùng, ông Kiều Nghiệp và ông Nguyễn Văn Kim (thành viên Tổ công tác 304). Hôm đó, Hải đặt vấn đề rằng bà Thuận xin ông Hùng bỏ qua vụ chứa sách lậu và sẽ gửi ông Hùng cùng Tổ công tác 304 số tiền 400 triệu đồng.

Cáo buộc nêu bị can Hùng đã hướng dẫn Hải nói với bà Thuận phải thay đổi lời khai về nguồn gốc, chuyển thành "sách do người khác mang đến ký gửi". Chiều 14/7, khi Đội QLTT số 17 mở niêm phong số sách trên, bị can Lê Việt Phương gọi điện báo cáo ông Hùng, rồi đưa điện thoại cho bà Thuận nói chuyện. Bị can Hùng nói với bà này: "Phương đang giúp đấy, mọi việc cứ nghe lời Phương". Sau đó, ông Phương chỉ đạo cấp dưới ghi vào biên bản làm việc với nội dung: "Số sách này do người khác gửi vào công ty, xin được giải trình sau".

VKS xác định sáng 15/7/2020, sau khi nhận 300 triệu đồng từ bà Thuận, bị can Hải đựng tiền trong túi nylon màu đen rồi đến phòng làm việc của ông Hùng. Tại đây, Hải gặp ông Hùng cùng các ông Kiểu Nghiệp và Nguyễn Văn Kim. Lúc đó, Hải nói bà Thuận đưa trước 300 triệu đồng và đưa túi tiền cho ông Hùng nhưng ông này nói cất đi.

Sau đó, Hải gọi điện thoại kết nối cho bà Thuận trao đổi với ông Hùng. Cáo buộc cho rằng khi nói chuyện, cựu Cục phó Trần Hùng tiếp tục hướng dẫn bà Thuận viết lại bản giải trình thay đổi nguồn gốc sách bị thu giữ là do người khác gửi. Ngoài ra, ông Hùng gọi điện chỉ đạo cấp dưới Lê Việt Phương tạo điều kiện giúp đỡ cho bà Thuận theo hướng xử lý hành chính.



Bà Thuận chủ động khai báo đưa hối lộ

Gần trưa 15/7/2020, ông Hùng nói có việc bận, bảo ông Nghiệp và ông Kim đưa Hải đi ăn. Đến đầu giờ chiều cùng ngày, Hải cầm túi tiền trở lại Tổng cục QLTT. Tại đây, Hải tiếp tục vào phòng làm việc của ông Hùng qua cửa sau, đưa cho ông này 300 triệu đồng.

Ngày 12/8/2020, lực lượng quản lý thị trường họp thống nhất nội dung không làm rõ được nguồn gốc số hàng hóa bị thu giữ và các cá nhân liên quan, toàn bộ số sách giả chưa lưu thông ra thị trường nên hậu quả chưa xảy ra. Vụ việc chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm hình sự và xử lý hành chính với Công ty Phú Hưng Phát với mức phạt 50 triệu đồng.

Một trong những nhà kho tập kết sách giả tại Hà Nội. Ảnh: N.H.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thu giữ điện tín của các bị can, trích xuất dữ liệu điện tử và xác định các bị can và người liên quan đã có sự liên lạc, trao đổi trong quá trình giải quyết vụ vi phạm của Công ty Phú Hưng Phát.

Quá trình điều tra, bị can Nguyễn Duy Hải khai nhận hành vi và phù hợp với kết quả thực nghiệm. Trong đó, ông Hải diễn tả lại việc đi bộ qua cửa sau rồi đưa 300 triệu đồng cho ông Hùng, vẽ sơ đồ địa điểm anh ta đưa tiền cho ông Hùng.

Còn bị can Trần Hùng phủ nhận những cáo buộc này. Tuy nhiên, cơ quan điều tra căn cứ lời khai những người liên quan và chứng cứ, tài liệu thu thập được, có đủ căn cứ ông Trần Hùng đã nhận 300 triệu đồng của bà Thuận thông qua Hải. Sau đó, ông Hùng hướng dẫn bà Thuận thay đổi lời khai về nguồn gốc sách lậu.

"Thực tế, vụ việc đã không được chuyển cho cơ quan điều tra để xử lý theo thẩm quyền mà được xử lý hành chính. Do vậy, lời khai của bị can Hùng không có cơ sở chấp nhận", cáo trạng nêu.

Kết quả điều tra cho còn làm rõ hành vi của bà Thuận có dấu hiệu tội Đưa hối lộ. Tuy nhiên, bị can này đã tích cực hợp tác, chủ động khai báo trước khi bị phát giác. Do đó, cơ quan tố tụng miễn trách nhiệm hình sự đối với bà Thuận về tội danh này.